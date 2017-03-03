03.03.2017 21:40  Профессиональная система нелинейного монтажа DaVinci Resolve 12.5 доступна для Linux

Компания Blackmagic Design, специализирующаяся на производстве профессиональных видеокамер и систем обработки видео, анонсировала выпуск бесплатной Linux-версии профессиональной системы цветокоррекции и нелинейного монтажа DaVinci Resolve 12.5, используемой многими известными голливудскими киностудиями в процессе производства фильмов, сериалов, рекламных роликов, телепрограмм и видеоклипов. DaVinci Resolve объединяет в одном приложении средства для монтажа, установки цвета, финальной обработки и создания конечного продукта. Сборки DaVinci Resolve и DaVinci Resolve Studio подготовлены для Red Hat Enterprise Linux и CentOS 6.8 и 7.2. Для загрузки требуется регистрация. Бесплатная версия имеет ограничения связанные лишь с выпуском продукции для коммерческого кинопоказа в кинотеатрах (монтаж и цветокоррекция 3D-кино, сверхвысокие разрешения и т.п.) и никак не ограничивает базовые возможности пакета, поддержку профессиональных форматов для импорта и экспорта, сторонних плагинов и т.п. Ранее для Linux предлагалась только расширенная версия DaVinci Resolve Studio стоимостью около 1000$, а бесплатная версия DaVinci Resolve выпускалась только для платформ macOS и Windows. Основные особенности DaVinci Resolve: Широкие возможности для установки цвета;

Высокая производительность с возможностью использования до восьми графических процессоров, что позвоялет получать результат в реальном времени. Для быстрого рендеринга и формирования конечного продукта можно использовать кластерные конфигурации;

Профессиональные средства монтажа разных типов материала, от телесериалов и рекламных роликов до контента, снятого с помощью нескольких камер;

Инструменты редактирования учитывают контекст выполняемой операции и автоматически определяют параметры обрезки по местоположению курсора мыши;

Средства синхронизации и микширования звука;

Гибкие возможности по управлению медиаматериалами - файлы, временные шкалы и целые проекты легко перемещать, объединять и архивировать;

Функция Clone, позволяющая копировать полученное с камер видео одновременно в несколько каталогов с проверкой по контрольной сумме;

Возможность импортировать и экспортировать метаданные с помощью CSV-файлов, создавать на их основе пользовательские окна, автоматические каталоги и списки;

Мощная функциональность для обработки и создания конечного продукта в любом разрешении, будь то мастер-копия для телевидения, цифровой пакет для кинотеатров или для распространения в интернете;

Поддержка экспорта в разных форматах, в том числе с дополнительной информацией, формирование файлов EXR и DPX для наложения визуальных эффектов, а также вывод несжатого 10-битного видео и в ProRes для редактирования в таких приложениях, как Final Cut Pro X;

Поддержка плагинов ResolveFX и OpenFX;

Средства для стабилизации и трекинга изображений на экране, не требующие создания опорных кадров;

Вся обработка изображений осуществляется в цветовом пространстве YRGB с точностью 32-разрядных чисел с плавающей запятой, что позволяет корректировать параметры яркости без повторной балансировки цвета в областях тени, полутона и света;

Шумоподавление в реальном времени;

Полное управление цветом на всех этапах процесса с поддержкой стандарта ACES 1.0 (Academy Color Encoding Specification). Возможность использования различных цветовых пространств для исходного и конечного материала, а также для временной шкалы;

Возможность обработки видео с широким динамическим диапазоном (HDR);

Цветоустановка на основе файлов RAW;

Автоматическая первичная цветокоррекция и автоматическое согласование кадров.



