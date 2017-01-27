27.01.2017 10:11  Доступен драйвер AMDGPU-PRO 16.60

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|1.5, proud_anon, 10:48, 27/01/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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А что, есть поддержка "старых" 4-5 летней давности карт? Ах нет! Горите в аду.
Советчики предлагающие апгрейд, идут туда же. Не думайте что вас не коснется "трогательная" любовь AMD к потребителям, может быть не завтра, но через год-другой... ну вы меня поняли
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|2.15, Stax, 12:12, 27/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Есть, как легко убедиться по release notes. Хз зачем там поддерживается такое уж совсем старье, но карты начала 2012 года (HD 7700/7800, а также мобильные карты тех лет выпуска) поддерживаются.
Карты 2011 года уже не поддерживаются, конечно. Но вы же хотели 4-5 летней давности?.. Должен же быть где-то предел.
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