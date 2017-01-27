26.01.2017 23:50  Проект KDE представил ультрабук KDE Slimbook

Проект KDE объявил о доступности первого ультрабука, выпускаемого под брендом KDE - KDE Slimbook. Устройство поставляется с предустановленным рабочим столом Plasma и приложениями из набора KDE Applications. Системное окружение основано на пакетной базе Ubuntu 16.04 в сборке от проекта KDE neon. Отмечается, что продукт разработан совместно с испанским поставщиком оборудования Slimbook при участии сообщества KDE и для сообщества KDE.

Если обычно разработчики KDE лишены возможности в процессе разработки контролировать сочетаемость и работоспособность создаваемого программного обеспечения на конкретном потребительском оборудовании, то в случае с KDE Slimbook все предлагаемые приложения и обновления досконально тестируются разработчиками KDE для обеспечения высокого уровня стабильности окружения и совместимости с оборудованием. Подобный подход позволяет решать возникающие проблемы не на основе жалоб пользователей, а на стадии до получения обновлений пользователем.

Стоимость устройства составляет 729€ для модели с процессором Intel i5-6200U и 849€ для модели с процессором Intel i7-6500U. Основные характеристики: