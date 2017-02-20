20.02.2017 07:03  Релиз ядра Linux 4.10

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|11.112, ПавелС, 15:45, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Да хоть ради троллинга. Всегда был в дуал-буте. Была Слака, Арч, Убунту.
> Был даже Gentoo, но это уже эпизод, главное собрать работоспособный мир
> по докам смог, значит вроде не имбицил, да? Последний Линукс Убунту
> 16.04 был похерен с винта около 2-3 месяцев назад. Не могу
> больше выносить эту совокупность "мелких нестыковок и неудобств" линукса превращающихся
> в постоянную пытку. Дал себе зарок - больше ни ни.
Не знаю, наверное с нервами что-то. Я сидел на слаках 10 лет, это было конечно сурово, пока я не понял как к ней относится. Потом пересел на Debian и меня ничего не раздражает, честно. Эпопеи с переустановками давно в прошлом, обновляю и пользуюсь.
А про флэшки - дак и под виндой их не выдергивают, а нажимают извлечь. График ничего не гарантирует. Гарантируют umount и sync.
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|5.116, ПавелС, 15:53, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>[оверквотинг удален]
> Бесят такие анонимусы, у которых свербид в одном месте признать факт и
> писать бредятину.
> Баг этот уже более чем давний и действительно, иногда быстрее грузануться в
> винду и копирнуть инфу, чем ждать около часа, а затем ещё
> ожидать сброса кеша.
> Де факто, у винды это сделано правильнее и то же извлечение устройства
> занимает пару секунд, а не иногда пол часа или час.
> И это всё, при условии, что флешки разные.
> Поведение одинаково, как на новых флешках, так и на старых.
> Так, что не нужно кукарекать, мол флешку шуструю юзай.
Да мать ети, в виндовс для флэшек не отключен кэш на запись. Так было и в Linux когда-то, а теперь пишется прямо на флэш, потому и медленно. Первые секунды быстро - это кэш в самой флэшке, с тех пор как их стали такими делать, ядерный кэш решили не использовать.
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|4.120, ryoken, 16:01, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Индикатор на корпусе флешки вам в помощь.
Очевидно, благородный дон исключает вероятность существования на данном глобусе безиндкикаторных флешек... :D
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|3.117, p5n, 15:56, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> показывать реальную скорость записи на usb-накопитель Линукс не научили ещё
Какой ты толстый! У линукса оказывается есть интерфейс, который показывает скорость записи.
Это всё вообще проблемы файлового мененеджера который копирует. Линукс все сисколлы для реализации такой чудофичи предоставляет.
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|6.122, Лютый, 16:08, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Люто плюсую, такая-же х..та только во фре. Если распаковывается допустим тарбол с fierfox'ом при установке порта, то всё просто стоит колом. Пока работа с диском не прекратится. А gstat при этом показывает активность диска хоть на r хоть на w какие-то жалкие килобайты в секунду. В линуксе видимо такая же проблема есть. Может это я что-то не то делаю или sysctl какой подкрутить надо? Подскажите кто знает.
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|6.124, zanswer CCNA RS, 16:14, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Какие маршрутизаторы Cisco, позволяют выполнять Policy Based Routing на основе UID и откуда они могут его взять?
Готов поверить, что сторонние программные продукты для Windows могут реализовывать такие механизмы, но Cisco, для классификации трафика подлежащего маршрутизации на основе политик использует иные метрики, в которые не входят такие понятия, как UID/GID, или приложение вообще.
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|6.128, zanswer CCNA RS, 16:27, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Официальная позиция Microsoft, Policy Based Routing в Windows Server не нужен, что ж, тоже вариант. В любом случае, у обоих систем есть свои плюсы и минусы, но, что касается сети, Linux далеко впереди по возможностям.
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|6.114, Crazy Alex, 15:49, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Потому что в линуксе другая архитектура и блокировка тупо по пути - крайне идиотская идея. Программа может сделать (и часто делает) fork (и, возможно, exec). И гораздо чаще, чем кажется. При этом то, что она запускает - это "кирпичики", которые в других условиях будут выполнять какую-то другую функцию. Ну получите вы "curl пытается обратиться на xxxx.com:80" - и что?
Осмысленно либо использовать cgroups (они наследуются) либо как раз UID/GID и запускать то, что требует специального отношения, от отдельного пользователя.
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|8.130, Crazy Alex, 16:32, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Так для начала задачу сформулируй, я тебе что - телепат?
Всё, что я вспоминаю - это тупые виндовые файрволлы, нужные по причине запуска проприетарной дряни из неясных источников. Зачем бы ещё понадобился внешний контроль за сетевыми фунциями по имени процесса - понятия не имею.
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|5.127, Crazy Alex, 16:27, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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В такой постановке задача вообще решается в юзерспейсе построением маппинга "путь - pid" при запуске процесса, скажем, на уровне glibc.
Другое дело, что оно на фиг не нужно, а что нужно - это ещё аккуратно сформулировать надо.
Насчёт модифицируемых путей - чушь, конечно. В /proc/<pid>exe будет линк на запущенный файл. Даже удалённый, он будет доступен.
P.S. А что, в BSD я не смогу собрать исполняемый файл, запустить его и удалить? Что-то не верится.
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|1.26, chinarulezzz, 10:51, 20/02/2017 [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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>13.7% изменений внесено сотрудниками компании Intel, 7.1% изменений подготовлено сотрудниками Red Hat, 4.3% - Samsung, 3.9% - Linaro, 3.7% - SUSE, 3.0% - IBM, 2.5% - AMD, 2.4% - Google, 1.4% - Oracle, 1.4% - ARM.
}{акеры/энтузиасты/анонимы не подсчитаны? :'|
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|1.55, h31, 12:00, 20/02/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Добавлен драйвер для Amlogic Meson Graphic Controller, используемого в SoC GXBB/GXL/GXM;
Интересно. Никто не пробовал заводить upstream-ядро на Amlogic-девайсах?
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|1.77, iCat, 13:51, 20/02/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> В CIFS добавлена новая опция монтирования "snapshot=время", позволяющая примонтировать прошлую версию внешнего раздела
Внезапно... Надо будет оценить...
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