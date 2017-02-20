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20.02.2017 07:03  Релиз ядра Linux 4.10

После двух месяцев разработки Линус Торвальдс представил релиз ядра Linux 4.10. Среди наиболее заметных изменений: решение проблемы с подвисаниями при интенсивном копировании на медленные USB-носители, поддержка технологии виртуализации GPU, возможность привязки обработчиков BPF к cgroups, поддержка шифрования в UBIFS, реализация кэша обратной записи для MD RAID5, поддержка Intel Cache Allocation Technology, возможность использования объектов с сохранением состояния в netfilter, гибридный режим поллинга ввода/вывода для блочных устройств, средства для маршрутизации сетевых пакетов с учётом UID-идентификаторов процессов.

В новую версию принято около 13 тысяч исправлений от 1647 разработчиков, размер патча - 50 Мб (изменения затронули 11674 файлов, добавлено 743994 строк кода, удалено 249421 строк). Около 47% всех представленных в 4.10 изменений связаны с драйверами устройств, примерно 17% изменений имеют отношение к обновлению кода специфичного для аппаратных архитектур, 15% связано с сетевым стеком, 4% - файловыми системами и 5% c внутренними подсистемами ядра. 13.7% изменений внесено сотрудниками компании Intel, 7.1% изменений подготовлено сотрудниками Red Hat, 4.3% - Samsung, 3.9% - Linaro, 3.7% - SUSE, 3.0% - IBM, 2.5% - AMD, 2.4% - Google, 1.4% - Oracle, 1.4% - ARM.

Основные новшества:

  • Дисковая подсистема, ввод/вывод и файловые системы
    • Интегрированы патчи с улучшенной реализацией механизма фонового сброса данных на накопитель, решающие проблемы с подвисаниями во время копирования данных на медленный USB-накопитель. На системах с большим объёмом ОЗУ и медленными устройствами ввода/вывода переносимые на накопитель данные буферизируются в кэше обратной записи и копирование завершается в фоне. Ранее, операции сброса кэша обратной записи приводили к существенному снижению отзывчивости интерфейса приложений, подобных Firefox, вплоть до невозможности нормальной работы в течение нескольких минут. Например, выполнение "dd if=/dev/zero of=foo bs=1M count=10k" или копирование большого файла на USB-накопитель не давало запустить браузер или любое крупное приложение пока оставался не сброшен кэш обратной записи.

      Предложенный в новом ядре режим "writeback throttling" решает указанную проблему благодаря урезанию интенсивности очистки кэша при наличии в очереди других операций ввода/вывода, что затрудняет монополизацию очереди ввода/вывода операциями интенсивной записи. Алгоритм урезания отслеживает появление задержек и изменение размера очереди, автоматически корректируя параметры для достижения оптимального результата. В итоге удалось решить проблемы с отзывчивостью за счёт незначительного увеличения времени сброса данных из кэша;

