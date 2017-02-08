08.02.2017 12:00  Уязвимость в реализации автодополнения ввода в Bash

В командном интерпретаторе Bash выявлена уязвимость (CVE-2017-5932), которая может быть использована для выполнения своего кода при выполнении операций автодополнения ввода клавишей табуляция. Проблема затрагивает ветку Bash 4.4. Исправление пока доступно только в виде патча.

Проблема вызвана ошибкой в коде экранирования спецсимволов и связана с неверной обработкой наличия разных типов кавычек. Для эксплуатации достаточно создать файл со специально оформленным именем. При попытке выполнения операции автодополнения для данного файла будут выполнены определённые злоумышленником инструкции командного интерпретаора. Например, для эксплуатации достаточно создать файл с именем: