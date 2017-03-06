06.03.2017 08:56  Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.19

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|1.4, ryoken, 09:20, 06/03/2017 [ответить] [смотреть все]
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> - Возможность переопределения клавиши переключения не другую панель (ранее была жестко
> прошита клаваша Tab)
Постесняюсь спросить, а TAB и СTRL-U - это одно и то же? А то оно у меня с времён NC 3.0 работало (правда использую редко :D ).
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|5.24, тоже Аноним, 10:33, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Во-первых, когда человек хочет чтобы перед ним было как можно меньше лишней информации чтобы лучше сосредотачиваться на наиболее важно он неизбежно приходит к
... черному квадрату. Да, пан Казимир, мы вас поняли.
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|6.25, Led, 10:35, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Да, пан Казимир, мы вас поняли.
Не, это не он. У Малевича не было кои-головного-мозга. Да и штатным лоровским клоуном он не работал.
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|3.19, тоже Аноним, 10:29, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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То есть решетку, разделяющую пикселы, сэмулировать не удалось? Печально, конечно.
Впрочем, тем, кто застал такую "красоту", ломать об нее глаза надоело еще в то время...
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|4.27, saahriktu, 10:42, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Мало ли что было раньше. Сегодня зелёный текст на чёрном фоне выбирают как раз таки для уменьшения нагрузки на зрение, поскольку контрастность чёрного и белого выше.
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|5.33, тоже Аноним, 11:25, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Примите уже антиупорин.
Как только мониторы научились отображать хотя бы 16 цветов, появилась ныне уже классическая сине-голубая тема, контрастность которой на порядок ниже этой вашей Матрицы. Вдобавок это сочетание цветов успокаивает, а не вгоняет в депрессию.
Позже, для вящего уменьшения контрастности, в Дос Навигаторе пытались ввести серо-коричневатую тему, но она, при всех ее достоинствах, не очень прижилась - ибо после сине-голубой воспринималась как скучная и некрасивая.
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|6.35, saahriktu, 11:29, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Многоцветные темы просто приятнее тем, кто любит многоцветные темы. Но, если нужно сконцентрироваться, а не рассеивать внимание, то монохромные темы гораздо лучше. И если они кого-то и вгоняют в депрессию, то это проблемы этих самых людей, а не монохромных тем.
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|7.37, тоже Аноним, 11:47, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Чтобы сконцентрироваться и не рассеивать внимание - достаточно работать, а не торчать на форумах. А интерфейс при этом может быть любым не слишком кричащим, лишь бы он был привычным. Конкретная гамма, тема и прочая расцветка мозгу совершенно по барабану.
Впрочем, если вам помогает аутотренинг "такая матрица меня концентрирует" - да, это тоже метод. Просто не надо придавать ему больше значения, чем он того заслуживает. И тем более возводить в какой-то принцип, общий для всех.
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|8.38, saahriktu, 11:52, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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А кто говорил, что я говорю за всех? Я говорю как человек с плохим зрением, как минимум, за себя. При этом я точно знаю, что я не один смотрю так на этот момент.
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|1.13, имхо, 10:13, 06/03/2017 [ответить] [смотреть все]
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> Постесняюсь спросить, а TAB и СTRL-U - это одно и то же?
TAB и СTRL-I — одно и то же
СTRL-U — меняет панели местами
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|3.34, тоже Аноним, 11:26, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Цифры и алфавит Predator-ов тоже завезли? D:
Если есть желание превратить кич в полный треш, можно использовать, например, шрифт с глифами Ангертас Мориа. Но это будет уже искусством для избранных ;)
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