    • В подсистему MD RAID добавлена поддержка флага failfast, который может быть привязан к дискам в процессе создания массивов RAID1 или RAID10, и активирует режим быстрого перевода устройства в режим сбоя. В случае неудачного завершения операции ввода/вывода диск будет сразу выведен из массива, без проведения полноценной обработки ошибки и повторных попыток проведения операции чтения;
    • В MD RAID также реализован кэш обратной записи для RAID5, позволяющий агрегировать операции записи для последующей единовременной записи блока чётности, что позволяет добиться повышения производительности в условиях последовательной записи данных с дальнейшим выполнением операции fsync;
    • В дополнение к появившейся в ядре 4.4 поддержке поллинга ввода/вывода для блочных устройств (I/O polling), в новой версии представлен режим гибридного адаптивного поллинга для блочных устройств. Поллинг позволяет уменьшить нагрузку на систему при использовании высокопроизводительных устройств за счёт периодического опроса состояния вместо генерации прерываний, при этом эффективность поллинга высока только при высокой нагрузке, иначе затраты ресурсов CPU на периодический опрос могут превышать затраты на обработку прерываний. Гибридный режим, вместо выполнения поллинга после завершения операции ввода/вывода, выполняет поллинг через искусственную задержку (например, если операция ввода/вывода длится 8 мкс, то опрос инициируется через 4 мкс), что позволяет инициировать цикл пробуждения до завершения операции, а не пробудиться уже после завершения. Данный подход позволяет значительно сократить задержки без повышения нагрузки на CPU. По умолчанию гибридный режим отключен и для активации требует установки параметра /sys/block/{dev}/queue/io_poll_delay;
    • В F2FS, развиваемой компанией Samsung высокопроизводительной файловой системе для Flash-накопителей, появилась возможность объединения нескольких устройств в рамках одного большого виртуального раздела с одним экземпляром F2FS;
    • В файловую систему UBIFS, предназначенную для Flash-накопителей, добавлена поддержка шифрования;
    • В файловой системе Ext4 добавлена защита от включения режима журналирования данных для зашифрованных разделов (функции журналирования и шифрования данных не совместимы, но ранее могли быть активированы вместе из-за ошибки в настройках). Реализация DAX (прямой доступ к файлам) переведена на использование инфраструктуры iomap. Повышена стойкость к атакам, проводимым через монтирование специальным образом повреждённой ФС;
    • В XFS реализован более быстрый метод поиска в используемых для кэша буферах, iomap задействован для прямого ввода/вывода (Direct I/O), объявлены устаревшими опции монтирования barrier/nobarrier;
    • В CIFS добавлена новая опция монтирования "snapshot=время", позволяющая примонтировать прошлую версию внешнего раздела;
    • Добавлена поддержка зонированных блочных устройств, необходимых для использования накопителей, в которых используется технология SMR (Shingled magnetic recording);
    • В NBD (Network Block Device) добавлена поддержка установки множественных подключений к одному устройству;
    • Из состава ядра удалена файловая система logfs, которая несколько лет находится без сопровождения и на практике не используется;
    • Добавлена поддержка высокоприоритетных команд ATA, передаваемых устройству вне очереди. По умолчанию данный режим отключен;
  • Виртуализация и безопасность
    • Реализована технология виртуализации GPU Intel GVT-g для гипервизора KVM (KVMGT), которая позволяет предоставить для каждого виртуального окружения отдельный виртуальный GPU, в котором при выполнении требующих высокой производительности операций могут быть задействованы ресурсы реального системного GPU. Виртуальный GPU позволяет использовать внутри гостевых систем обычные видеодрайверы, не требующие вмешательства гипервизора для обеспечения должной производительности. В итоге, KVMGT позволяет добиться хорошего баланса между производительностью, функциональностью и совместным использованием ресурсов, приближая производительность виртуализированной графической подсистемы к конфигурациям с полным пробросом GPU, но предоставляя возможность совместного использования GPU между виртуальными машинами без применения полной эмуляции или трансляции API DirectX/OpenGL;
    • На системах с прошивками EFI ядро получило возможность сохранять некоторые случайные данные в виде EFI-переменных и затем на этапе загрузки использовать их для инициализации генератора псевдослучайных чисел. Данная возможность позволяет получить высокое качество энтропии сразу после начала загрузки.
    • В криптографические компоненты ядра включена новая подсистема "acomp", позволяющая сжимать данные в асинхронном режиме;
    • В подсистему virtio включено новое устройство virtio-crypto для обеспечения шифрования, предоставляющее типовые криптографические операции для виртуализированных гостевых систем;
    • Для архитектуры PowerPC реализована поддержка системного вызова kexec_file_load(), позволяющего выполнить проверку по цифровой подписи для нового ядра, перед его запуском с использованием механизма kexec. Для PowerPC также обеспечена возможность сборки ядра с опциями защиты стека;
  • Сетевая подсистема
    • В сетевом стеке обеспечена поддержка маршрутизации сетевых пакетов с учётом UID-идентификатора процесса получателя или отправителя. Возможность перенесена из платформы Android, на которой используется для создания политик маршрутизации, привязанных к отдельным приложениям. Например, администратор теперь может использовать правила вида "ip rule add uidrange 100-200 lookup 123" для задания иных правил маршрутизации для процессов с UID c 100 по 200;
    • Для IPv6 реализована поддержка Segment Routing (SR-IPv6), одной из новых техник маршрутизации от источника (source-routing);
    • В подсистему netfilter добавлена поддержка объектов с сохранением состояния (stateful objects), которые могут быть идентифицированы уникальным именем, заданным пользователем, и прикреплены к таблицам пакетного фильтра. В настоящее время поддерживается два типа таких объектов - счётчики и квоты;
    • В nftables добавлена поддержка выражения "rt nexthop", позволяющего проверить nexthop (IP-адрес шлюза для отправки исходящих пакетов). Например правило "nft add rule filter postrouting ip daddr 192.168.1.0/24 rt nexthop != 192.168.0.1 drop", заблокирует любой трафик к подсети 192.168.1.0/24, маршрутизируемый не через шлюз 192.168.0.1;
    • Добавлена возможность привязки программы BPF к cgroups для обеспечения фильтрации и учёта сетевого трафика для всех процессов, которые подпадают под эти cgroups. Возможность реализована через новый тип BPF-программ BPF_PROG_TYPE_CGROUP_SKB и две новые команды систменого вызова bpf - BPF_PROG_ATTACH и BPF_PROG_DETACH. Дополнительно реализован тип BPF_PROG_TYPE_CGROUP_SOCK, позволяющий привязать BPF-обработчик к открытию любого сокета AF_INET или AF_INET6 процессом из заданного cgroups;
    • Добавлена возможность привязки программы BPF к инфраструктуре легковесных сетевых туннелей для контроля за передаваемым трафиком или для его модификации на лету;
  • Память и системные сервисы
    • Добавлена поддержка технологии CAT (Cache Allocation Technology), присутствующей в некоторых процессорах Intel Xeon и позволяющей определить политику распределения L2/L3 кэшей в CPU, например задачам реального времени может быть выделен отдельный участок кэша;
    • Добавлен механизм устройств-посредников ("mediated device"), реализованных программно через интерфейс VFIO (Virtual Function I/O, виртуализированные драйверы устройств, работающие в пространстве пользователя). Например, представленный интерфейс использован в технологии виртуальных GPU, работа которых обеспечивается за счёт привлечения возможностей имеющегося физического GPU;
    • Добавлен драйвер uleds (Userspace LEDs), позволяющий эмулировать LED-индикаторы или создавать драйверы для LED-индикаторов, работающие в пространстве пользователя. Взаимодействие между ядром и драйвером в пространстве пользователя производится через устройство /dev/uleds;
    • В BPF появилась поддержка новой map-структуры с реализацией LRU-списка c вытеснением записей, которые не использовались дольше всех;
    • Расширены средства фильтрации точек трассировки (tracepoint - вариант динамических printf(), выставляемых разработчиками программ для анализа поведения системы, к которым затем можно обращаться из LTTng, perf, SystemTap, ftrace). Если раньше можно было определять только простейшие маски, то теперь средства фильтрации точек трассировки значительно расширены и по своим возможностям напоминают шаблоны для выбора имени файла в командных оболочках;
    • Реализован новый инструмент "perf c2c" (c2c - "cache to cache"), предназначенный для выявления и анализа проблем с производительностью, вызванных некорректной организацией совместной работы с памятью на системах NUMA. В частности, на многопроцессорных системах NUMA разные модули памяти физически закреплены за разными CPU, при этом доступ к локальной памяти текущего процессора осуществляется быстрее, чем к памяти, закреплённой за другим CPU. В многопоточных приложениях разные потоки могут выполняться на разных CPU, но работать с одной памятью, что в условиях архитектуры NUMA может привести к снижению производительности. При помощи "perf c2c" можно выявить подобные обращения к памяти чужого CPU, оценить задержки и узнать на работу каких процессов и функций они влияют;
    • Подготовлен отчёт 'perf sched timehist' для анализа событий планирования выполнения задач, включая время ожидания выполнения, задержки и фактическое время выполнения задачи. Например, "perf sched record -- sleep 1; perf sched timehist": 
      
