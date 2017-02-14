14.02.2017 09:40  Релиз СУБД SQLite 3.17.0

Доступен релиз SQLite 3.17.0, легковесной СУБД, оформленной в виде подключаемой библиотеки. Код SQLite распространяется как общественное достояние (public domain), т.е. может использоваться без ограничений и безвозмездно в любых целях. Финансовую поддержку разработчиков SQLite осуществляет специально созданный консорциум, в который входят такие компании, как Adobe, Oracle, Mozilla, Bentley и Bloomberg. Основные новшества: Размер ассоциативного буфера, выделяемого для каждого соединения к БД, увеличен c 64000 байт до 120000 байт, что в среднем привело к увеличению производительности на 1.5%. В применениях, нацеленных на минимизацию потребления памяти, можно откатиться к прошлому размеру буфера;

Работа расширения R-Tree ускорена примерно на 25%, за счёт оптимизаций на этапе компиляции и задействования интерфейса sqlite3_blob для доступа к объектам в форме ключ/значение, вместо применения SQL;

Обеспечено использование предоставляемых компилятором встроенных функций __builtin_sub_overflow(), __builtin_add_overflow() и __builtin_mul_overflow(), при их наличии;

Внесена большая порция разнообразных оптимизаций, которые позволили на 6.5% снизить нагрузку на CPU;

Добавлена сборочная опция SQLITE_ENABLE_NULL_TRIM, при использовании которой отмечается существенное уменьшение размера БД для некоторых приложений (при этом возможно нарушение совместимости со старыми версиями SQLite);

В рамках оптимизации производительности значение переменной SQLITE_DEFAULT_PCACHE_INITSZ уменьшено со 100 до 20;

Некоторые виды операций UPDATE переведены на однопроходный метод обработки, вместо штатной обработки в два прохода;

Добавлено расширение sha1.c;

B интерфейсе командной строки в команде ".mode" реализовано восстановление разделителя столбцов для режимов "line", "list", "column" и "tcl".



