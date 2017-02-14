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14.02.2017 09:40  Релиз СУБД SQLite 3.17.0

Доступен релиз SQLite 3.17.0, легковесной СУБД, оформленной в виде подключаемой библиотеки. Код SQLite распространяется как общественное достояние (public domain), т.е. может использоваться без ограничений и безвозмездно в любых целях. Финансовую поддержку разработчиков SQLite осуществляет специально созданный консорциум, в который входят такие компании, как Adobe, Oracle, Mozilla, Bentley и Bloomberg.

Основные новшества:

  • Размер ассоциативного буфера, выделяемого для каждого соединения к БД, увеличен c 64000 байт до 120000 байт, что в среднем привело к увеличению производительности на 1.5%. В применениях, нацеленных на минимизацию потребления памяти, можно откатиться к прошлому размеру буфера;
  • Работа расширения R-Tree ускорена примерно на 25%, за счёт оптимизаций на этапе компиляции и задействования интерфейса sqlite3_blob для доступа к объектам в форме ключ/значение, вместо применения SQL;
  • Обеспечено использование предоставляемых компилятором встроенных функций __builtin_sub_overflow(), __builtin_add_overflow() и __builtin_mul_overflow(), при их наличии;
  • Внесена большая порция разнообразных оптимизаций, которые позволили на 6.5% снизить нагрузку на CPU;
  • Добавлена сборочная опция SQLITE_ENABLE_NULL_TRIM, при использовании которой отмечается существенное уменьшение размера БД для некоторых приложений (при этом возможно нарушение совместимости со старыми версиями SQLite);
  • В рамках оптимизации производительности значение переменной SQLITE_DEFAULT_PCACHE_INITSZ уменьшено со 100 до 20;
  • Некоторые виды операций UPDATE переведены на однопроходный метод обработки, вместо штатной обработки в два прохода;
  • Добавлено расширение sha1.c;
  • B интерфейсе командной строки в команде ".mode" реализовано восстановление разделителя столбцов для режимов "line", "list", "column" и "tcl".


  1. Главная ссылка к новости (http://www.mail-archive.com/sq...)
  2. OpenNews: Релиз СУБД SQLite 3.16.0
  3. OpenNews: Релиз СУБД SQLite 3.15.0
  4. OpenNews: Релиз СУБД SQLite 3.14.0
  5. OpenNews: Открыты исходные тексты СУБД TrailDB
  6. OpenNews: Выпуск встраиваемой СУБД Sophia 2.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: sqlite
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  • 1.1, Динозавр, 10:36, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Правильно ли я понимаю, что я могу использовать SQLite как хочу? Т.е. могу продавать его под собственным брендом?

    Или использовать в коммерческих продуктах?

     
     
  • 2.2, Аноним, 10:46, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +2 +/
    да,правильно некоторые так и делают, про коммерческие продукты 8212 вообще о... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.8, Динозавр, 12:19, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Приведите примеры? )
     
     
  • 4.9, angra, 14:48, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Например с высокой вероятностью твой браузер. Ну если конечно ты не на ишачке серфишь.
     
  • 2.3, Аноним, 11:04, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Никнэйм)
     
     
  • 3.5, A.Stahl, 11:28, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Динозавр Попов?
    Дениска Попозавр?
     
     
  • 4.10, Аноним, 21:28, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Странно чего минусуют типичный же вопрос типичного Дениса Попова.
     
  • 1.4, ъ, 11:27, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Сейчас в SQLite используют wal-логи от патчей оракла (предворительная запись на диск прежде чем поменять файлы бд), из-за чего сд-кард запиливается очень быстро. Не подскажите, как узнать какая версия SQLite была без этого патча?
     
     
  • 2.6, Я. Р. Ош, 11:49, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    https://www.sqlite.org/pragma.html#pragma_journal_mode
     
     
  • 3.7, ъ, 12:18, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Похоже, то что нужно. Огромное спасибо!
     

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