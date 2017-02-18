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18.02.2017 10:31  Thunderbird заменит IceDove в репозиториях Debian

Разработчики Debian сообщили о возвращении почтового клиента Thunderbird в репозитории проекта. Кроме того, в репозоториях в привычный вид будут приведены дополнения к Thunderbird, например, дополнение "iceowl-extension" будет поставляться под именем "lightning".

Напомним, что из-за условий распространения торговой марки Thunderbird, более 10 лет назад Thunderbird был заменён на ответвление IceDove. Mozilla для своих торговых марок разрешает сохранение имени только, если продукт собран из оригинальных исходных текстов. В случае внесения изменений, требуется поставлять сборку под другим именем. В Debian пакеты с Thunderbird и Firefox включают дополнительные патчи, связанные с оперативным исправлением ошибок, изменением настроек и обеспечением работы на всех платформах для которых поставляется Debian.

Год назад компания Mozilla сделала исключение для Debian и позволила сохранить оригинальные названия для модифицированных пакетов, так как пакетами с Iceweasel и IceDove в Debian занимаются участники сообщества Mozilla, а изменения направлены исключительно на повышение качества продукта и обязательно передаются в upstream.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: В Debian GNU/Linux завершён переход от Thunderbird к IceDove
  3. OpenNews: Проект Debian может отказаться от поддержки Iceweasel в пользу Firefox
  4. OpenNews: Firefox в составе Debian GNU/Linux будет переименован. Состояние Debian Etch.
  5. OpenNews: Debian и Mozilla договорились об использовании бренда Firefox вместо Iceweasel
  6. OpenNews: Firefox заменил Iceweasel в Debian Unstable
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: debian, thunderbird
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  • 1.1, Аноним, 11:13, 18/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Слишком поздно!
     
     
  • 2.2, user, 11:14, 18/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +2 +/
    так потому и
     
  • 2.3, Аноним, 11:16, 18/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Чейта?
     
  • 2.29, rshadow, 13:40, 18/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Да норм. Только ничего это не изменит. Я бы даже процитировал: "Боже мой, да всем на**ать".
     
  • 1.4, Анончик, 11:47, 18/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Я вот не понимаю - в Убунте тоже полно патчей на Firefox, но там никогда не было Iceweasel из-за этого. Почему только в Debian так?
     
     
  • 2.5, A.Stahl, 11:56, 18/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    В Убунте Файрфокс есть в стандартных репах?
     
     
  • 3.7, Аноним, 12:04, 18/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это дефолтный браузер там вообще-то!
     
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 6.19, Тот_Самый_Анонимус, 12:56, 18/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Минусуют адекватные комменты. А ведь это — одна из слабых сторон линуха вообще. Может быть snap спасёт ситуацию.
     
     
  • 7.21, Аноним, 13:00, 18/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Просветите, чего нет в ESR 45 7 0, чтобы он был работоспособным и отвечал основн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.22, freehck, 13:04, 18/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ну так а что на линуксе часто обновляется? Когда мейнтейнер из запоя выйдет - тогда и разродится дистр пакетиком.

    Вы так говорите, как будто всю работу делают апстримные разрабы, а мейнтейнеры только запаковывают то, что получилось.

    А ничего, что мейнтейнеры ещё пишут install-скрипты для пакета? Ничего, что они исправляют баги в своих пакетах, и зачастую отправляют исправления а апстрим? Или бэкпортируют из апстрима в пакет критичные изменения? Ничего, что именно на их плечи, ложится вся работа по интеграции запакованной программы в среду, где ей предстоит работать? Это работа, и притом нелёгкая.

    Побольше уважения к мейнтейнерам. Это они делают дистры, которыми вы пользуетесь.

     
     
  • 7.30, rshadow, 13:42, 18/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Тут надо дополнить, что среду исполнения майнтейнеры сами сделали и свой путь героически преодолевают.
     
  • 2.10, Анончик, 12:06, 18/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    ESR - версия Firefox с длительным сроком поддержки. Для любителей свежачка есть официальные Mozilla Backports.

    >>Да и вообще пакеты не спешат обновлять.

    А нафига? Стабильная и предсказуемая пакетная база. Нужен свежак - есть бэкпорты.

    >>Дубовый дистр какой-то.

    Нетты

     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 4.17, Аноним, 12:54, 18/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Иду качаю, потом иду в поддержку и там прокачиваю Вам стабильность или чтобы но... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.23, бедный буратино, 13:16, 18/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > А что такое нестабильный тогда? На винде и маке всегда иду на оффф сайт и качаю самую последнюю версию софта, никогда проблем не было.

    проблема возникает, когда для N компьютеров ты это за день делаешь 800 раз для всего софта

     
  • 1.14, Ильнур, 12:19, 18/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Жду SeaMonkey
     
     
  • 2.18, Аноним, 12:56, 18/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Курьер должен занести?
     
  • 1.16, Аноним, 12:40, 18/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Опять зомби Куда ни глянь - вокруг одни зомби и разговоры о них Жду когда мози... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.20, Аноним, 12:57, 18/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Из терминала инет смотрим ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.26, Аноним, 13:29, 18/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да. links. А что это зазорно?
     
     
  • 4.31, Аноним, 13:43, 18/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не зазорно, хоть через nano Непонятно чем FF не устраивает Ихо, у нормального ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.25, Аноним, 13:28, 18/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем тереть комменты? Тока хвалить линукс, да?
     
     
  • 2.27, Аноним, 13:29, 18/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Зачем обсирать Линукс в новости про ФФ ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.28, Аноним, 13:33, 18/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Потому что под хвалёным линуксом фф не работает так как под виндой и маком Тут ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.32, Аноним, 13:46, 18/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не нравится?
    Не пользуйся.
     
  • 4.33, freehck, 13:48, 18/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А у меня работает. Тут руки виноваты!
     

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