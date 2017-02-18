18.02.2017 10:31  Thunderbird заменит IceDove в репозиториях Debian

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|Часть нити удалена модератором
|6.22, freehck, 13:04, 18/02/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
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> Ну так а что на линуксе часто обновляется? Когда мейнтейнер из запоя выйдет - тогда и разродится дистр пакетиком.
Вы так говорите, как будто всю работу делают апстримные разрабы, а мейнтейнеры только запаковывают то, что получилось.
А ничего, что мейнтейнеры ещё пишут install-скрипты для пакета? Ничего, что они исправляют баги в своих пакетах, и зачастую отправляют исправления а апстрим? Или бэкпортируют из апстрима в пакет критичные изменения? Ничего, что именно на их плечи, ложится вся работа по интеграции запакованной программы в среду, где ей предстоит работать? Это работа, и притом нелёгкая.
Побольше уважения к мейнтейнерам. Это они делают дистры, которыми вы пользуетесь.
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|2.10, Анончик, 12:06, 18/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+3 +/–
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ESR - версия Firefox с длительным сроком поддержки. Для любителей свежачка есть официальные Mozilla Backports.
>>Да и вообще пакеты не спешат обновлять.
А нафига? Стабильная и предсказуемая пакетная база. Нужен свежак - есть бэкпорты.
>>Дубовый дистр какой-то.
Нетты
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|Часть нити удалена модератором
|4.23, бедный буратино, 13:16, 18/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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> А что такое нестабильный тогда? На винде и маке всегда иду на оффф сайт и качаю самую последнюю версию софта, никогда проблем не было.
проблема возникает, когда для N компьютеров ты это за день делаешь 800 раз для всего софта
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