           time    cpu  task name         wait time  sch delay  run time 
                         [tid/pid]            (msec)     (msec)    (msec)
        -------- ------  ----------------  ---------  ---------  --------
        1.874569 [0011]  gcc[31949]            0.014      0.000     1.148
        1.874591 [0010]  gcc[31951]            0.000      0.000     0.024
        1.874603 [0010]  migration/10[59]      3.350      0.004     0.011
        1.874604 [0011]  idle                1.148      0.000     0.035
        1.874723 [0005]  idle                0.016      0.000     1.383
        1.874746 [0005]  gcc[31949]            0.153      0.078     0.022
    • Переработан интерфейс информирования о состоянии сна в режиме "suspend-to-idle" (PM_SUSPEND_FREEZE). В sysfs добавлен новый файл /sys/power/mem_sleep, который информирует о режиме сна, активированном через запись значения "mem" в "/sys/power/state" (по умолчанию suspend-to-RAM, но может меняться на suspend-to-idle);
  • Оборудование
    • Добавлена поддержка новых устройств с процессорами на базе архитектуры ARM: смартфоны Huawei Nexus 6P и LG Nexus 5x, телеприставки Nexbox A1 и A95X Android TV, платы Pine64 на базе процессоров Allwinner A64, платы Globalscale Marvell ESPRESSOBin на основе Armada 3700 и платы Renesas "R-Car Starter Kit Pro" (M3ULCB), предназначенные для автоматизации информационно=развлекательных автомобильных систем;
    • В DRM-драйвер (Direct Rendering Manager) Nouveau добавлена поддержка чипсетов GP102 и GP106 (GeForce 1060), реализован режим атомарного переключения видеорежимов, добавлена поддержка MST (Displayport 1.2 Multistream, для подключения экранов с разрешением 4K и выше через DisplayPort) и возможность NvBoost для ручного повышения частоты для увеличения производительности;
    • В драйвере AMDGPU появилась поддержка виртуальных устройств, реализована возможность экспорта информации из видео-BIOS, добавлен новый менеджер видеопамяти, разбивающий операции распределения VRAM на блоки в 4MB. Добавлена поддержка ещё не поступивших в продажу графических карт AMD Polaris12;
    • В драйвер для GPU Intel улучшена поддержка HDMI на системах с Core i-6000 и других процессоров семейства Skylake. Добавлена поддержка технологии разгона процессоров Turbo Boost Max 3.0, реализованной в CPU семейства Broadwell-E и позволяющей увеличить производительность однопоточных приложений за счёт завышения тактовой частоты, при удержании допустимых границ мощности и температуры;
    • В драйвер MSM добавлена поддержка 500 серии GPU Adreno, применяемой в новых процессорах Qualcomm;
    • Для упрощения поиска решения проблемы, связанной с недоступностью SSD-накопителя некоторых ноутбуков Lenovo, при обнаружении выставления режима RAID для накопителя теперь выводится предупреждение с рекомендацией выставить в BIOS режим AHCI. Напомним, что по умолчанию некоторые ноутбуки Lenovo поставляются с SSD в режиме RAID, который требует отдельных проприетарных драйверов Intel, недоступных для Linux;
    • Добавлен драйвер для Amlogic Meson Graphic Controller, используемого в SoC GXBB/GXL/GXM;
    • Добавлен драйвер для графической подсистемы ZTE VOU;
    • Добавлена поддержка семейства процессоров AMD Fam17h (AMD Ryzen);
    • Добавлена поддержка звуковых кодеков Cirrus Logic CS35L34/CS42L42, Cirrus Logic wm8581, Qualcomm MSM8916 WCD, Realtek rt5665;
    • Включены наработки, направленные на повышение производительности драйвера Ath9k для беспроводных чипов Atheros/Qualcomm, которые позволили сократить задержки, повысить пропускную способность и минимизировать обрывы соединений по таймауту;
    • Для архитектуры ARM64 добавлена поддержка системы контрольных проверок uprobes (userspace probes), используемой для анализа поведения приложений, выполняемых в пространстве пользователя. Для ARM64 также обеспечена эмуляция режима предотвращения привилегированного доступа ("privileged access never"), не позволяющего ядру неявно обращаться к памяти пространства пользователя;

