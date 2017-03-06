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06.03.2017 08:56  Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.19

Доступен выпуск консольного файлового менеджера Midnight Commander 4.8.19, распространяемого в исходных текстах под лицензией GPLv3+.

Список основных изменений:

  • Поддержка полноцветных терминалов, поддерживающих 16 млн цветов, для которых подготовлена специальная тема оформления 'Four seasons';
  • В операциях копирования и перемещения на платформе Linux обеспечена обработка времени с наносекундной точностью;
  • Переменная окружения $MC_HOME заменена на $MC_PROFILE_ROOT;
  • Добавлена возможность переопределения клавиши переключения на другую панель (ранее была жестко прошита клавиша Tab);
  • Представлен скрипт для тестирования обработчиков EXTFS;
  • В обработчике архивов u7z добавлена возможность разбора списков без размера и времени;
  • В обработчик rpm добавлена поддержка транзакционных скриптов;
  • Реализована подсветка синтаксиса для R, YAML, конструкций OpenCL и языка описания шейдеров;
  • Обновлена реализация модуля для подсветки синтаксиса HTML и ebuild;
  • Обеспечена подсветка синтаксиса файлов *.t (Perl-тесты);
  • Добавлена тема оформления YADT.


  1. Главная ссылка к новости (https://mail.gnome.org/archive...)
  2. OpenNews: Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.18
  3. OpenNews: Релиз файлового менеджера Midnight Commander 4.8.17
  4. OpenNews: Релиз файлового менеджера Midnight Commander 4.8.16
  5. OpenNews: Релиз файлового менеджера Midnight Commander 4.8.15
  6. OpenNews: Релиз файлового менеджера Midnight Commander 4.8.13
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: midnightcommander, mc
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  • 1.3, КО, 09:16, 06/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +8 +/
    Розовый Миднайт! Сделайте мне развидеть это!
     
     
  • 2.41, Аноним, 11:58, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Гламур-же!
     
  • 2.42, Прохожий, 12:24, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Толерантный однако, толерантный ...
     
  • 1.4, ryoken, 09:20, 06/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    > -  Возможность переопределения клавиши переключения не другую панель (ранее была жестко
    > прошита клаваша Tab)

    Постесняюсь спросить, а TAB и СTRL-U - это одно и то же? А то оно у меня с времён NC 3.0 работало (правда использую редко :D ).

     
     
  • 2.11, allez, 10:01, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –2 +/
    > TAB и СTRL-U - это одно и то же?

    Да.

     
     
  • 3.17, Аномномномнимус, 10:28, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Нет, Ctrl+U менял панели местами же, а табом выбирается активная
     
  • 1.6, Аноним, 09:31, 06/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    sftp починили ?
     
     
  • 2.7, DmA, 09:39, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    > sftp починили ?

    Точно не скажу какая версия в дистрибутивах, но у меня всё работало всегда sftp


     
  • 2.9, Pan, 09:40, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    а что сломано?
     
     
  • 3.16, Аноним, 10:26, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Может имеется ввиду версия что в debian backports, там при обновлении папки пост... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.20, godlike, 10:29, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Если у тебя есть собственный .ssh/config, то SFTP у MC отваливается с ошибкой:
    17: sftp: an error occurred while reading ~/.ssh/config: File exists
     
     
  • 4.30, ueueue, 11:03, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    в FreeBSD в mc-4.8.18 (да и в предыдущих версиях) такого нет. Т.е. проблема видимо не в mc.
     
  • 1.8, DmA, 09:39, 06/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Интересно, а Демос Коммандер то жив ещё :)deco
     
     
  • 2.14, saahriktu, 10:16, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    ded тоже жив.
     
     
  • 3.28, Andrey Mitrofanov, 10:43, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > ded тоже жив.

    GoldED ?

     
     
  • 4.32, saahriktu, 11:23, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет, "DED Directory Editor". http://saahriktu.org/tmp/scr1488788412.png , http://invisible-island.net/ded/ .
     
  • 1.10, нетвароид, 09:53, 06/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    темы - мечта офтальмолога
     
     
  • 2.12, saahriktu, 10:12, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –4 +/
    mc у всех разный. У меня такой: http://saahriktu.org/tmp/scr1488783895.png .
     
     
  • 3.15, Аноним, 10:23, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Наверное, чувствуешь себя кулхацкером, не таким, как все, эдаким Нео, борцуном с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.21, saahriktu, 10:29, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Во-первых, когда человек хочет чтобы перед ним было как можно меньше лишней инфо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.24, тоже Аноним, 10:33, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Во-первых, когда человек хочет чтобы перед ним было как можно меньше лишней информации чтобы лучше сосредотачиваться на наиболее важно он неизбежно приходит к

    ... черному квадрату. Да, пан Казимир, мы вас поняли.

