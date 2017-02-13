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14.02.2017 08:55  Вышел DEFT Zero, дистрибутив для расследования компьютерных преступлений

После почти трёх лет разработки подготовлен релиз Linux-дистрибутива DEFT 2017.1 ("DEFT Zero"), предназначенного для проведения анализа последствий взломов, определения скрытых или потерянных данных в системе, а также для сбора доказательств в расследованиях компьютерных преступлений. Дистрибутив построен на базе Lubuntu 14.04.02 и снабжен удобным графическим интерфейсом, использующим компоненты десктоп-окружения LXDE и оптимизированным для упрощения выполнения типовых операций, выполняемых при проведении расследования.

Выпуск DEFT Zero примечателен существенным сокращением загрузочного образа, который был сокращён с 3.1 Гб до 508 Мб. В сокращённом варианте всё внимание уделено решению задачи копирования и извлечения данных с цифровых носителей. Добавлена поддержка памяти NVMExpress (используется в новых Mac Book) и eMMC, обеспечена поддержка UEFI. Благодаря сокращению размера iso-образа, live-окружение теперь может быть загружено целиком в память и не влиять на работу подсистем ввода/вывода. На системах с небольшим размером ОЗУ (менее 512 Мб) дистрибутив поддерживает работу в текстовом режиме.



  1. Главная ссылка к новости (http://www.deftlinux.net/2017/...)
  2. OpenNews: Вышел DEFT 8.1, дистрибутив с инструментарием для расследования компьютерных преступлений
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива для исследования безопасности систем Kali Linux 2016.2
  4. OpenNews: Выпуск Wifislax 4.12, дистрибутива для тестирования Wi-Fi
  5. OpenNews: Вышел CAINE 8.0, дистрибутив для выявления скрытых данных
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Parrot 3.3 с подборкой программ для проверки безопасности
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: deft
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