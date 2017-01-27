27.01.2017 10:11  Доступен драйвер AMDGPU-PRO 16.60

Компания AMD опубликовала выпуск проприетарного драйвера AMDGPU-PRO 16.60 для Linux, основанного на свободном модуле ядра AMDGPU, развиваемого в рамках инициативы по унификации графического стека AMD для проприетарных и открытых видеодрайверов. Драйвер поддерживает API OpenGL 4.5, GLX 1.4, OpenCL 1.2, Vulkan 1.0 и VDPAU, включает базовые средства для управления экраном и питанием, поддерживает интерфейсы KMS (Kernel Mode Setting) и ADF (Atomic Display Framework), использует совместимый с лицензией GPL модуль ядра, поддерживает возможности FirePro (управление EDID и 30-разрядная цветность).

Новый выпуск примечателен обеспечением поддержки CentOS 7.3 и исправлением ряда ошибок, в том числе устранены зависания, проявляющиеся при горячем подключении экрана и при запуске клиента Steam. Решены проблемы с некорректным рендерингом при запуске glxgears при работе графической подсистемы в режиме "performance". Сборки сформированы для Ubuntu 16.04, RHEL/CentOS 7.3, RHEL/CentOS 6.8 и SLED/SLES 12 SP2.



