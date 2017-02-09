09.02.2017 11:34  Выпуск мобильной ОС Sailfish 2.1

Компания Jolla, основанная бывшими сотрудниками Nokia с целью разработки новых смартфонов, построенных на базе Linux-платформы MeeGo, выпустила обновление операционной системы Sailfish 2.1.0. Sailfish использует графический стек на базе Wayland и библиотеки Qt5, системное окружение построено на основе Mer (форк MeeGo) и пакетов Mer-дистрибутива Nemo. Прошивки на базе новой ОС пока распространяются только для участников программы раннего доступа к релизам (принять участие в тестировании можно зарегистрировавшись на сайте Jolla). Сборки подготовлены для устройств Jolla 1, Jolla C и Jolla Tablet. Основные новшества: Начальная поддержка 64-разряной архитектуры Aarch64 (ARMv8);

Обновление фреймворка Qt до версии 5.6;

Экспериментальная поддержка Bluetooth-стека Bluez5 (5.43). По умолчанию пока продолжено использование Bluez4;

Поддержка выделения текста в web-браузере (теперь куски текста с web-страницы можно перемещать в буфер обмена);

Возможность использования VPN (OpenVPN и OpenConnect);

Поддержка разработки с использованием QML Live;

Добавлена возможность выбора размера шрифтов в интерфейсе пользователя. На выбор предложены три размера: нормальный, большой и очень большой;

Расширение возможностей приложения для работы с камерой. Упрощёно управление фокусом. По умолчанию включён автофокус, вместо ручного выбора объекта касанием к экрану. Ускорена анимация сохранения снимка. Обеспечен показ настроек выдержки при выборе соответствующей опции;

В просмотрщике документов появилась поддержка отображения аннотаций в файлах PDF;

Переработан интерфейс настройки и сопряжения Bluetooth-устройств, который приведён у общему стилю Sailfish;

Уведомления о наличии обновлений для приложений теперь могут быть удалены (уведомления об обновлении ОС по-прежнему остаются до установки обновления);

Удалено приложение для работы с Facebook (из-за скорого устаревания API Graph 2.4). В качестве замены рекомендовано использовать приложение Facebook для платформы Android;



