10.02.2017 21:20  Проект KDE ввёл в строй новый дизайн сайта и опубликовал новый макет интерфейса Plasma Mobile

Проект KDE объявил об обновлении оформления основного сайта проекта - kde.org. Новый вариант построен с применением принципов адаптивного дизайна и унифицирован как для просмотра на ПК, так и на планшетах и смартфонах. В настоящее время новое оформление применено только к главной странице и основным разделам, но в ближайшие недели на него будут переведены вторичные страницы и, возможно, другие сайты KDE.

Также опубликован новый концепт интерфейса редакции KDE для мобильных устройств - Plasma Mobile. Предложенный вариант примечателен унификацией интерфейса для разных размеров экрана и типов управления. Например, он может применяться на смартфонах и планшетах, которые при подключении клавиатуры, мыши и монитора могут формировать привычное окружение рабочего стола.