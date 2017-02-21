21.02.2017 15:53  Опубликовано приложение для интеграции ONLYOFFICE с ownCloud

Создатели открытого веб-офиса ONLYOFFICE выпустили приложение для интеграции с облачным хранилищем ownCloud, позволяющим создавать и редактировать текстовые документы, таблицы и презентации с помощью онлайн-редакторов ONLYOFFICE, не покидая привычный интерфейс ownCloud. Решение распространяется на условиях лицензии AGPL v3.

Модуль интеграции ONLYOFFICE с ownCloud позволяет организовать совместное редактирование документов в двух режимах: быстром (показывает, что другие участники печатают в данный момент) и строгом (пользователь закрепляется за выбранным фрагментом текста и не пересекается с другими участниками). Также имеются возможности рецензирования, комментирования и обсуждения во встроенном чате. ownCloud можно использовать вместе с пакетом ONLYOFFICE Community Edition, но с ограничением в 20 пользователей, или воспользовавшись ручной установкой из исходных текстов.

Пользователям предлагаются редакторы текста, таблиц и презентаций. Редакторы ONLYOFFICE позволяют открывать и редактировать документы со сложным форматированием, в том числе заявлена полная совместимость с форматами MS Office и OpenDocument. Среди поддерживаемых форматов: DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, PDF, HTML, EPUB, XPS, DjVu, XLS, XLSX, ODS, CSV, PPT, PPTX, ODP. Предусмотрена возможность расширения функциональности редакторов через плагины.