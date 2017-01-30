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30.01.2017 14:41  Уязвимость в GNU Screen 4.5.0

В недавно вышедшей версии GNU screen 4.5.0 обнаружена уязвимость (CVE-2017-5618), позволяющая переписать произвольными данными или создать файл с привилегиями root, в случае установки screen с флагом suid root. В большинстве дистрибутивов, например в Debian, Ubuntu, RHEL/CentOS, SUSE/openSUSE, утилита screen не имеет бита setuid, однако имеет setgid для группы utmp. Это уменьшает опасность, однако оставляет возможность перезаписи файлов /var/log/{btmp,wtmp,lastlog}*.

Уязвимость была внесена при добавлении новой опции "-L", позволяющей указать файл для записи журнала. Открытие файла производится на стадии до понижения привилегий, и если исполняемый файл screen принадлежит пользователю root и имеет setuid-бит, любой пользователь получает возможность перезаписи файла с правами root. Эксплуатация уязвимости сводится к запуску screen с указанием нужного файла в опции "-L".

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.gnu.org/archive/...)
  2. OpenNews: Релиз консольного оконного менеджера GNU screen 4.5.0
  3. OpenNews: Выпуск консольного оконного менеджера GNU screen 4.4.0
Автор новости: Аноним
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: screen
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  • 1, Аноним, 18:22, 30/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Это верно вообще для любой утилиты, принадлежащей root, установленной с suid-бит... весь текст скрыт [показать]
     

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