05.02.2017 23:28  Релиз системной библиотеки Glibc 2.25

После шести месяцев разработки состоялся релиз системной библиотеки GNU C Library (glibc) 2.25, которая полностью следует требованиям стандартов ISO C11 и POSIX.1-2008. В состав нового выпуска включены исправления от 51 разработчика. Из добавленных в Glibc 2.25 улучшений можно отметить: Обеспечена возможность сборки большей части glibc в режиме защиты стека от переполнения. Сборка с опцией "--enable-stack- protector=strong" переведена в разряд рекомендованных;

В состав включены функции getentropy и getrandom, а также связанный с ними заголовочный файл sys/random.h. Getentropy и getrandom предложены проектом OpenBSD и предоставляют возможность получения значений от системного генератора псевдослучайных чисел через обращение к системному вызову, что обеспечивает надёжную защиту от атак, основанных на исчерпании доступных файловых дескрипторов (при отсутствии свободных дескрипторов невозможно задействовать /dev/urandom);

Из OpenBSD перенесена функция explicit_bzero, предлагаемая как аналог memset() для очистки буферов, содержащих важные данные. Смысл использования explicit_bzero в исключении ситуаций, когда оптимизатор компилятора может посчитать вызов memset излишним и удалить его, что приведёт к оставлению в памяти важных данных, подлежащих очистке;

В libc добавлены функции преобразования в строковое представление чисел с плавающей запятой (strfromd, strfromf и strfroml), определённые в стандарте ISO/IEC TS 18661-1:2014;

В заголовочный файл math.h добавлена большая порция новых возможностей, определённых в стандарте TS 18661-1:2014: Макросы, указывающие о присвоении значения NaN: SNANF, SNAN, SNANL; Функции для округления целых чисел: roundeven, roundevenf, roundevenl, fromfp, fromfpf, fromfpl, ufromfp, ufromfpf, ufromfpl, fromfpx, fromfpxf, fromfpxl, ufromfpx, ufromfpxf, ufromfpxl; Функции вычисления логарифмов llogb, llogbf и llogbl, и связанные с ними макросы FP_LLOGB0 и FP_LLOGBNAN; Функции определения максимальных и минимальных значений: fmaxmag, fmaxmagf, fmaxmagl, fminmag, fminmagf, fminmagl; Макрос для сравнения: iseqsig; Макросы проверки значений: iscanonical, issubnormal, iszero; Функции для работы с упорядоченными множествами: totalorder, totalorderf, totalorderl, totalordermag, totalordermagf, totalordermagl; Функции приведения к канонической форме: canonicalize, canonicalizef, canonicalizel; Функции для обработки значений NaN: getpayload, getpayloadf, getpayloadl, setpayload, setpayloadf, setpayloadl, setpayloadsig, setpayloadsigf, setpayloadsigl.

Добавлена поддержка тестовых макросов __STDC_WANT_LIB_EXT2__, __STDC_WANT_IEC_60559_BFP_EXT__ и __STDC_WANT_IEC_60559_FUNCS_EXT__, позволяющих включить определения c наборами функций, предложенных в спецификациях ISO/IEC TR 24731-2:2010, ISO/IEC TS 18661-1:2014 и ISO/IEC TS 18661-4:2015. Тестовый характер макросов обусловлен тем, что не все функции из указанных спецификаций пока реализованы;

Нестандартные макросы выбора режимов работы _REENTRANT и _THREAD_SAFE для обеспечения совместимости теперь обрабатываются как синонимы вызова "_POSIX_C_SOURCE=199506L". Изменение поведения отразится только на программах, собранных в режимах совместимости со старыми стандартами. Например, видимые объявления изменятся при сборке с опциями "-std=c89 -D_REENTRANT", но останутся прежними при сборке с опциями "-D_REENTRANT" или "-std=c99 -D_POSIX_C_SOURCE=200809L -D_REENTRANT";

Объявлено устаревшим включение заголовочного файла sys/sysmacros.h из sys/types.h, который в свою очередь вызывается из stdlib.h при работе в режиме _GNU_SOURCE. В будущих выпусках макросы "major", "minor" и "makedev" будут доступны только при явном подключении sys/sysmacros.h. Данные макросы не определены в спецификациях POSIX и XSI, поэтому бывает, что их имена конфликтуют с кодом приложений;

Добавлен новый заголовочный файл fenv.h, определённый в спецификации TS 18661-1:2014. Через fenv.h импортируются присутствующие в libm функции fesetexcept, fetestexceptflag, fegetmode и fesetmode, тип femode_t, а также макросы FE_DFL_MODE и FE_SNANS_ALWAYS_SIGNAL;

