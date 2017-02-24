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24.02.2017 21:53  Сервис мгновенного обмена сообщениями Wire объявил о скором открытии серверного кода

Коммуникационный сервис Wire, предлагающий end-to-end шифрование для обмена сообщениями, голосовых звонков и видеовызовов, объявил о решении по открытию исходных текстов серверной части, в дополнение к коду клиентских приложений, открытому ранее под лицензией GPLv3. Код серверных компонентов планируется открыть до конца марта.

Решение принято после успешного проведения независимого аудита реализации применяемого в Wire протокола Proteus и Cryptobox API. Аудит не выявил каких-то концептуальных или особо опасных проблем, в основном благодаря применению в Wire распространённых стандартных криптографических алгоритмов (ChaCha20, HMAC-SHA256, Curve25519 и HKDF) в реализации из библиотеки libsodium. В клиентских приложениях были выявлены отдельные уязвимости, но они уже исправлены.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: В клиенте для мгновенного обмена сообщениями Wire появилась поддержка Linux
  3. OpenNews: Сервис мгновенного обмена сообщениями Wire открыл код клиентского ПО
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: wire, crypt, audit
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  • 1, A.Stahl, 22:02, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Ну охренеть теперь. Один из 100500 мессенджеров решил открыть код. Теперь у нас есть 16734 мессенджеров с открытым кодом. Ещё чуть-чуть и рекорд открытых плееров будет побит! Осталось открыть всего несколько сотен мессенджеров!
     
  • 2, Аноним, 22:13, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Видеозвонки в нём отлично работают. И вообще достаточно приятный мессенджер.
     

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