Латиноамериканский Фонд свободного ПО оперативно сформировал вариант полностью свободного ядра 4.10 - Linux-libre 4.10-gnu, очищенного от элементов прошивок и драйверов, содержащих несвободные компоненты или участки кода, область применения которых ограничена производителем. В новом выпуске очищен от блобов драйвер st_fdma. Обновлён код чистки блобов для драйверов amdgpu, adreno, i915, radeon, iwlwifi, slicoss, bfad, проведена чистка документации alsa. Прекращено вырезание блобов для драйвера STE-Modem, который исключён из ядра. Выделены типовые маски для префиксов в именах блобов в драйвере iwlwifi.

  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2017/2/1...)
  2. OpenNews: Релиз ядра Linux 4.9
  3. OpenNews: Релиз ядра Linux 4.8
  4. OpenNews: Релиз ядра Linux 4.7
  5. OpenNews: Релиз ядра Linux 4.6
  6. OpenNews: Релиз ядра Linux 4.5
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Ключевые слова: linux, kernel
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  • 1.1, iPony, 07:16, 20/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –5 +/
    Радует, что хоть что-то удаляют А то растаращит так, что лопнет же ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.21, СмертьПони, 10:00, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Ну вы еще ведь не "удолилсь".
     
     
  • 3.141, iDeath, 16:46, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Работаем и над этим направлением.
     
  • 1.2, Аноним, 07:28, 20/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    У меня дежавю это же в точь в точь подходит под описание https bugzilla kernel... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, анонимус_б6_выпуск_3, 08:01, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    это оно и есть
     
  • 2.10, анан, 08:23, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Не на том баге держится всё ядро линукс, его нельзя исправлять, он был есть и бу... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.24, Аноним, 10:43, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    Для полноты картины http lurkmore to 12309 И кстати на моей системе он виден ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.25, Аноним, 10:48, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    А показывать реальную скорость записи на usb-накопитель Линукс не научили ещё И... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.39, Аноним, 11:16, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Индикатор на корпусе флешки вам в помощь ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.43, Аноним, 11:27, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Типичный ответ линуксоида У меня в дорогом финском мидл тауэре юсб-порты на пер... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.45, Ordu, 11:35, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    А как по-человечески Сталкиваясь, например, с вендой я поступаю вот ровно так... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.71, Аноним, 13:14, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В винде корректно отображается скорость записи на внешний накопитель А не 120 м... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.86, Аноним, 14:15, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Линукс ядро такое конечно же позволяет сделать очень даже запросто можно набл... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.91, Аноним, 14:34, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Моё окружение теперь только винда И она делает всё по человечески А уж делает ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.100, Адекват, 14:58, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не ради троллинга вопрос, а правда интересно - как давно были на линуксе, на как... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.103, Аноним, 15:23, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Да хоть ради троллинга Всегда был в дуал-буте Была Слака, Арч, Убунту Был даж... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 11.105, Адекват, 15:27, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Да мне было интересно узнать сколько вы вообще на линуксах сидели, хоть в дул-бу... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 12.107, Аноним, 15:29, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Лет 15, так или иначе Сейчас всё Возраст Терпение лопнуло ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 11.106, Аноним, 15:27, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    ЗЫ Куда ушёл Сижу на 10 с момента выхода официалки, бесплатно обновился с 7,... весь текст скрыт [показать]
     
