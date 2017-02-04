03.02.2017 23:58  Компания Microsoft представила виртуальную файловую систему для Git

|
|
|
|
|
|2.6, nonamed anon, 01:12, 04/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+5 +/–
|
Что крутого то. Это же костыль. Вместо того что бы запатчить гит, что бы он не хотел файлов, которые в данный момент не нужны, они сделали виртуальную файловую систему которая эмулирует, что эти файлы как будто-то бы есть. Типичный МС-вей.
|
|
|
|3.18, anonymous, 03:35, 04/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
ты никак не пропатчишь гит - он ущербен by design. Набор не очень мощных костылей. github вон тоже внешнюю приблуду написал для хранения крупных файлов. Гит покрывает только очень простые сценарии использования. Зато его можно написать за месяц.
|
|1.4, й, 00:40, 04/02/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
GVFS will work with any git service that supports the GVFS protocol. For now, that means you'll need to create a repo in Team Services (https://www.visualstudio.com/team-services/), and push some contents to it. There are two constraints:
Your repo must not enable any clean/smudge filters
Your repo must have a .gitattributes file in the root that includes the line "* -text"
|
|
|
|2.22, U, 04:05, 04/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+/–
|
Вот и я тоже думаю, лучше бы выложили на GitHub вместо этого костыля те самые "3,5 миллиона файлов, которые в сумме занимают более 270GB", чтобы каждый мог проверить скорость работы Git на подходящей FS.
|