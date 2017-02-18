18.02.2017 10:31  Thunderbird заменит IceDove в репозиториях Debian

Разработчики Debian сообщили о возвращении почтового клиента Thunderbird в репозитории проекта. Кроме того, в репозоториях в привычный вид будут приведены дополнения к Thunderbird, например, дополнение "iceowl-extension" будет поставляться под именем "lightning".

Напомним, что из-за условий распространения торговой марки Thunderbird, более 10 лет назад Thunderbird был заменён на ответвление IceDove. Mozilla для своих торговых марок разрешает сохранение имени только, если продукт собран из оригинальных исходных текстов. В случае внесения изменений, требуется поставлять сборку под другим именем. В Debian пакеты с Thunderbird и Firefox включают дополнительные патчи, связанные с оперативным исправлением ошибок, изменением настроек и обеспечением работы на всех платформах для которых поставляется Debian.

Год назад компания Mozilla сделала исключение для Debian и позволила сохранить оригинальные названия для модифицированных пакетов, так как пакетами с Iceweasel и IceDove в Debian занимаются участники сообщества Mozilla, а изменения направлены исключительно на повышение качества продукта и обязательно передаются в upstream.



