06.03.2017 09:27  Релиз дистрибутива Siduction 2017.1

Состоялся релиз Siduction 2017.1 десктоп-ориентированного дистрибутива Linux, построенного на пакетной базе Debian Sid (unstable) по состоянию на 5 марта. Siduction является форком Aptosid, отделившимся в июле 2011 года. Ключевым отличием от Aptosid является использование в качестве пользовательского окружения более новой версии KDE из экспериментального репозитория Qt-KDE, а также формирование сборок дистрибутива на базе свежих версий Xfce, LXDE, GNOME, Cinnamon, MATE и LXQt, а также минималистичной сборки X.Org на основе оконного менеджера Fluxbox и сборки "noX", поставляемой без графического окружения для пользователей которые желают сами скомпоновать свою систему.

В новой версии представлен новый инсталлятор с полноценной поддержкой UEFI, основанный на фреймворке Calamares, развиваемом совместно с другими дистрибутивами Linux. Удалена опция для отказа от установки пакетов категории non-free, вместо которой предложен отдельный скрипт для удаления по умолчанию предлагаемых пакетов non-free (различные прошивки). Прекращено формирование сборок для 32-разрядных систем. Обновлены версии пакетов, включая ядро Linux 4.10, X.Org Server 1.19.2 и systemd 232.



