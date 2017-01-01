The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

06.03.2017 09:27  Релиз дистрибутива Siduction 2017.1

Состоялся релиз Siduction 2017.1 десктоп-ориентированного дистрибутива Linux, построенного на пакетной базе Debian Sid (unstable) по состоянию на 5 марта. Siduction является форком Aptosid, отделившимся в июле 2011 года. Ключевым отличием от Aptosid является использование в качестве пользовательского окружения более новой версии KDE из экспериментального репозитория Qt-KDE, а также формирование сборок дистрибутива на базе свежих версий Xfce, LXDE, GNOME, Cinnamon, MATE и LXQt, а также минималистичной сборки X.Org на основе оконного менеджера Fluxbox и сборки "noX", поставляемой без графического окружения для пользователей которые желают сами скомпоновать свою систему.

В новой версии представлен новый инсталлятор с полноценной поддержкой UEFI, основанный на фреймворке Calamares, развиваемом совместно с другими дистрибутивами Linux. Удалена опция для отказа от установки пакетов категории non-free, вместо которой предложен отдельный скрипт для удаления по умолчанию предлагаемых пакетов non-free (различные прошивки). Прекращено формирование сборок для 32-разрядных систем. Обновлены версии пакетов, включая ядро Linux 4.10, X.Org Server 1.19.2 и systemd 232.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.siduction.org/201...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Siduction 2016.1
  3. OpenNews: Проект Siduction выпустил Live-дистрибутив для оценки работы окружения LXQt
  4. OpenNews: Выпуск независимого от дистрибутивов инсталлятора Calamares 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: siduction, debian
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1.1, Аноним, 09:40, 06/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Судя по описанию очередной ZverCD Debian edition Не-не-не, только не эта дрянь ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, deb, 11:15, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну почему "не особо распространяются", в соотв. разделе Installation Guide есть ссылки, только там, видимо, мало кто читает/смотрит. Да и при установке с этих образов, насколько я помню - оно молча переходило к настройке сетевого интерфейса, заюзав нужный пакет и подгрузив модуль ядра (не задавая вопросы "вставьте дискету/флэшку с missing firmware").
     
  • 1.3, Гость, 10:12, 06/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    "Siduction является форком Aptosid" - форкнули форк.
     
     
  • 2.4, Аноним, 10:55, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В лучших традициях гoвносборок!
     
  • 1.6, Аноним, 11:52, 06/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Теперь про весь дистровотч будут такие новости?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor TopList