  • 11.112, ПавелС, 15:45, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Да хоть ради троллинга. Всегда был в дуал-буте. Была Слака, Арч, Убунту.
    > Был даже Gentoo, но это уже эпизод, главное собрать работоспособный мир
    > по докам смог, значит вроде не имбицил, да? Последний Линукс Убунту
    > 16.04 был похерен с винта около 2-3 месяцев назад. Не могу
    > больше выносить эту совокупность "мелких нестыковок и неудобств" линукса превращающихся
    > в постоянную пытку. Дал себе зарок - больше ни ни.

    Не знаю, наверное с нервами что-то. Я сидел на слаках 10 лет, это было конечно сурово, пока я не понял как к ней относится. Потом пересел на Debian и меня ничего не раздражает, честно. Эпопеи с переустановками давно в прошлом, обновляю и пользуюсь.

    А про флэшки - дак и под виндой их не выдергивают, а нажимают извлечь. График ничего не гарантирует. Гарантируют umount и sync.

     
     
  • 12.131, Аноним, 16:33, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ты - идиот Не парься, риторический вопрос ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 9.129, Аноним, 16:29, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Аноним, зачем тогда нужно безопасное извлечение, если когда индикатор достиг кра... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.46, Аноним, 11:39, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну тогда дамское зеркальце вам в помощь ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.69, Аноним, 13:09, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да Вот оно Новый анек Почему линуксоид всегда носит с собой дамское зеркальце... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.88, Аноним, 14:17, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Потому, что у какой-то чудак на форуме выкинул кучу денег за кривой дорогущий фи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.92, Аноним, 14:37, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Да у меня то там винда стоит, мне дамское зеркальце не нужно Винда и без зеркал... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.146, annonim, 17:01, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Да у меня то там винда стоит, мне дамское зеркальце не нужно.

    Ничего ты не понял... Венда - это и есть дамское зеркальце.

     
  • 5.48, neon1ks, 11:41, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Можно в терминале выполнить команду 'sync'
     
     
  • 6.72, Аноним, 13:19, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Да, я знаю А ещё можно заниматься сексом на костылях и в противогазе Если в DE... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.89, Аноним, 14:20, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Путаем тёплое с железным - классика При чём тут Линукс ядро , если пользовател... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.93, Аноним, 14:40, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Что, всем сразу С кого начать, посоветуйте И да, вы сами то операционной сист... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.47, Аноним, 11:39, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Индикатор на корпусе флешки

    4 флешки и все без индикаторов. Что делать?

     
  • 4.104, ЛинуксПользователь, 15:26, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Бред несёте Не у всех флешек имеется индикатор вовсе, помимо того, что он не об... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.116, ПавелС, 15:53, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >[оверквотинг удален]
    > Бесят такие анонимусы, у которых свербид в одном месте признать факт и
    > писать бредятину.
    > Баг этот уже более чем давний и действительно, иногда быстрее грузануться в
    > винду и копирнуть инфу, чем ждать около часа, а затем ещё
    > ожидать сброса кеша.
    > Де факто, у винды это сделано правильнее и то же извлечение устройства
    > занимает пару секунд, а не иногда пол часа или час.
    > И это всё, при условии, что флешки разные.
    > Поведение одинаково, как на новых флешках, так и на старых.
    > Так, что не нужно кукарекать, мол флешку шуструю юзай.

    Да мать ети, в виндовс для флэшек не отключен кэш на запись. Так было и в Linux когда-то, а теперь пишется прямо на флэш, потому и медленно. Первые секунды быстро - это кэш в самой флэшке, с тех пор как их стали такими делать, ядерный кэш решили не использовать.

     
  • 5.119, Аноним, 16:00, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Что у тебя за флешки такие, с ntfs-ом, чтоли Да даже на ntfs так не тормозит З... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.120, ryoken, 16:01, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Индикатор на корпусе флешки вам в помощь.

    Очевидно, благородный дон исключает вероятность существования на данном глобусе безиндкикаторных флешек... :D

     
  • 3.54, 1111, 11:56, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Отмонтирование флешки закончится тогда, когда всё запишется.
     
