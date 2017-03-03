The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

03.03.2017 21:40  Профессиональная система нелинейного монтажа DaVinci Resolve 12.5 доступна для Linux

Компания Blackmagic Design, специализирующаяся на производстве профессиональных видеокамер и систем обработки видео, анонсировала выпуск бесплатной Linux-версии профессиональной системы цветокоррекции и нелинейного монтажа DaVinci Resolve 12.5, используемой многими известными голливудскими киностудиями в процессе производства фильмов, сериалов, рекламных роликов, телепрограмм и видеоклипов. DaVinci Resolve объединяет в одном приложении средства для монтажа, установки цвета, финальной обработки и создания конечного продукта. Сборки DaVinci Resolve и DaVinci Resolve Studio подготовлены для Red Hat Enterprise Linux и CentOS 6.8 и 7.2. Для загрузки требуется регистрация.

Бесплатная версия имеет ограничения связанные лишь с выпуском продукции для коммерческого кинопоказа в кинотеатрах (монтаж и цветокоррекция 3D-кино, сверхвысокие разрешения и т.п.) и никак не ограничивает базовые возможности пакета, поддержку профессиональных форматов для импорта и экспорта, сторонних плагинов и т.п. Ранее для Linux предлагалась только расширенная версия DaVinci Resolve Studio стоимостью около 1000$, а бесплатная версия DaVinci Resolve выпускалась только для платформ macOS и Windows.

Основные особенности DaVinci Resolve:

  • Широкие возможности для установки цвета;
  • Высокая производительность с возможностью использования до восьми графических процессоров, что позвоялет получать результат в реальном времени. Для быстрого рендеринга и формирования конечного продукта можно использовать кластерные конфигурации;
  • Профессиональные средства монтажа разных типов материала, от телесериалов и рекламных роликов до контента, снятого с помощью нескольких камер;
  • Инструменты редактирования учитывают контекст выполняемой операции и автоматически определяют параметры обрезки по местоположению курсора мыши;
  • Средства синхронизации и микширования звука;
  • Гибкие возможности по управлению медиаматериалами - файлы, временные шкалы и целые проекты легко перемещать, объединять и архивировать;
  • Функция Clone, позволяющая копировать полученное с камер видео одновременно в несколько каталогов с проверкой по контрольной сумме;
  • Возможность импортировать и экспортировать метаданные с помощью CSV-файлов, создавать на их основе пользовательские окна, автоматические каталоги и списки;
  • Мощная функциональность для обработки и создания конечного продукта в любом разрешении, будь то мастер-копия для телевидения, цифровой пакет для кинотеатров или для распространения в интернете;
  • Поддержка экспорта в разных форматах, в том числе с дополнительной информацией, формирование файлов EXR и DPX для наложения визуальных эффектов, а также вывод несжатого 10-битного видео и в ProRes для редактирования в таких приложениях, как Final Cut Pro X;
  • Поддержка плагинов ResolveFX и OpenFX;
  • Средства для стабилизации и трекинга изображений на экране, не требующие создания опорных кадров;
  • Вся обработка изображений осуществляется в цветовом пространстве YRGB с точностью 32-разрядных чисел с плавающей запятой, что позволяет корректировать параметры яркости без повторной балансировки цвета в областях тени, полутона и света;
  • Шумоподавление в реальном времени;
  • Полное управление цветом на всех этапах процесса с поддержкой стандарта ACES 1.0 (Academy Color Encoding Specification). Возможность использования различных цветовых пространств для исходного и конечного материала, а также для временной шкалы;
  • Возможность обработки видео с широким динамическим диапазоном (HDR);
  • Цветоустановка на основе файлов RAW;
  • Автоматическая первичная цветокоррекция и автоматическое согласование кадров.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.blackmagicdesign.c...)
  2. OpenNews: Доступна бесплатная Linux-версия пакета для создания визуальных эффектов Fusion 8
  3. OpenNews: Новые версии видеоредакторов Pitivi 0.98 и Shotcut 16.12
  4. OpenNews: Выпуск видеоредактора Cinelerra 6
  5. OpenNews: Тестирование видеоредактора Lightworks 14 для Linux
  6. OpenNews: Релиз системы нелинейного видеомонтажа Kdenlive 15.08
Автор новости: ten
Тип: Программы
Ключевые слова: davinci, video
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Гомер, 22:56, 03/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    Красношапочники хоть и коммерсы, но вся движуха именно у них и под них!
     
     
  • 2.2, Аноним, 22:59, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Хах, так глядишь доживём до дня, когда и фотошоп под линукс запилят.
     
     
  • 3.4, Stocker, 23:07, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    & Illustrator pls
     
  • 3.11, vantoo, 00:20, 04/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    и Corel Draw
     
     
  • 4.13, prokoudine, 01:09, 04/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Его даже под мак давно больше нет, а вы под линукс хотите :)
     
  • 2.6, Аноним, 23:37, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Просто потому что они за свою коммерцию обязуются на официальном уровне поддержи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.16, Аноним, 07:56, 04/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    http extensions gnome org не поддерживает гном-шелл 3 14 версии, который в rh... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 23:07, 03/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Сурово Даже для энтерпрайзной сюзи нету, не говоря уж о дебианоубунтах В общ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 23:31, 03/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Переупаковка разрешена?
     
  • 1.7, Аноним, 23:44, 03/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Не взлетело на арче, зависит от слишком старых либ :D
     
     
  • 2.10, Necrogrinder, 00:03, 04/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Странно. Fusion 8 отлично в Арче запускается, правда последняя версия иногда вылетает. Думал и Resolve не будет иметь проблем.
     
  • 2.12, Necrogrinder, 00:26, 04/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Запустил в Арче. Сделал симлинки для libcrypto.so.10 и libssl.so.10 из уже существующих библиотек. И установил gstreamer0.10 из AUR.
     
     
  • 3.14, Konan13, 07:04, 04/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    После вступительного ознакомления вылазит ошибка - log4cxx: Please initialize the log4cxx system properly - кто-нибудь знает как лечить?
     
     
  • 4.18, Аноним, 08:08, 04/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Поставить Шапку или Цент.
     
  • 1.8, Necrogrinder, 23:59, 03/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    К слову, для регистрации можно вбивать рандомные символы. Никаких имейлов подтверждать потом не надо.
     
  • 1.15, Аноним, 07:32, 04/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Closed-source - не нужно.
     
     
  • 2.17, Аноним, 08:06, 04/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    В шпионов в детстве не наигрался?
     
     
  • 3.19, Аноним, 08:11, 04/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    это типа секстант - не обращай внимание. Они от этого так смешно бесятся..
     
  • 2.20, Аноним, 08:15, 04/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вот тебе Kdenlive, уже пара выпусков была в 2017 https kdenlive org 2017 01 k... весь текст скрыт [показать]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor TopList