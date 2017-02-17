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17.02.2017 22:11  Новая техника обхода защиты ASLR, реализуемая на JavaScript

Группа исследователей из Амстердамского свободного университета разработала (pdf 1, pdf 2) новую технику обхода механизма защиты ASLR (Address space layout randomization), позволяющую определить раскладку памяти процесса. Особенностью предложенного метода является то, что он может быть реализован на языке JavaScript, что значительно упрощает обход дополнительных уровней защиты при эксплуатации уязвимостей в web-браузерах.

По заявлению исследователей предложенный метод универсален и надёжно работает в Chrome и Firefox как минимум на 22 микроархитектурах, включая процессоры Intel Xeon, Atom, Core, Celeron (CVE-2017-5925), AMD (CVE-2017-5926), Allwinner, Samsung Exynos, NVIDIA Tegra (CVE-2017-5927 для ARM) и др. Если в обычных условиях для успешной эксплуатации новой уязвимости в Firefox требуется наличие ещё одной уязвимости, которая позволит получить сведения о ASLR-смещениях в адресном пространстве процесса, то предложенная техника позволяет выявить эти смещения путём выполнения скрипта на языке JavaScript.

Метод является разновидностью атак по сторонним каналам (side-channel attacks) и основан на косвенном определении адресов к которым ранее были обращения при обходе таблиц страниц памяти процессорным блоком MMU (Memory Management Unit) в ходе трансляции адресов виртуальной памяти в адреса физической памяти. Так как кэш CPU общий и в нём отражается как активность приложения и так и активность блока MMU, то путём оценки различий во времени доступа к данным до и после сброса кэша (разновидность атаки "EVICT+TIME") можно с высокой вероятностью подобрать адрес, по которому было обращение.

Проблема усугубляется тем, что атака основывается на аппаратных особенностях кэширования адресов в современных процессорах и с ней трудно бороться на программном уровне без отключения кэша или без выполнения манипуляций, снижающих производительность. Реализация защиты на аппаратном уровне также затруднена, так как требует создания отдельного кэша для таблиц страниц памяти.

На GitHub размещена эталонная реализация метода на языке Си. Вариант на JavaScript не опубликован с целью предотвращения появления вредоносной активности до обеспечения защиты в браузерах. Обходным путём защиты в браузерах может стать урезание доступа к высокоточному таймеру. В качестве противодействия некоторым видам атак производители браузеров ранее уже ограничили точность вызова performance.now(), но авторы исследования обошли данное ограничение через использование двух таймеров в разных потоках, совокупной точности которых оказалось достаточно.

Для полноценной защиты производителям браузеров рекомендовано переработать метод хранения JavaScript-объектов в памяти, исключив их последовательное размещение в виртуальной памяти при генерации кода JIT-компилятором. В качестве временной меры рекомендовано внести незначительные случайные смещения в работу каждого экземпляра высокоточного таймера и прекратить совместное использование значений таймера в разных потоках JavaScript. Разработчикам ОС для повышения стойкости ASLR к атаке рекомендовано увеличить уровень энтропии ASLR с 24-28 бит до 35 бит.



  1. Главная ссылка к новости (https://arstechnica.com/securi...)
  2. OpenNews: Проект grsecurity опубликовал реализацию механизма защиты RAP для ядра Linux
  3. OpenNews: Выявлен метод обхода защиты ASLR на процессорах Intel
  4. OpenNews: Атака через JavaScript по определению содержимого L3-кэша CPU
  5. OpenNews: Разработан метод атаки на уязвимость в DRAM-памяти с использованием JavaScript
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: aslr, security, javascript
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  • 1.1, LinuxID, 22:36, 17/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    И чем это грозит?
     
     
  • 2.2, Аноним, 22:40, 17/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/ASLR
     
  • 2.3, Аноним, 23:13, 17/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Грозит большими проблемами с безопасностью из-за качества кода Если рандомизаци... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.10, Crazy Alex, 00:09, 18/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Если нет дыр - ничем
     
  • 1.4, An, 23:32, 17/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну дела
     
  • 1.5, Аноним, 23:35, 17/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    я же говорил яваскрипт не нужен вспомнити npm left pad А еще вспомнити 0 1 0 ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Аноним, 23:46, 17/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Дневник то на следующую неделю уже заполнил, аналитик?
     
  • 2.13, Аноним, 00:43, 18/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    я уже говорил, Аноним на опеннете не нужен, вспомнити меня ....
     
  • 2.16, анон, 03:28, 18/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > А еще вспомнити 0.1 + 0.2 = .300000000000004

    Так и запишем, что анон не в курсе про IEEE 754

     
  • 1.7, Аноним, 00:00, 18/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    JS добрался и до кэша процессора? Мир перевернулся.
     
  • 1.8, Не удивительно, 00:03, 18/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Этот подход прекрасно работает с ОЗУ памятью.
     
  • 1.9, Не удивительно, 00:04, 18/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > увеличить уровень энтропии ASLR с 24-28 бит до 35 бит

    Чем это поможет? Только время увеличить и задержки.

     
  • 1.11, Crazy Alex, 00:10, 18/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот интерсно - на кой JS вообще доступ к высокоточному таймру?
     
     
  • 2.12, Аноним, 00:19, 18/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Вот интерсно - на кой JS вообще доступ к высокоточному таймру?

    time.ru?

     
  • 1.14, LinuxID, 01:01, 18/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Группа исследователей из Амстердамского свободного университета

    Это же не вебмакаки. А для распространения данной хрени нужно либо во все популярные движки сайтов ее встроить, либо распространить дополнением к браузерам.
    Кароч ... мне как то не страшно.

     
     
  • 2.15, Не удивительно, 02:09, 18/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В следующий релиз systemd
     
  • 1.17, Аноним, 05:34, 18/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ждем Шигорина и его рассказ про "очевидные вещи".
     

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