The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

23.02.2017 20:41  Google продемонстрировал первую успешную атаку на алгоритм хеширования SHA-1

Через десять лет после начала использования алгоритма хэширования SHA-1 компания Google объявила о первом практическом методе генерации коллизии для SHA-1. Результаты были получены после двух лет исследований, проведённых корпорацией совместно с институтом CWI в Амстердаме. В качестве доказательства возможности совершения атаки, компания Google предоставила два PDF-файла, которые имеют одинаковые хеши SHA-1, но разное содержание.

Количество вычислений, необходимых для проведения разработанной в Google атаки, которая получила название SHAttered, ошеломляет: девять квинтильонов (9,223,372,036,854,775,808) операций подсчёта SHA-1 в общей сложности, которые потребовали 6500 лет вычислений на CPU для завершения атаки первой фазы и 110 лет вычислений на GPU для завершения второго этапа. При этом на системе со 110 GPU усовершенствованная атака занимает примерно год. Для сравнения, применение метода полного перебора (brute force) в 100 тысяч раз медленнее и для нахождения коллизии за год потребуется 12 миллионов GPU.

Google считает, что необходимо переходить на новые алгоритмы хеширования, такие как SHA-256 и SHA-3. Однако стоит отметить, что в настоящее время нет способов найти столкновения для хэшей MD5 и SHA-1 одновременно, что означает, что чтобы быть в безопасности все еще можно использовать старые доказанные хэш-функции, которые к тому же ускоряются аппаратно.

В рамках соглашения о раннем неразглашении уязвимостей, компания Google на 90 дней задержит публикацию практической реализации метода подбора коллизий (теоретическое описание уже доступно). После публикации кода для проведения атаки, им сможет воспользоваться любой желающий для повторения опыта создания одинаковых хэшей SHA-1 для разных PDF-файлов при наличии необходимых вычислительных ресурсов. Тем не менее для реализации защиты в настоящее время уже опубликован код библиотеки и утилиты, позволяющих выдавать предупреждения для файлов, вызывающих коллизии в SHA-1.

  1. Главная ссылка к новости (https://security.googleblog.co...)
  2. OpenNews: Google предупредил о скором прекращении поддержки SHA-1 в Chrome
  3. OpenNews: В Firefox 51 будет ограничена поддержка сертификатов на основе SHA-1
  4. OpenNews: До конца года ожидается появление практических атак по подбору коллизий для SHA-1
  5. OpenNews: Возможность встраивания бэкдора в нестандартные реализации SHA-1
  6. OpenNews: Выявлен дубликат короткого идентификатора PGP-ключа Линуса Торвальдса
Автор новости: Artem S. Tashkinov
Тип: К сведению
Ключевые слова: security, hash, collision, sha
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Baz, 22:08, 23/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    теперь есть ещё одно занятие для бот-нетов
     
     
  • 2.5, Аноним, 23:09, 23/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Шутки шутками, а сейчас туча SSL сертификатов, ключая некоторые CA, которые подп... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.8, Аноним, 23:40, 23/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    И что Во всем виноват веб и его костыли Прикрутите что-нибудь на JS Сарказм ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.9, abi, 23:53, 23/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    CA на SSH1 не влияет на безопасность.
     
  • 1.2, Аноним, 22:23, 23/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    все было сделано благодаря пользователям смартфонов на андроиде с распеределенны... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Вареник, 22:45, 23/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да без раницы каких смартфонов :) Все пишут и шарят, не обольщайтесь.
     
  • 2.4, Пиони, 22:46, 23/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Я то думал, почему он так тормозит постоянно
     
     
  • 3.7, Пельмешка, 23:38, 23/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И аккумулятор быстро садится.
     
     
  • 4.10, Анонимс, 00:14, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    обычно начинает быстро садится, если накануне случайный мужик просил позвонить бабе, через недельку будет норм.
     
  • 1.6, trolleybus, 23:36, 23/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > и 110 лет вычислений на GPU для завершения второго этапа. При этом на системе со 110 GPU усовершенствованная атака занимает примерно год

    Раньше сложность работ в человеко-годах мерили, теперь в процессоро-годах пора :)

     
     
  • 2.11, труляляй, 01:04, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Посади китайцев со счетами, пересчитаешь в человеко-годах.
     
  • 2.14, incker, 04:41, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Человеко-года и процессоро-года - это разные вещи. Как было раньше, так сейчас и осталось. Все дешифрования только в процессоро-времени. Все рукописное в человеко-времени
     
  • 1.12, Аноним, 01:21, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    MD5 можно подобрать за 30 секунд на смартфоне? А можно пример?
     
  • 1.13, Аноним, 02:09, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Некотрые вещи взломать нереально.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor TopList