     
     
  • 6.25, Led, 10:35, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Да, пан Казимир, мы вас поняли.

    Не, это не он. У Малевича не было кои-головного-мозга. Да и штатным лоровским клоуном он не работал.

     
  • 4.40, Sluggard, 11:55, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Он и есть не такой как все. И постоянно борется со своей системой за право использовать в ней KOI8-R.
     
     
  • 5.43, saahriktu, 12:32, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как будто мне кто-то запрещает юзать локаль KOI8-R. Тем более, что она просто работает.
     
  • 3.18, Led, 10:29, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Гепатит?
     
  • 3.19, тоже Аноним, 10:29, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    То есть решетку, разделяющую пикселы, сэмулировать не удалось? Печально, конечно.
    Впрочем, тем, кто застал такую "красоту", ломать об нее глаза надоело еще в то время...
     
     
  • 4.23, saahriktu, 10:32, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Это ядерная фреймбуферовская консоль (drivers/tty/vt) с PSF шрифтом Terminus.
     
  • 3.26, Аноним, 10:39, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Свои глаза мозг пожалеть нет желания если не в курсе, такая расцветка в зелёно... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.27, saahriktu, 10:42, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Мало ли что было раньше. Сегодня зелёный текст на чёрном фоне выбирают как раз таки для уменьшения нагрузки на зрение, поскольку контрастность чёрного и белого выше.
     
     
  • 5.33, тоже Аноним, 11:25, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Примите уже антиупорин.
    Как только мониторы научились отображать хотя бы 16 цветов, появилась ныне уже классическая сине-голубая тема, контрастность которой на порядок ниже этой вашей Матрицы. Вдобавок это сочетание цветов успокаивает, а не вгоняет в депрессию.
    Позже, для вящего уменьшения контрастности, в Дос Навигаторе пытались ввести серо-коричневатую тему, но она, при всех ее достоинствах, не очень прижилась - ибо после сине-голубой воспринималась как скучная и некрасивая.
     
     
  • 6.35, saahriktu, 11:29, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Многоцветные темы просто приятнее тем, кто любит многоцветные темы. Но, если нужно сконцентрироваться, а не рассеивать внимание, то монохромные темы гораздо лучше. И если они кого-то и вгоняют в депрессию, то это проблемы этих самых людей, а не монохромных тем.
     
     
  • 7.37, тоже Аноним, 11:47, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Чтобы сконцентрироваться и не рассеивать внимание - достаточно работать, а не торчать на форумах. А интерфейс при этом может быть любым не слишком кричащим, лишь бы он был привычным. Конкретная гамма, тема и прочая расцветка мозгу совершенно по барабану.

    Впрочем, если вам помогает аутотренинг "такая матрица меня концентрирует" - да, это тоже метод. Просто не надо придавать ему больше значения, чем он того заслуживает. И тем более возводить в какой-то принцип, общий для всех.

     
     
  • 8.38, saahriktu, 11:52, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А кто говорил, что я говорю за всех? Я говорю как человек с плохим зрением, как минимум, за себя. При этом я точно знаю, что я не один смотрю так на этот момент.
     
  • 3.36, count0krsk, 11:36, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Скинь конфиг куда-нибудь и ссылку сюда.
     
     
  • 4.39, saahriktu, 11:54, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    "setterm -foreground green -background black -store", "alias mc="mc -b"".
     
  • 1.13, имхо, 10:13, 06/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Постесняюсь спросить, а TAB и СTRL-U - это одно и то же?

    TAB и СTRL-I — одно и то же
    СTRL-U — меняет панели местами

     
  • 1.22, тоже Аноним, 10:31, 06/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    > специальная тема оформления  'Four seasons';

    "For Predator from Alien -- with love"

     
     
  • 2.29, ryoken, 10:50, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >> специальная тема оформления  'Four seasons';
    > "For Predator from Alien -- with love"

    Цифры и алфавит Predator-ов тоже завезли? D:

     
     
  • 3.34, тоже Аноним, 11:26, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Цифры и алфавит Predator-ов тоже завезли? D:

    Если есть желание превратить кич в полный треш, можно использовать, например, шрифт с глифами Ангертас Мориа. Но это будет уже искусством для избранных ;)

     
  • 1.31, Аноним, 11:16, 06/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Медленный unzip, доколе ?
     

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