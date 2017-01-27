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27.01.2017 10:11  Доступен драйвер AMDGPU-PRO 16.60

Компания AMD опубликовала выпуск проприетарного драйвера AMDGPU-PRO 16.60 для Linux, основанного на свободном модуле ядра AMDGPU, развиваемого в рамках инициативы по унификации графического стека AMD для проприетарных и открытых видеодрайверов. Драйвер поддерживает API OpenGL 4.5, GLX 1.4, OpenCL 1.2, Vulkan 1.0 и VDPAU, включает базовые средства для управления экраном и питанием, поддерживает интерфейсы KMS (Kernel Mode Setting) и ADF (Atomic Display Framework), использует совместимый с лицензией GPL модуль ядра, поддерживает возможности FirePro (управление EDID и 30-разрядная цветность).

Новый выпуск примечателен обеспечением поддержки CentOS 7.3 и исправлением ряда ошибок, в том числе устранены зависания, проявляющиеся при горячем подключении экрана и при запуске клиента Steam. Решены проблемы с некорректным рендерингом при запуске glxgears при работе графической подсистемы в режиме "performance". Сборки сформированы для Ubuntu 16.04, RHEL/CentOS 7.3, RHEL/CentOS 6.8 и SLED/SLES 12 SP2.

  1. Главная ссылка к новости (http://support.amd.com/en-us/d...)
  2. OpenNews: Драйвер AMDGPU-PRO 16.50. В ядро Linux не будут приняты изменения с поддержкой новых GPU AMD
  3. OpenNews: Релиз свободных видеодрайверов xf86-video-ati 7.8.0 и xf86-video-amdgpu 1.2.0
  4. OpenNews: Первый бета-выпуск AMDGPU-PRO, гибридного драйвера на базе модуля AMDGPU
  5. OpenNews: В состав ядра Linux 4.2 принят драйвер AMDGPU
  6. OpenNews: AMD опубликовал код AMDGPU с воплощением новой концепции построения графических драйверов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: amdgpu, amd, driver
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  • 1.1, Aion, 10:15, 27/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А что делать арчеводам и гентушникам?
     
     
  • 2.3, анон, 10:32, 27/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > А что делать гентушникам?

    писать ебилды или vulkan-overlay (поправить ебилды)

     
  • 2.4, Арчевод, 10:40, 27/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Пользоваться AUR. Там есть этот драйвер.
     
  • 1.2, Аноним, 10:17, 27/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Лол, они даже это умудрились сломать ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, proud_anon, 10:48, 27/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А что, есть поддержка "старых" 4-5 летней давности карт? Ах нет! Горите в аду.
    Советчики предлагающие апгрейд, идут туда же. Не думайте что вас не коснется "трогательная" любовь AMD к потребителям, может быть не завтра, но через год-другой... ну вы меня поняли
     
     
  • 2.6, Аноним Аналитег, 11:02, 27/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Есть открытые драйверы.
     
  • 2.7, Аноним, 11:09, 27/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Сейчас тут фанатики воспламенятся, но да, сроки поддержки видеокарт у амд отврат... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.11, BlackRaven86, 11:33, 27/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    GCN 1.0 поддерживается драйвером radeonsi.
     
     
  • 4.13, Аноним, 11:48, 27/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо Кэп.
    Это совсем не одно и тоже.
     
  • 2.8, Аноним, 11:16, 27/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    При средней зарплате в стране в 30 тыс рублей, не думаю что есть проблема раз в ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.10, Аноним, 11:27, 27/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    30 тыс рублей - официальная статистика, дели на два, ну да все равно купить виде... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.9, Аноним, 11:26, 27/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Купи себе Radeon R7 240, $60 стоит, для линуксоида с головой хватит.
     
     
  • 3.12, Аноним, 11:37, 27/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Таки да, на удивление неплохо работает под линуксом Когда мне это вручили, я ож... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.15, Stax, 12:12, 27/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Есть, как легко убедиться по release notes. Хз зачем там поддерживается такое уж совсем старье, но карты начала 2012 года (HD 7700/7800, а также мобильные карты тех лет выпуска) поддерживаются.

    Карты 2011 года уже не поддерживаются, конечно. Но вы же хотели 4-5 летней давности?.. Должен же быть где-то предел.

     
  • 1.14, Аноним, 12:00, 27/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Подскажите, кто знает Оно будет нормально работать на ubuntu 16 10 или у неё же... весь текст скрыт [показать]
     

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