     
  • 4.78, Аноним, 13:55, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    У нас новый ученик в классе Вовочка, молчать ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.123, Аноним, 16:14, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Но ведь можно сделать umount -f И там не будет дополнительной проверки и диалог... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.108, Аноним, 15:35, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    У меня в KDE при безопасном извлечении флешки устройство из списка подключенных ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.117, p5n, 15:56, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > показывать реальную скорость записи на usb-накопитель Линукс не научили ещё

    Какой ты толстый! У линукса оказывается есть интерфейс, который показывает скорость записи.

    Это всё вообще проблемы файлового мененеджера который копирует. Линукс все сисколлы для реализации такой чудофичи предоставляет.

     
  • 2.40, Аноним, 11:18, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Это вариант при записи, есть ещё вариант при чтении с mtp android через тот-же ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.41, Аноним, 11:19, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    p s ядро 4 9 debian jessie, диск не системный ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.64, Аноним, 12:48, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Syncthing в помощь. Пользуюсь — не нарадуюсь
     
  • 2.51, Аноним, 11:54, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    https bugzilla kernel org show_bug cgi id 12309 c648 Похоже нужно экстремально... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.61, Аноним, 12:40, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    не обязательно чтобы само устройство было экстремально тормозным то же самое мо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.95, Аноним, 14:52, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Насчет swap Тормоза от активного свопа вполне логичны, привычны и кроссплатформ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.102, Аноним, 15:18, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Из личных наблюдений по работе приходится иметь дело с оффтопиком, так вот торм... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.122, Лютый, 16:08, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Люто плюсую, такая-же х..та только во фре. Если распаковывается допустим тарбол с fierfox'ом при установке порта, то всё просто стоит колом. Пока работа с диском не прекратится. А gstat при этом показывает активность диска хоть на r хоть на w какие-то жалкие килобайты в секунду. В линуксе видимо такая же проблема есть. Может это я что-то не то делаю или sysctl какой подкрутить надо? Подскажите кто знает.
     
     
  • 7.132, Аноним, 16:33, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    kern sched preempt_thresh 224 vm pageout_oom_seq 2 kern ipc shm_use_phys 1 vm de... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.111, Анонко, 15:44, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Только Винда лучше с этим справляется!
     
  • 3.68, Аноним, 13:07, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    а это редкий кейс Кажется, что это как раз и есть типичная ситуация, разве нет ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.96, Stax, 14:54, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Именно Очень частый кейз Например, на машине с 16 ГБ памяти я вляпываюсь в э... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.101, Аноним, 15:05, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Насчет прям типичности не уверен Не с пустого места производители и продавцы же... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.98, crypt, 14:57, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Он и есть Ахахаха Сколько лет, сколько зим Ну все, теперь ни что не останов... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.3, eRIC, 07:43, 20/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Годное :)
     
  • 1.4, Kleemhead, 07:53, 20/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Наконец построили
     
  • 1.6, Lolwat, 08:00, 20/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Годнота Особенно GVT-g Будим пробывать P S злые админы удалили мою толстую ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.23, Аноним, 10:11, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    >злые админы удалили мою толстую политическую шутку.

    все правильно сделали

     
  • 2.56, Аноним, 12:01, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Пока еще не годнота Direct display не впилили, а это значит, что пользоваться м... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.70, Fixer, 13:11, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    да блин, а я уже обрадовался продолжу пользователь vfio для проброса gpu в мо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним, 08:04, 20/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    джва года ждал ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, Игорь, 08:48, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Я помню меня тоже сильно напрягал этот баг
     
     
  • 3.28, Аноним, 10:58, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    А я просто по совокупности всех этих бесчисленных annoying багов решил больше не... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.37, Иван Демидов, 11:14, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –9 +/
    Что бы понять за что ты платишь деньги при покупке виндоус, нужно поадминить Lin... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.52, Аноним, 11:54, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Пробрось мне в виртуалку на Hyper-V usb-устройство.
     
     
  • 6.66, Dmitriy, 13:05, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    ДА не поднимал он виртуализацию ни в линухах ни в винде Ну может для одной или ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.59, Аноним, 12:24, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Какая у вас зарплата-то?
     
     
  • 6.75, Аноним, 13:38, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А у тебя какая Комп по помойкам уже не собираешь Это я к тому, что здесь судя ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.33, yekm, 11:07, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Джва? Я лет 5 мучался, а потом отпала нужда писать чтолибо на флешки.
     
     
  • 3.44, Аноним, 11:33, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Это как с DVD Они 10 лет пытались научить свои плееры DVD-меню В конце-концов... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Аноним, 08:22, 20/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Поддержку Ryzen уже добавили?
     
     
  • 2.18, Аноним, 09:31, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Начальную точно - https git kernel org cgit linux kernel git torvalds linux gi... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.15, Аноним, 09:13, 20/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    > поллинга

    Новые слова однако.

     
     
  • 2.19, Аноним, 09:51, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Если вы не знайте какого-то слова, то это не значит, что его нет https ru wik... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.34, Аноним, 11:08, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Что ты мне ссылку на википедию даешь, на заборе тоже написано Поллинг прямо нов... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.67, llolik, 13:05, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А как надо было написать? Опрашивание?
     
