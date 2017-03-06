06.03.2017 08:56  Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.19

Чтобы сконцентрироваться и не рассеивать внимание - достаточно работать, а не торчать на форумах. А интерфейс при этом может быть любым не слишком кричащим, лишь бы он был привычным. Конкретная гамма, тема и прочая расцветка мозгу совершенно по барабану. Впрочем, если вам помогает аутотренинг "такая матрица меня концентрирует" - да, это тоже метод. Просто не надо придавать ему больше значения, чем он того заслуживает. И тем более возводить в какой-то принцип, общий для всех.

