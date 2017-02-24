24.02.2017 21:53  Сервис мгновенного обмена сообщениями Wire объявил о скором открытии серверного кода

Коммуникационный сервис Wire, предлагающий end-to-end шифрование для обмена сообщениями, голосовых звонков и видеовызовов, объявил о решении по открытию исходных текстов серверной части, в дополнение к коду клиентских приложений, открытому ранее под лицензией GPLv3. Код серверных компонентов планируется открыть до конца марта.

Решение принято после успешного проведения независимого аудита реализации применяемого в Wire протокола Proteus и Cryptobox API. Аудит не выявил каких-то концептуальных или особо опасных проблем, в основном благодаря применению в Wire распространённых стандартных криптографических алгоритмов (ChaCha20, HMAC-SHA256, Curve25519 и HKDF) в реализации из библиотеки libsodium. В клиентских приложениях были выявлены отдельные уязвимости, но они уже исправлены.