  • 3.36, Аноним, 11:12, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Мутко залогиньтесь
     
  • 3.79, Аноним, 14:01, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Поллинг переводится как «опрос».
     
     
  • 4.140, Аноним, 16:45, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    "Транслейтится", а не "переводится". И "эс", а не "как".
     
  • 1.16, Аноним, 09:21, 20/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А я рад наконец то решению проблемы со флешками А то запишется за 10 секунд , а... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, Аноним, 09:22, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Вот только непонятно со CIFS. Что они там реализовали то?
     
  • 2.49, Ordu, 11:43, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Реальная скорость записи на флешку не увеличилась, а уменьшилась То есть мигать... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.53, Аноним, 11:55, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У кого чего болит.
     
  • 3.62, Я, 12:41, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это работает только с личными данными Рабочие обычно нельзя на всяких дропбокса... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.84, Crazy Alex, 14:13, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Для рабочих конторой поднимается свой сервис Сетку, в отличие от флешки, хоть ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.126, Я, 16:17, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Наличие смотрящего наружу сервиса -- уже потенциальная дыра, поэтому важные данные все-таки носят на флешке или ноуте.
     
  • 3.76, Аноним, 13:46, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Флешки хреново работают в линукс - флешки нинужно!


     
     
  • 4.109, Аноним, 15:39, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    да нормально они работают мне например такое поведение больше нравится - не нуж... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.81, Аноним, 14:03, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Да всё будет так же, просто теперь подвисать система не будет при этом, они обещ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.20, Аноним, 09:59, 20/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Так глядишь лет еще через пять и сделают нормальный фаерволл Может быть ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.30, zanswer CCNA RS, 11:00, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Эм, а как фильтрация пакетов, именно её в самом простом случае, выполняет Packet... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.57, Аноним, 12:01, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Так в том и дело, что никак В 2017-м году не уметь в сетевые правила для прилож... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.58, zanswer CCNA RS, 12:06, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    В Windows можно выполнять Policy Based Routing, на основе UID приложений Если в... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.118, Аноним, 15:57, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    И да, и нет Если у тебя два подключения, то можно настроить доступ к одному из ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.124, zanswer CCNA RS, 16:14, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Какие маршрутизаторы Cisco, позволяют выполнять Policy Based Routing на основе UID и откуда они могут его взять?

    Готов поверить, что сторонние программные продукты для Windows могут реализовывать такие механизмы, но Cisco, для классификации трафика подлежащего маршрутизации на основе политик использует иные метрики, в которые не входят такие понятия, как UID/GID, или приложение вообще.

     
     
  • 7.133, юМНМХЛ, 16:36, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ъ ЯДЕКЮК РЕАЕ НДНКФЕМХЕ Х ОНВРХ ДНЯКНБМН ОЕПЕБ╦К НТХЖХЮКЭМСЧ ДНЙС, ЙНРНПСЧ РШ ОПНЯХК МЮИРХ, МН МЕ ЯЛНЦ МЮИРХ ЯЮЛ.

    https://blogs.technet.microsoft.com/nettracer/2010/06/16/do-we-support-policy-

    хМРЕПЕЯСЧЫХИ НРБЕР БШДЕКЕМ ФХПМШЛ, ОПНЖХРХПСЧ: No, we don▓t support policy based routing on Windows server OSes since this is generally a feature that would be needed on hardware routers whose main purpose is to do packet routing.

    рЮЛ ЕЯРЭ ЙМНОЙЮ НАПЮРМНИ ЯБЪГХ, ЛНФЕЬЭ СРНВМХРЭ С ЙСПЮРНПНБ лЮИЙПНЯНТР ХМРЕПЕЯСЧЫХЕ РЕАЪ БНОПНЯШ.

     
     
  • 8.142, Аноним, 16:48, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ааааа, он запустил машину времени! Велком ту 1999 год.
     
  • 7.134, Аноним, 16:37, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Забавно, от одного упоминания Майкрософт форум заглючило Мда Какие программи... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.128, zanswer CCNA RS, 16:27, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Официальная позиция Microsoft, Policy Based Routing в Windows Server не нужен, что ж, тоже вариант. В любом случае, у обоих систем есть свои плюсы и минусы, но, что касается сети, Linux далеко впереди по возможностям.
     
  • 4.63, Аноним, 12:47, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Всегда было...
    # iptables -A OUTPUT -j REJECT -m owner --uid-owner 50-100
     
     
  • 5.94, Аноним, 14:50, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Кругом дурачье Человек дело говорит Есть путь приложения, до экзешника для ну... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.110, Аноним, 15:42, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    т е я могу скопировать бинарник в другое место и все правила фаервола идут лесо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.113, Аноним, 15:49, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Опиши сценарий в котором тебе требуется перенести программу в другую папку.
     
