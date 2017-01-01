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01.02.2017 13:39  Выпуск Rakudo Star 2017.01, дистрибутива Perl 6

Представлен релиз пакета Rakudo Star 2017.01, включающего компилятор Rakudo, виртуальную машину MoarVM, документацию, модули и инструменты, необходимые для разработки на языке Perl 6. Компилятор соответствует спецификации Perl v6.c, за исключением поддержки расширенных макросов, неблокирующего ввода/вывода и ряда мелких особенностей, которые планируется довести до рабочего состояния в будущих выпусках. В качестве виртуальной машины для исполнения байткода предлагается MoarVM, которая проходит все тесты (альтернативный бэкенд на базе JVM пока не обладает всей необходимой функциональностью).

Новый выпуск примечателен включением в поставку "zef", новой утилиты для установки модулей, которая пришла на смену ранее применяемой утилите "panda". Из других изменений отмечается избавление модулей Linenoise и Terminal-ANSIColor от лишних зависимостей, улучшение качество поддержки формата JSON, расширение возможностей пакетов perl6-http-easy и perl6-lwp-simpl.

  1. Главная ссылка к новости (http://rakudo.org/2017/01/30/a...)
  2. OpenNews: Выпуск Rakudo Star 2016.11, дистрибутива Perl 6
  3. OpenNews: Выпуск Rakudo Star 2016.10, дистрибутива Perl 6
  4. OpenNews: Выпуск Rakudo Star 2016.07, дистрибутива Perl 6
  5. OpenNews: Состоялся рождественский релиз Perl 6
  6. OpenNews: Релиз языка программирования Perl 5.24.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: rakudo, perl
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