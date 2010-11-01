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14.02.2017 19:52  Выпуск nginx 1.11.10

Доступен новый выпуск основной ветки высокопроизводительного HTTP-сервера nginx 1.11.10, в котором реализованы следующие изменения:

  • Изменен формат заголовка кэша, ранее хранившиеся в кэше ответы теперь будут загружены заново;
  • В заголовке ответа бэкенда, в строке "Cache-Control" добавлена поддержка расширений stale-while-revalidate и stale-if-error;
  • Добавлены новые директивы 'proxy_cache_background_update', 'fastcgi_cache_background_update', 'scgi_cache_background_update' и 'uwsgi_cache_background_update', которые позволяют обновлять кэш в подзапросах;
  • Добавлена поддержка кэширования ответов c заголовком Vary, длиной до 128 символов (вместо 42 символов в предыдущих версиях);
  • В директиву server_tokens, добавлен новый параметр build, отвечающий за отображение версии сборки nginx;
  • Исправлена ошибка при обработке запросов со строкой "Expect: 100-continue". В заголовке запроса в логах могли появляться сообщения "[crit] SSL_write() failed";
  • В модуле ngx_http_slice_module исправлена ошибка, из-за которой модуль не работал в именованных блоках location;
  • Устранён крах (segmentation fault) в рабочем процессе, при использовании AIO после перенаправления запроса с помощью X-Accel-Redirect;
  • Снижено потребление памяти для долгоживущих запросов, использующих сжатие.


  1. Главная ссылка к новости (http://mailman.nginx.org/piper...)
Автор новости: eRIC
Тип: Программы
Ключевые слова: nginx
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  • 1, Аноним, 21:54, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Cache-Control immutable пока так и не реализовали
     
     
  • 5, Lynn, 00:05, 15/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А что вы под этим понимаете?
     
  • 2, Аноним, 22:16, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Что-то зачастили разработчики с выпусками.
     
     
  • 3, Аноним, 22:31, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +3 +/
    ну сделали 5 фич и выкатили тестировать Не нравится обновляться раз в неделю --... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4, Да, 23:28, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Игорь Сысоев, залогиньтесь.
     

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