     
  • 8.143, Аноним, 16:59, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    чтобы обойти такой фаервол например а на локалхосте, где я сам себе админ, я во... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.115, Аноним, 15:52, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну, для файрволла выше -- да Вообще, для винды это нестандартная практика Prog... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.145, Аноним, 17:01, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    я очень редко пользуюсь оффтопиком но там действительно можно обойти фаервол, п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.114, Crazy Alex, 15:49, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому что в линуксе другая архитектура и блокировка тупо по пути - крайне идиотская идея. Программа может сделать (и часто делает) fork (и, возможно, exec). И гораздо чаще, чем кажется. При этом то, что она запускает - это "кирпичики", которые в других условиях будут выполнять какую-то другую функцию. Ну получите вы "curl пытается обратиться на xxxx.com:80" - и что?

    Осмысленно либо использовать cgroups (они наследуются) либо как раз UID/GID и запускать то, что требует специального отношения, от отдельного пользователя.

     
     
  • 7.121, Аноним, 16:08, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Скажи как сделать удобнее По PID ам По имени программы лучше Есть задача -- н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.130, Crazy Alex, 16:32, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так для начала задачу сформулируй, я тебе что - телепат?

    Всё, что я вспоминаю - это тупые виндовые файрволлы, нужные по причине запуска проприетарной дряни из неясных источников. Зачем бы ещё понадобился внешний контроль за сетевыми фунциями по имени процесса - понятия не имею.

     
     
  • 9.137, Аноним, 16:42, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Затем, что есть руководство администратора по развёртыванию ПО и политика безопа... весь текст скрыт [показать]
     
  • 9.139, Аноним, 16:45, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Задача возможность добавлять правила файрволла по приложению например, зная ег... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.83, Аноним, 14:04, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну ты и ламер ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.99, Аноним, 14:58, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Потому что GNU Linux не сохраняет нигде пути до экзешника и сам экзешник может б... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.125, Аноним, 16:14, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну вот потому и 2 , в том числе Потому что юзкейс разрешить одной проге ходить... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.127, Crazy Alex, 16:27, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В такой постановке задача вообще решается в юзерспейсе построением маппинга "путь - pid" при запуске процесса, скажем, на уровне glibc.

    Другое дело, что оно на фиг не нужно, а что нужно - это ещё аккуратно сформулировать надо.

    Насчёт модифицируемых путей - чушь, конечно. В /proc/<pid>exe будет линк на запущенный файл. Даже удалённый, он будет доступен.

    P.S. А что, в BSD я не смогу собрать исполняемый файл, запустить его и удалить? Что-то не верится.

     
     
  • 6.136, Аноним, 16:40, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А что будет если удалить файл знаешь Можешь Я говорил про то, что оригинальный... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.32, Аноним, 11:02, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Пусть сперва реестр доделают.
     
  • 1.26, chinarulezzz, 10:51, 20/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    >13.7% изменений внесено сотрудниками компании Intel, 7.1% изменений подготовлено сотрудниками Red Hat, 4.3% - Samsung, 3.9% - Linaro, 3.7% - SUSE, 3.0% - IBM, 2.5% - AMD, 2.4% - Google, 1.4% - Oracle, 1.4% - ARM.

    }{акеры/энтузиасты/анонимы не подсчитаны? :'|

     
  • 1.31, Аноним, 11:02, 20/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ааааааааа Релиз достоин номера 5 0 Вообще-то подвисания наблюдаются и на медле... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.35, llolik, 11:12, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Насколько я понял, там занимались проблемой с io в принципе, а не конкретно c US... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.65, leap42, 12:51, 20/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    давно пора, а то стыд такой
     
  • 1.55, h31, 12:00, 20/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Добавлен драйвер для Amlogic Meson Graphic Controller, используемого в SoC GXBB/GXL/GXM;

    Интересно. Никто не пробовал заводить upstream-ядро на Amlogic-девайсах?

     
  • 1.77, iCat, 13:51, 20/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > В CIFS добавлена новая опция монтирования "snapshot=время", позволяющая примонтировать прошлую версию внешнего раздела

    Внезапно... Надо будет оценить...

     
  • 1.135, Ilya Indigo, 16:38, 20/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Сколько всего вкусного. Вот именно это ядро должно было стать LTS. ИМХО!
    Хотя мне от этого не холодно ни жарко, так как я всегда использую последнее стабильное ядро.
     
  • 1.138, Аноним, 16:45, 20/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    WiFi для Raspberry Pi 3 сделали?
     
  • 1.144, Sunderland93, 16:59, 20/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> реализован режим атомарного переключения видеорежимов

    Если я правильно понял, то этот Atomic Mode-Setting - более совершенная замена KMS. Это так?

     

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