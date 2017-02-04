03.02.2017 23:58  Компания Microsoft представила виртуальную файловую систему для Git

Разработчики из Microsoft столкнулись с проблемой масштабирования Git: как оказалось, на платформе Windows приложение не в состоянии работать с очень крупными репозиториями. Так, например, исходные коды Windows содержат 3,5 миллиона файлов, которые в сумме занимают более 270GB. В одном из крупных проектов Microsoft операция clone выполняется 12 часов, checkout - 3 часа, status - 8 минут, commit - 30 минут. Поняв, что так работать невозможно, Microsoft создала GVFS - слой виртуализации файловой системы для Git, который позволяет Git думать, что файлы находятся на месте, но подгружаются они только тогда, когда реально нужны.

С помощью предложенного решения для репозиториев, размещённых в окружении Windows, удалось ускорить выполнение операции clone в 144 раза, checkout в 360 раз, status в 120 раз, commit в 140 раз.

Исходный код проекта опубликован на Github под лицензией MIT. В настоящий момент сборка GVFS поддерживается только для Windows 10. Для корректной работы репозиториев GVFS рекомендуется использование развиваемого в Microsoft модифицированного ответвления от свободного продукта git-for-windows.



