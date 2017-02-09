09.02.2017 11:34  Выпуск мобильной ОС Sailfish 2.1

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|3.5, equeim, 12:11, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Дрова там используются из Андроида. По сути сборка Sailfish OS под Андроид-смартфон не слишком отличается от сборки того же CyanogenMod/Lineage OS (конечно, свои косяки и особенности тоже есть).
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|5.8, ixrws, 12:28, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ещё один сначала пишу, потому разбираюсь или не разбираюсь?) Там и то и другое. libhybris как раз для того, чтобы запускаться там где запускается ведроид, да, там есть нюансы и их тьма, но нюансы есть и у цианогена и любой версии андроида, которую хочется водрузить на место какого-нибудь андроида на произвольном устройстве.Вот это хотя бы почитайте, вопиющий вы наш неуч https://sailfishos.org/wiki/Hardware_Adaptation_Development_Kit
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|2.4, equeim, 12:09, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Сами они пилят только для двух с половиной официальных устройств. Все остальные сборки (для нексусов и прочих телефонов) делаются сообществом. Просто из тех, кто может пилить прошивки для смартфонов, Sailfish OS мало кому нужна.
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|3.13, fLegmatik, 13:04, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Где сказано, что Интекс не обновится? Мне прилетают свежие версии примерно через 2-3 недели после широкой публикации обновления на Jolla C.
По поводу других телефонов: аппаратов, куда можно поставить sailfish os вместо android, дофига, но есть другой нюанс. Голый сейлфиш, действительно, никому не нужен, всем нужен сейлфиш с эмулятором андроида. А этот самый эмулятор Dalvik является проприетарным и в настоящее время доступен лишь пользователям аппаратов, произведённых Jolla и Intex. Поменять ос на андроид-смартфоне и потерять возможность запускать андроид-приложения кажется нелогичным шагом. Более того, скорее всего не будет даже доступа в официальный магазин Jolla, останется лишь OpenRepos.net.
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|1.10, Moomintroll, 12:40, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Удалено приложение для работы с Facebook (из-за скорого устаревания API Graph 2.4). В качестве замены рекомендовано использовать приложение Facebook для платформы Android;
На этом, полагаю, Sailfish можно хоронить.
Раз нет нативных приложений и предлагается использовать андроидные, что чем оно тогда лучше андроида? Разве что интерфейсом, да и то сомнительно...
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