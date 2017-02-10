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10.02.2017 21:20  Проект KDE ввёл в строй новый дизайн сайта и опубликовал новый макет интерфейса Plasma Mobile

Проект KDE объявил об обновлении оформления основного сайта проекта - kde.org. Новый вариант построен с применением принципов адаптивного дизайна и унифицирован как для просмотра на ПК, так и на планшетах и смартфонах. В настоящее время новое оформление применено только к главной странице и основным разделам, но в ближайшие недели на него будут переведены вторичные страницы и, возможно, другие сайты KDE.

Также опубликован новый концепт интерфейса редакции KDE для мобильных устройств - Plasma Mobile. Предложенный вариант примечателен унификацией интерфейса для разных размеров экрана и типов управления. Например, он может применяться на смартфонах и планшетах, которые при подключении клавиатуры, мыши и монитора могут формировать привычное окружение рабочего стола.



  1. Главная ссылка к новости (https://dot.kde.org/beautiful-...)
  2. OpenNews: Мобильная платформа Plasma Mobile портирована для устройств Nexus 5X
  3. OpenNews: KDE Plasma Mobile переходит с Ubuntu Touch на Cyanogenmod
  4. OpenNews: Проект KDE представил мобильную платформу Plasma Mobile
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: kde
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  • 1.1, Аноним, 22:47, 10/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    ура!
     
  • 1.2, Аноним, 22:47, 10/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Как обычно в таких случаях, сломали RSS Сколько раз можно твердить миру - сохра... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Аноним, 22:55, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вменяемые админы не используют apache для организации собственных веб-сервисов ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.12, Аноним, 23:23, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    $ curl -I http://kde.org| grep Server

    Server: Apache/2.4.7 (Ubuntu)

     
  • 1.4, Sluggard, 22:58, 10/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Симпатично, но голубой с белым... Как-то очень глаза режет.
     
     
  • 2.6, Аноним, 23:15, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Как и плазма Как и плазма ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.9, Sluggard, 23:18, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >>но голубой с белым...
    > Как и плазма.
    >>Как-то очень глаза режет.
    > Как и плазма.

    http://i.imgur.com/BVwc7EH.png

    Ась?

     
     
  • 4.15, коньяк, 00:37, 11/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    сильно
     
  • 4.16, anonymous, 01:18, 11/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    вырвиглазненько
     
     
  • 5.17, Sluggard, 01:20, 11/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > вырвиглазненько

    Рад стараться. )

     
  • 2.7, Аноним, 23:16, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Кдешники придерживаются традиций вырвиглазного дизайна.
     
  • 1.5, Плохо зделали тупо, 23:14, 10/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ожидаешь, что при нажатии на шестерёнку откроется меню - а там тупо ссылка на глагну.
     
     
  • 2.11, Sluggard, 23:20, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    > Ожидаешь, что при нажатии на шестерёнку откроется меню - а там тупо
    > ссылка на глагну.

    При нажатии на лого KDE открывается главная сайта KDE. Сюрприз?

     
  • 1.13, Аноним, 23:52, 10/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Проект GNOME также недавно обновили свой сайт, недели две назад где-то Конкурен... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, Анонян, 00:32, 11/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    адаптивный интерфейс - это когда сабж выглядит как дерьмо И на мобилках, И на пекарне
     

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