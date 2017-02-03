03.02.2017 11:15  Новые выпуски LibreSSL 2.5.1, 2.4.5 и 2.3.10

Разработчики проекта OpenBSD представили корректирующие выпуски 2.5.1, 2.4.5 и 2.3.10 переносимой редакции пакета LibreSSL, в рамках которой развивается форк OpenSSL, нацеленный на обеспечение более высокого уровня безопасности.

В новой версии добавлена защита от атак по сторонним каналам (side-channel), нацеленным на восстановление содержимого ключей ECDSA через моделирование содержимого кэша процессора, учитывая отклонение времени доступа к данным до и после сброса кэша. Проблема вызвана использованием функции BN_mod_inverse() без выставления флага обеспечения постоянного времени выполнения.

В новых выпусках также внесены изменения, связанные с улучшением совместимости с платформами iOS и MacOS. Из специфичных для версии LibreSSL 2.5.1 изменений отмечается поддержка алгоритма обмена ключами Curve25519, возможность применения альтернативных методов верификации цепочки доверия в сертификатах, добавление утилиты ocspcheck для проверки сертификатов при помощи сервисов OCSP, проведение чистки кода и скрытие приватных объектов в libssl и libcryto, переработка системных руководств, добавление в утилиту openssl параметра "--groups" для задания типа эллиптических кривых в списке s_client, добавление опции SSL_OP_NO_CLIENT_RENEGOTIATION для запрета инициирования клиентом повторного согласования соединения.



