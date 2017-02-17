17.02.2017 22:11  Новая техника обхода защиты ASLR, реализуемая на JavaScript

Группа исследователей из Амстердамского свободного университета разработала (pdf 1, pdf 2) новую технику обхода механизма защиты ASLR (Address space layout randomization), позволяющую определить раскладку памяти процесса. Особенностью предложенного метода является то, что он может быть реализован на языке JavaScript, что значительно упрощает обход дополнительных уровней защиты при эксплуатации уязвимостей в web-браузерах.

По заявлению исследователей предложенный метод универсален и надёжно работает в Chrome и Firefox как минимум на 22 микроархитектурах, включая процессоры Intel Xeon, Atom, Core, Celeron (CVE-2017-5925), AMD (CVE-2017-5926), Allwinner, Samsung Exynos, NVIDIA Tegra (CVE-2017-5927 для ARM) и др. Если в обычных условиях для успешной эксплуатации новой уязвимости в Firefox требуется наличие ещё одной уязвимости, которая позволит получить сведения о ASLR-смещениях в адресном пространстве процесса, то предложенная техника позволяет выявить эти смещения путём выполнения скрипта на языке JavaScript.

Метод является разновидностью атак по сторонним каналам (side-channel attacks) и основан на косвенном определении адресов к которым ранее были обращения при обходе таблиц страниц памяти процессорным блоком MMU (Memory Management Unit) в ходе трансляции адресов виртуальной памяти в адреса физической памяти. Так как кэш CPU общий и в нём отражается как активность приложения и так и активность блока MMU, то путём оценки различий во времени доступа к данным до и после сброса кэша (разновидность атаки "EVICT+TIME") можно с высокой вероятностью подобрать адрес, по которому было обращение.

Проблема усугубляется тем, что атака основывается на аппаратных особенностях кэширования адресов в современных процессорах и с ней трудно бороться на программном уровне без отключения кэша или без выполнения манипуляций, снижающих производительность. Реализация защиты на аппаратном уровне также затруднена, так как требует создания отдельного кэша для таблиц страниц памяти.

На GitHub размещена эталонная реализация метода на языке Си. Вариант на JavaScript не опубликован с целью предотвращения появления вредоносной активности до обеспечения защиты в браузерах. Обходным путём защиты в браузерах может стать урезание доступа к высокоточному таймеру. В качестве противодействия некоторым видам атак производители браузеров ранее уже ограничили точность вызова performance.now(), но авторы исследования обошли данное ограничение через использование двух таймеров в разных потоках, совокупной точности которых оказалось достаточно.

Для полноценной защиты производителям браузеров рекомендовано переработать метод хранения JavaScript-объектов в памяти, исключив их последовательное размещение в виртуальной памяти при генерации кода JIT-компилятором. В качестве временной меры рекомендовано внести незначительные случайные смещения в работу каждого экземпляра высокоточного таймера и прекратить совместное использование значений таймера в разных потоках JavaScript. Разработчикам ОС для повышения стойкости ASLR к атаке рекомендовано увеличить уровень энтропии ASLR с 24-28 бит до 35 бит.