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12.02.2017 08:46  Выпуск Linux-дистрибутива CRUX 3.3

После более года разработки подготовлен релиз независимого легковесного Linux-дистрибутива CRUX 3.3. Проект развивается с 2001 года в соответствии с концепцией KISS (Keep It Simple, Stupid) и ориентирован на опытных пользователей. Целью проекта является создание простого и прозрачного для пользователей дистрибутива, основанного на BSD-подобных скриптах инициализации, имеющего максимально упрощённую структуру и содержащего относительно небольшое число готовых бинарных пакетов. CRUX поддерживает систему портов, позволяющую легко устанавливать и обновлять приложения в стиле FreeBSD/Gentoo. Размер iso-образа, подготовленного для архитектуры x86-64, составляет 555 Мб.

Ключевым улучшением в CRUX 3.3 является появление поддержки верификации портов по цифровой подписи для того чтобы гарантировать, что устанавливаемые пакеты подготовлены разработчиками CRUX и не подменены во время загрузки или из-за взлома сайта. В новой версии также осуществлён переход на ядро Linux 4.9.6 (в прошлой версии было ядро 4.1), обновлены системные компоненты: glibc 2.24, gcc 6.3.0 и binutils 2.27. Графический стек основан на Xorg 7.7 и xorg-server 1.19.1. Important notes

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.crux.nu/pipermai...)
  2. OpenNews: Выпуск Linux-дистрибутива CRUX 3.2
  3. OpenNews: Выпуск Linux-дистрибутива CRUX 3.1
  4. OpenNews: Состоялся выпуск дистрибутива CRUX 3.0
  5. OpenNews: Оптимизация Crux Linux для загрузки за 16 секунд
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: crux, linux
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  • 1.1, Аноним, 09:23, 12/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Мой любимый дистрибутив линакс.
     
  • 1.2, анонимчик, 09:43, 12/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    чем он лучше void-linux ?
     
  • 1.3, Аноним, 10:02, 12/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Он без оверхеда сделан, как старые добрые дистрибутивы и мне очень нравится сис... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 10:57, 12/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    прозрачного для пользователей дистрибутива - это как дистр который поль... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, 1, 11:06, 12/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Наоборот пользователи видят все его внутренности. КО
     

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