01.02.2017 13:39  Выпуск Rakudo Star 2017.01, дистрибутива Perl 6

Представлен релиз пакета Rakudo Star 2017.01, включающего компилятор Rakudo, виртуальную машину MoarVM, документацию, модули и инструменты, необходимые для разработки на языке Perl 6. Компилятор соответствует спецификации Perl v6.c, за исключением поддержки расширенных макросов, неблокирующего ввода/вывода и ряда мелких особенностей, которые планируется довести до рабочего состояния в будущих выпусках. В качестве виртуальной машины для исполнения байткода предлагается MoarVM, которая проходит все тесты (альтернативный бэкенд на базе JVM пока не обладает всей необходимой функциональностью).

Новый выпуск примечателен включением в поставку "zef", новой утилиты для установки модулей, которая пришла на смену ранее применяемой утилите "panda". Из других изменений отмечается избавление модулей Linenoise и Terminal-ANSIColor от лишних зависимостей, улучшение качество поддержки формата JSON, расширение возможностей пакетов perl6-http-easy и perl6-lwp-simpl.



