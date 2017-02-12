12.02.2017 08:46  Выпуск Linux-дистрибутива CRUX 3.3

После более года разработки подготовлен релиз независимого легковесного Linux-дистрибутива CRUX 3.3. Проект развивается с 2001 года в соответствии с концепцией KISS (Keep It Simple, Stupid) и ориентирован на опытных пользователей. Целью проекта является создание простого и прозрачного для пользователей дистрибутива, основанного на BSD-подобных скриптах инициализации, имеющего максимально упрощённую структуру и содержащего относительно небольшое число готовых бинарных пакетов. CRUX поддерживает систему портов, позволяющую легко устанавливать и обновлять приложения в стиле FreeBSD/Gentoo. Размер iso-образа, подготовленного для архитектуры x86-64, составляет 555 Мб.

Ключевым улучшением в CRUX 3.3 является появление поддержки верификации портов по цифровой подписи для того чтобы гарантировать, что устанавливаемые пакеты подготовлены разработчиками CRUX и не подменены во время загрузки или из-за взлома сайта. В новой версии также осуществлён переход на ядро Linux 4.9.6 (в прошлой версии было ядро 4.1), обновлены системные компоненты: glibc 2.24, gcc 6.3.0 и binutils 2.27. Графический стек основан на Xorg 7.7 и xorg-server 1.19.1. Important notes