В заголовочный файл limits.h добавлен набор макросов, определённых в стандарте TS 18661-1:2014: CHAR_WIDTH, SCHAR_WIDTH, UCHAR_WIDTH, SHRT_WIDTH, USHRT_WIDTH, INT_WIDTH, UINT_WIDTH, LONG_WIDTH, ULONG_WIDTH, LLONG_WIDTH, ULLONG_WIDTH;

В заголовочный файл stdint.h добавлен набор макросов, определённых в стандарте TS 18661-1:2014: INT8_WIDTH, UINT8_WIDTH, INT16_WIDTH, UINT16_WIDTH, INT32_WIDTH, UINT32_WIDTH, INT64_WIDTH, UINT64_WIDTH, INT_LEAST8_WIDTH, UINT_LEAST8_WIDTH, INT_LEAST16_WIDTH, UINT_LEAST16_WIDTH, INT_LEAST32_WIDTH, UINT_LEAST32_WIDTH, INT_LEAST64_WIDTH, UINT_LEAST64_WIDTH, INT_FAST8_WIDTH, UINT_FAST8_WIDTH, INT_FAST16_WIDTH, UINT_FAST16_WIDTH, INT_FAST32_WIDTH, UINT_FAST32_WIDTH, INT_FAST64_WIDTH, UINT_FAST64_WIDTH, INTPTR_WIDTH, UINTPTR_WIDTH, INTMAX_WIDTH, UINTMAX_WIDTH, PTRDIFF_WIDTH, SIG_ATOMIC_WIDTH, SIZE_WIDTH, WCHAR_WIDTH, WINT_WIDTH;

На платформах ColdFire, MicroBlaze, Nios II и SH3 тип float_t теперь определяется как float вместо double;

На платформе x86_64 при сборке в режиме "-mfpmath=387" или "-mfpmath=sse+387" (не применяются по умолчанию) типы float_t и double_t теперь определяются как "long double" вместо float и double. Данное изменение не влияет на ABI библиотек из состава Glibc, но влияет на ABI других библиотек, собранных с отмеченными опциями;

Размер буфера байтовых потоков stdio теперь по умолчанию ограничен 8192 байтами (ранее в применялось значение в 4096 байт);

В заголовочном файле sys/quota.h обеспечено включение файла linux/quota.h. Поддержка устаревшего интерфейса квот Linux, которая использовалась в ядрах до 2.4.22, удалена;

Удалены функции malloc_get_state и malloc_set_state, но для уже динамически связанных исполняемых файлов оставлены скрытые заглушки. Из существующих проектов данные функции используются только в GNU Emacs, работоспособность сборок которого, благодаря реализованным заглушкам, не нарушится;

Из resolv.h удалены опции "ip6-dotint", "no-ip6-dotint" и "ip6-bytestring", завязанные на неиспользуемые в сети расширения. Объявлены устаревшими флаги RES_USE_INET6, RES_AAONLY, RES_PRIMARY, RES_NOCHECKNAME, RES_KEEPTSIG и RES_BLAST, а также опция "inet6" в /etc/resolv.conf;

Из arpa/nameser.h удалены все объявления, связанные с DNSSEC. Библиотека libresol больше не пытается самостоятельно декодировать записи DNSSEC. Из arpa/nameser.h также удалены макросы ns_t_qt_p, ns_t_mrr_p, ns_t_rr_p, ns_t_udp_p и ns_t_xfr_p;

Для поддержки multi-arch для сборки Glibc рекомендовано использовать GCC с поддержкой режима косвенного вызова функций ('--enable-gnu-indirect-function');

В POSIX Threads для мьютексов и условных переменных структур добавлены обработчики наглядного вывода для GDB через команды 'print' и 'display';

Добавлена возможность тонкой настройки runtime-компонентов для определённых приложений ('--enable-tunables');

Реализован новый вариант функции pthread_rwlock, основанный на более масштабируемом алгоритме, не использущем критические секции для изменения состояния;

Устранены две уязвимости: CVE-2016-6323 - функция makecontext генерировала обратную трассировку (backtrace), приводящую к краху на 32-разрядных системах с ARM EABI. Например, проблема могла использоваться для вызова отказа в обслуживании программ на языке Go, собранных компилятором gccgo; CVE-2015-5180 - разыменование нулевого указателя в резолвере при обработке специально оформленной DNS-записи с типом RR.