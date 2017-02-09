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09.02.2017 11:34  Выпуск мобильной ОС Sailfish 2.1

Компания Jolla, основанная бывшими сотрудниками Nokia с целью разработки новых смартфонов, построенных на базе Linux-платформы MeeGo, выпустила обновление операционной системы Sailfish 2.1.0. Sailfish использует графический стек на базе Wayland и библиотеки Qt5, системное окружение построено на основе Mer (форк MeeGo) и пакетов Mer-дистрибутива Nemo. Прошивки на базе новой ОС пока распространяются только для участников программы раннего доступа к релизам (принять участие в тестировании можно зарегистрировавшись на сайте Jolla). Сборки подготовлены для устройств Jolla 1, Jolla C и Jolla Tablet.

Основные новшества:

  • Начальная поддержка 64-разряной архитектуры Aarch64 (ARMv8);
  • Обновление фреймворка Qt до версии 5.6;
  • Экспериментальная поддержка Bluetooth-стека Bluez5 (5.43). По умолчанию пока продолжено использование Bluez4;
  • Поддержка выделения текста в web-браузере (теперь куски текста с web-страницы можно перемещать в буфер обмена);
  • Возможность использования VPN (OpenVPN и OpenConnect);
  • Поддержка разработки с использованием QML Live;
  • Добавлена возможность выбора размера шрифтов в интерфейсе пользователя. На выбор предложены три размера: нормальный, большой и очень большой;
  • Расширение возможностей приложения для работы с камерой. Упрощёно управление фокусом. По умолчанию включён автофокус, вместо ручного выбора объекта касанием к экрану. Ускорена анимация сохранения снимка. Обеспечен показ настроек выдержки при выборе соответствующей опции;
  • В просмотрщике документов появилась поддержка отображения аннотаций в файлах PDF;
  • Переработан интерфейс настройки и сопряжения Bluetooth-устройств, который приведён у общему стилю Sailfish;
  • Уведомления о наличии обновлений для приложений теперь могут быть удалены (уведомления об обновлении ОС по-прежнему остаются до установки обновления);
  • Удалено приложение для работы с Facebook (из-за скорого устаревания API Graph 2.4). В качестве замены рекомендовано использовать приложение Facebook для платформы Android;


  1. Главная ссылка к новости (https://together.jolla.com/que...)
  2. OpenNews: Компания Jolla готовит открытие кода приложений и графического интерфейса Sailfish
  3. OpenNews: Выпуск мобильной ОС Sailfish 2.0.2
  4. OpenNews: Jolla лицензировала ОС Sailfish российской компании "Открытая мобильная платформа"
  5. OpenNews: Мобильная платформа Sailfish 2.0 доступна для ознакомительного использования
  6. OpenNews: Выпуск мобильной ОС Sailfish 1.1.7
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: sailfish
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  • 1.1, Аноним, 11:40, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +4 +/
    Нет чтоб запилить прошивки для кучи смартфонов, открыть иходники, подключить соо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Аноним, 12:09, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Нет чтоб запилить прошивки для кучи смартфонов...

    Дрова-то где? :(

     
     
  • 3.5, equeim, 12:11, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Дрова там используются из Андроида. По сути сборка Sailfish OS под Андроид-смартфон не слишком отличается от сборки того же CyanogenMod/Lineage OS (конечно, свои косяки и особенности тоже есть).
     
     
  • 4.7, Аноним, 12:18, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вопиющая некомпетентность Дрова там для ARM7 Linux Для а не от андроида та... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.8, ixrws, 12:28, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ещё один сначала пишу, потому разбираюсь или не разбираюсь?) Там и то и другое. libhybris как раз для того, чтобы запускаться там где запускается ведроид, да, там есть нюансы и их тьма, но нюансы есть и у цианогена и любой версии андроида, которую хочется водрузить на место какого-нибудь андроида на произвольном устройстве.Вот это хотя бы почитайте, вопиющий вы наш неуч https://sailfishos.org/wiki/Hardware_Adaptation_Development_Kit
     
  • 4.12, Аноним, 12:57, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да, но Но libhybris - это печалька, вынужденная тем, что дрова android-only Во... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.4, equeim, 12:09, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Сами они пилят только для двух с половиной официальных устройств. Все остальные сборки (для нексусов и прочих телефонов) делаются сообществом. Просто из тех, кто может пилить прошивки для смартфонов, Sailfish OS мало кому нужна.
     
  • 2.6, Futu, 12:12, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Если бы 10, а так 3, а индийский даже и не обновится. Так что 2 осталось.
     
     
  • 3.13, fLegmatik, 13:04, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Где сказано, что Интекс не обновится? Мне прилетают свежие версии примерно через 2-3 недели после широкой публикации обновления на Jolla C.

    По поводу других телефонов: аппаратов, куда можно поставить sailfish os вместо android, дофига, но есть другой нюанс. Голый сейлфиш, действительно, никому не нужен, всем нужен сейлфиш с эмулятором андроида. А этот самый эмулятор Dalvik является проприетарным и в настоящее время доступен лишь пользователям аппаратов, произведённых Jolla и Intex. Поменять ос на андроид-смартфоне и потерять возможность запускать андроид-приложения кажется нелогичным шагом. Более того, скорее всего не будет даже доступа в официальный магазин Jolla, останется лишь OpenRepos.net.

     
  • 1.2, Аноним, 11:47, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну вообще как бы у них и мануал есть как портировать на 171 любое 187 устрой... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, алекс, 12:31, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Интересно будут ли сотрудничать Nokia и Jolla?
     
  • 1.10, Moomintroll, 12:40, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Удалено приложение для работы с Facebook (из-за скорого устаревания API Graph 2.4). В качестве замены рекомендовано использовать приложение Facebook для платформы Android;

    На этом, полагаю, Sailfish можно хоронить.

    Раз нет нативных приложений и предлагается использовать андроидные, что чем оно тогда лучше андроида? Разве что интерфейсом, да и то сомнительно...

     
     
  • 2.14, НяшМяш, 13:43, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Мда, как будто они не могли /v2.4/{object} поменять на актуальный /v2.8/{object}. На фейсбуке изменения в апи есть только с 2.4 на 2.5 и там три строки: https://developers.facebook.com/docs/apps/upgrading Из-за того, что кто-то не может циферку поменять - придётся юзать упрт приложение фб для андроид? Если у них такое же отношение к развитию операционки - то она и даром не нужна.
     
  • 2.15, KonstantinB, 13:44, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > На этом, полагаю, Sailfish можно хоронить.

    Да уж, без фейсбука ведь вообще телефон бесполезен!

     
  • 1.11, Аноним, 12:55, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Золотое правило: чем дольше ждешь, тем лучше не становится =)
     
  • 1.16, Аноним, 14:00, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Наши чиновники вроде хотели эту ОС сделать национальной мобильной платформой?
     
  • 1.17, Аноним, 14:06, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    где скриншоты?
     

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