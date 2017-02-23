23.02.2017 20:41  Google продемонстрировал первую успешную атаку на алгоритм хеширования SHA-1

Через десять лет после начала использования алгоритма хэширования SHA-1 компания Google объявила о первом практическом методе генерации коллизии для SHA-1. Результаты были получены после двух лет исследований, проведённых корпорацией совместно с институтом CWI в Амстердаме. В качестве доказательства возможности совершения атаки, компания Google предоставила два PDF-файла, которые имеют одинаковые хеши SHA-1, но разное содержание.

Количество вычислений, необходимых для проведения разработанной в Google атаки, которая получила название SHAttered, ошеломляет: девять квинтильонов (9,223,372,036,854,775,808) операций подсчёта SHA-1 в общей сложности, которые потребовали 6500 лет вычислений на CPU для завершения атаки первой фазы и 110 лет вычислений на GPU для завершения второго этапа. При этом на системе со 110 GPU усовершенствованная атака занимает примерно год. Для сравнения, применение метода полного перебора (brute force) в 100 тысяч раз медленнее и для нахождения коллизии за год потребуется 12 миллионов GPU.

Google считает, что необходимо переходить на новые алгоритмы хеширования, такие как SHA-256 и SHA-3. Однако стоит отметить, что в настоящее время нет способов найти столкновения для хэшей MD5 и SHA-1 одновременно, что означает, что чтобы быть в безопасности все еще можно использовать старые доказанные хэш-функции, которые к тому же ускоряются аппаратно.

В рамках соглашения о раннем неразглашении уязвимостей, компания Google на 90 дней задержит публикацию практической реализации метода подбора коллизий (теоретическое описание уже доступно). После публикации кода для проведения атаки, им сможет воспользоваться любой желающий для повторения опыта создания одинаковых хэшей SHA-1 для разных PDF-файлов при наличии необходимых вычислительных ресурсов. Тем не менее для реализации защиты в настоящее время уже опубликован код библиотеки и утилиты, позволяющих выдавать предупреждения для файлов, вызывающих коллизии в SHA-1.



