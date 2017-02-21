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21.02.2017 15:53  Опубликовано приложение для интеграции ONLYOFFICE с ownCloud

Создатели открытого веб-офиса ONLYOFFICE выпустили приложение для интеграции с облачным хранилищем ownCloud, позволяющим создавать и редактировать текстовые документы, таблицы и презентации с помощью онлайн-редакторов ONLYOFFICE, не покидая привычный интерфейс ownCloud. Решение распространяется на условиях лицензии AGPL v3.

Модуль интеграции ONLYOFFICE с ownCloud позволяет организовать совместное редактирование документов в двух режимах: быстром (показывает, что другие участники печатают в данный момент) и строгом (пользователь закрепляется за выбранным фрагментом текста и не пересекается с другими участниками). Также имеются возможности рецензирования, комментирования и обсуждения во встроенном чате. ownCloud можно использовать вместе с пакетом ONLYOFFICE Community Edition, но с ограничением в 20 пользователей, или воспользовавшись ручной установкой из исходных текстов.

Пользователям предлагаются редакторы текста, таблиц и презентаций. Редакторы ONLYOFFICE позволяют открывать и редактировать документы со сложным форматированием, в том числе заявлена полная совместимость с форматами MS Office и OpenDocument. Среди поддерживаемых форматов: DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, PDF, HTML, EPUB, XPS, DjVu, XLS, XLSX, ODS, CSV, PPT, PPTX, ODP. Предусмотрена возможность расширения функциональности редакторов через плагины.



  1. Главная ссылка к новости (http://www.onlyoffice.com/blog...)
  2. OpenNews: Проект ONLYOFFICE открыл код обособленных редакторов текста, таблиц и презентаций
  3. OpenNews: Опубликованы исходные тексты облачного офисного пакета ONLYOFFICE Document Editors 4.0
  4. OpenNews: Плагин для интеграции Alfresco с OnlyOffice
  5. OpenNews: Выпуск онлайн-редакторов ONLYOFFICE
  6. OpenNews: CODE 2.0 предоставил средства для совместной работы в LibreOffice Online
Автор новости: hellonadya
Тип: Программы
Ключевые слова: onlyoffice
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  • 1.1, Канадский Лось, 18:28, 21/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Недавно поставил модуль интеграции Onlyoffice  с ownCloud.

    Или я не нашел нужной настройки, или там такой фичи вообще нет, но сервер документов OnlyOffice не имеет никакой авторизации.  

    На видео это прекрасно видно - указал ссылку на сервер документов и все работает.
    Когда это в локалке то ОК, а когда в сети то можно  таким образом «халявно» использовать чужой сервер.

     
     
  • 2.2, Чистый, 18:42, 21/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Это доступно только в платной версии,насколькотя помню.

    Вот бы авторы еще запилили интеграцию с roundcube, было бы совсем мечта

     
     
  • 3.4, Канадский Лось, 18:54, 21/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    У них открыта документация к серверу документов. При желании такую фичу можно быстро запилить.
     
  • 2.9, Аноним, 20:45, 21/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Для таких странных веб приложений есть это https hackage haskell org package ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 18:44, 21/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Главное чтоб в Nextcloud запилили, он как бы посвежее.
     
     
  • 2.7, KTo, 19:41, 21/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Обещают, что скоро будет
     
  • 1.5, Вася, 18:58, 21/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Джинса
     
  • 1.6, Аноним, 19:00, 21/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Материальная какулька.
     
  • 1.8, Аноним, 20:35, 21/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ага привет от большого брата и не только может в образовательных целях выстрелит... весь текст скрыт [показать]
     

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