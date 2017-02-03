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03.02.2017 11:15  Новые выпуски LibreSSL 2.5.1, 2.4.5 и 2.3.10

Разработчики проекта OpenBSD представили корректирующие выпуски 2.5.1, 2.4.5 и 2.3.10 переносимой редакции пакета LibreSSL, в рамках которой развивается форк OpenSSL, нацеленный на обеспечение более высокого уровня безопасности.

В новой версии добавлена защита от атак по сторонним каналам (side-channel), нацеленным на восстановление содержимого ключей ECDSA через моделирование содержимого кэша процессора, учитывая отклонение времени доступа к данным до и после сброса кэша. Проблема вызвана использованием функции BN_mod_inverse() без выставления флага обеспечения постоянного времени выполнения.

В новых выпусках также внесены изменения, связанные с улучшением совместимости с платформами iOS и MacOS. Из специфичных для версии LibreSSL 2.5.1 изменений отмечается поддержка алгоритма обмена ключами Curve25519, возможность применения альтернативных методов верификации цепочки доверия в сертификатах, добавление утилиты ocspcheck для проверки сертификатов при помощи сервисов OCSP, проведение чистки кода и скрытие приватных объектов в libssl и libcryto, переработка системных руководств, добавление в утилиту openssl параметра "--groups" для задания типа эллиптических кривых в списке s_client, добавление опции SSL_OP_NO_CLIENT_RENEGOTIATION для запрета инициирования клиентом повторного согласования соединения.

  1. Главная ссылка к новости (https://marc.info/?l=openbsd-a...)
  2. OpenNews: Обновление LibreSSL 2.3.9/2.4.4 и GnuTLS 3.5.6 с устранением DoS-уязвимости
  3. OpenNews: Выпуск LibreSSL 2.5.0
  4. OpenNews: DragonFly BSD перешел на LibreSSL по умолчанию
  5. OpenNews: Новая техника атаки на SSL/TLS, которой подвержены 33% HTTPS-сайтов
  6. OpenNews: Атака через JavaScript по определению содержимого L3-кэша CPU
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: libressl
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  • 1, Ilya Indigo, 12:12, 03/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    > Из специфичных для версии LibreSSL 2.5.1 изменений отмечается поддержка алгоритма обмена ключами Curve25519...

    Хочу её, прямо жажду везде вместо openSSL.

     
  • 2, Crazy Alex, 13:09, 03/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А кто в курсе - есть ли приличные криптолибы, где не прибита гвоздями защита от локальной атаки со связанными с ней тормозами? Ну, то есть если точно знаешь, что защищаешься только от угроз в сети? И аналогичный вопрос - насчёт режимов для шифрования чего-то большого, но где разные тайминг-атаки в прицнипе не ожидаются? А то когда бэкап шифруешь - оно "немного" лишнее.
     

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