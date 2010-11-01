14.02.2017 19:52  Выпуск nginx 1.11.10

Доступен новый выпуск основной ветки высокопроизводительного HTTP-сервера nginx 1.11.10, в котором реализованы следующие изменения: Изменен формат заголовка кэша, ранее хранившиеся в кэше ответы теперь будут загружены заново;

В заголовке ответа бэкенда, в строке "Cache-Control" добавлена поддержка расширений stale-while-revalidate и stale-if-error;

Добавлены новые директивы 'proxy_cache_background_update', 'fastcgi_cache_background_update', 'scgi_cache_background_update' и 'uwsgi_cache_background_update', которые позволяют обновлять кэш в подзапросах;

Добавлена поддержка кэширования ответов c заголовком Vary, длиной до 128 символов (вместо 42 символов в предыдущих версиях);

В директиву server_tokens, добавлен новый параметр build, отвечающий за отображение версии сборки nginx;

Исправлена ошибка при обработке запросов со строкой "Expect: 100-continue". В заголовке запроса в логах могли появляться сообщения "[crit] SSL_write() failed";

В модуле ngx_http_slice_module исправлена ошибка, из-за которой модуль не работал в именованных блоках location;

Устранён крах (segmentation fault) в рабочем процессе, при использовании AIO после перенаправления запроса с помощью X-Accel-Redirect;

Снижено потребление памяти для долгоживущих запросов, использующих сжатие.



