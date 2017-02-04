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03.02.2017 23:58  Компания Microsoft представила виртуальную файловую систему для Git

Разработчики из Microsoft столкнулись с проблемой масштабирования Git: как оказалось, на платформе Windows приложение не в состоянии работать с очень крупными репозиториями. Так, например, исходные коды Windows содержат 3,5 миллиона файлов, которые в сумме занимают более 270GB. В одном из крупных проектов Microsoft операция clone выполняется 12 часов, checkout - 3 часа, status - 8 минут, commit - 30 минут. Поняв, что так работать невозможно, Microsoft создала GVFS - слой виртуализации файловой системы для Git, который позволяет Git думать, что файлы находятся на месте, но подгружаются они только тогда, когда реально нужны.

С помощью предложенного решения для репозиториев, размещённых в окружении Windows, удалось ускорить выполнение операции clone в 144 раза, checkout в 360 раз, status в 120 раз, commit в 140 раз.

Исходный код проекта опубликован на Github под лицензией MIT. В настоящий момент сборка GVFS поддерживается только для Windows 10. Для корректной работы репозиториев GVFS рекомендуется использование развиваемого в Microsoft модифицированного ответвления от свободного продукта git-for-windows.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.msdn.microsoft.c...)
Автор новости: Artem S. Tashkinov
Тип: К сведению
Ключевые слова: microsoft, git, performance
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  • 1.1, Аноним Анонимович Анонимов, 00:24, 04/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Круто конечно, но тенденция нездоровая.
     
     
  • 2.6, nonamed anon, 01:12, 04/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Что крутого то. Это же костыль. Вместо того что бы запатчить гит, что бы он не хотел файлов, которые в данный момент не нужны, они сделали виртуальную файловую систему которая эмулирует, что эти файлы как будто-то бы есть. Типичный МС-вей.
     
     
  • 3.10, Аноним Анонимович Анонимов, 01:37, 04/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >Что крутого то.

    Работает быстрее

    >Это же костыль.

    Костыль работает быстрее

    >Вместо того что бы

    Как знать, что будет в будущем.

    >Типичный МС-вей.

    Кто же им может запретить?

     
  • 3.18, anonymous, 03:35, 04/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    ты никак не пропатчишь гит - он ущербен by design. Набор не очень мощных костылей. github вон тоже внешнюю приблуду написал для хранения крупных файлов. Гит покрывает только очень простые сценарии использования. Зато его можно написать за месяц.
     
     
  • 4.19, Вы забыли заполнить поле Name, 03:43, 04/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Будь тоньше и к тебе все потянутся.
     
  • 2.24, U, 04:12, 04/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Microsoft представила виртуальную файловую систему

    WinFS v7.0? Они все никак не могут остановиться изобретать свою файловую систему...

     
  • 1.2, Аноним, 00:25, 04/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    If you can’t beat em, join em
     
     
  • 2.3, A.Stahl, 00:29, 04/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    If you can't join them, sit in the dark corner and cry...
     
  • 1.4, й, 00:40, 04/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    GVFS will work with any git service that supports the GVFS protocol. For now, that means you'll need to create a repo in Team Services (https://www.visualstudio.com/team-services/), and push some contents to it. There are two constraints:
    Your repo must not enable any clean/smudge filters
    Your repo must have a .gitattributes file in the root that includes the line "* -text"
     
     
  • 2.5, й, 00:42, 04/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    т.е. для гитхаба все эти "теперь status меньше чем за восемь минут" работать просто не будут и внутри там дракон (-text)
     
     
  • 3.8, Аноним, 01:31, 04/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну этой проблемой Microsoft займётся, когда купит GitHub ;-)
     
  • 2.21, U, 04:02, 04/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А, ну то есть, MS выпустили очередную ерунду, нужную только им самим и, по традиции, изображают из себя лучших друзей OpenSource.
     
  • 1.7, Sfinx, 01:16, 04/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    суровая правда про ntfs и реализацию кэшей в ведре. не гит мерять надо было, а скорость загрузки своей какашки
     
     
  • 2.9, Лукашенко, 01:33, 04/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    dotnet гoвеннo 100%
     
  • 2.22, U, 04:05, 04/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот и я тоже думаю, лучше бы выложили на GitHub вместо этого костыля те самые "3,5 миллиона файлов, которые в сумме занимают более 270GB", чтобы каждый мог проверить скорость работы Git на подходящей FS.
     
  • 1.11, angra, 01:40, 04/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Создать GVFS оказалось легче, чем объяснить всем индусам, что необязательно выполнять команды git от корня репозитория?
     
     
  • 2.14, backbone, 02:17, 04/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    :-) Отчего так кажется, что вся суть MS GVFS сводится к copy-on-write?...
     
     
  • 3.15, backbone, 02:26, 04/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В смысле, checkout on access...
     
  • 2.16, backbone, 02:50, 04/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А про clone --no-checkout, sparse-checkout и хардлинки для .git/ в прочих фс, наверное, авторам вообще лучше не сообщать))
     
  • 2.23, U, 04:08, 04/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересно, сколько времени у них запускается Clion на этих пресловутых "3,5 миллиона файлов, которые в сумме занимают более 270GB". Не в Vim'е же они разработку ведут.
     
  • 1.12, Аноним, 02:00, 04/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Патченный Гит для блоба это новость Серьёзно Ну быстрый, но проприетарщина же ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, Аноним84701, 02:02, 04/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Microsoft создала (https://blogs.msdn.microsoft.com/visualstudioalm/2017/02/03/announcing-gvfs-gi)
    >  GVFS - слой виртуализации файловой системы для Git, который позволяет

    [CODE]
    % whatis gvfs  
    gvfs-cat(1) - Concatenate files
    gvfs-copy(1) - Copy files
    ...
    gvfs-tree(1) - List contents of directories in a tree-like format
    gvfs(7) - GIO virtual file system
    [/CODE]
    https://packages.debian.org/jessie/gvfs
    > gvfs is a userspace virtual filesystem where mounts run as separate processes

    Ай молодцы! Как обычно, даже не поинтересовались, используется ли такое у "новых самых лучших друзей".
    Ведь если нет трейдмарка, значит можно использовать!


     
  • 1.17, Лукашенко, 03:03, 04/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Они придумали Git LFS и еще кучу таких.
     
  • 1.20, Аноним, 03:47, 04/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Интересно, сколько те же операции заняли бы под linux на ext4 ... весь текст скрыт [показать]
     

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