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26.01.2017 23:50  Проект KDE представил ультрабук KDE Slimbook

Проект KDE объявил о доступности первого ультрабука, выпускаемого под брендом KDE - KDE Slimbook. Устройство поставляется с предустановленным рабочим столом Plasma и приложениями из набора KDE Applications. Системное окружение основано на пакетной базе Ubuntu 16.04 в сборке от проекта KDE neon. Отмечается, что продукт разработан совместно с испанским поставщиком оборудования Slimbook при участии сообщества KDE и для сообщества KDE.

Если обычно разработчики KDE лишены возможности в процессе разработки контролировать сочетаемость и работоспособность создаваемого программного обеспечения на конкретном потребительском оборудовании, то в случае с KDE Slimbook все предлагаемые приложения и обновления досконально тестируются разработчиками KDE для обеспечения высокого уровня стабильности окружения и совместимости с оборудованием. Подобный подход позволяет решать возникающие проблемы не на основе жалоб пользователей, а на стадии до получения обновлений пользователем.

Стоимость устройства составляет 729€ для модели с процессором Intel i5-6200U и 849€ для модели с процессором Intel i7-6500U. Основные характеристики:

  • GPU: Intel Graphics HD 520;
  • ОЗУ: 4GB, 8GB или 16GB;
  • SSD: Samsung/Crucial mSata 120GB, 250GB или 500GB;
  • Экран: 13.3" Full HD 1920x1080px;
  • Гарантия: 2 года;
  • Алюминиевый корпус;
  • Bluetooth 4.0 c Intel 3160 или 7265 AC;
  • Wifi: Intel Dual Band: 3160 или 7265 N или 7265 AC;
  • Webcam;
  • 2 порта USB 3.0;
  • RJ45;
  • Mini HDMI;
  • Card Reader SD/MMC;
  • Размер: 33 x 22 x 1,8 см;
  • Вес: 1,36 кг;
  • Аккумулятор: 6800mAH.


  1. Главная ссылка к новости (https://dot.kde.org/2017/01/26...)
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: kde, hardware, notebook
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  • 1.1, Rote Baron, 00:15, 27/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –3 +/
    Недурно, хотя и довольно дорого Вот только, помнится, у KDE Neon были проблемы... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, anonymous, 00:50, 27/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    пруф?
     
  • 1.2, Аноним, 00:24, 27/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    OLPC на стероидах?
     
  • 1.3, kachsheev, 00:25, 27/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это идеальная машинка для путешествий! И аккум радует.
     
  • 1.5, Аноним, 00:55, 27/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    В Россию поставлять будут?
     
  • 1.6, Мечтатель, 01:13, 27/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Неплохо, я бы взял. Но гораздо больше я был бы рад полностью открытой железке. И чтобы выглядела как этот ноут, а не как привет из 80х. Готов за такую отдать хоть 3000$, но чтобы выглядело как тот же Slimbook. Проблема не в деньгах, такого ноута просто нет, и в ближайшее время не появится. Нет мощных открытых процессоров. Нет мощной открытой графики. LTE открытого тоже нет. Сплошные препоны.
     
  • 1.7, max, 01:23, 27/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    http://kde.slimbook.es/images/galeria/resizedimages/5_work.jpg

    тру linux клавиатура :-D

     
     
  • 2.8, Аноним, 01:32, 27/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Ну, а вдруг KDE on Windows очнётся опять, только уже в более-менее актуальном ви... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.9, Sluggard, 01:43, 27/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Дело не только и не столько в winkey: на клаве поменяны местами Ctrl и Fn — это одна из отличительных черт клавы макбуков. За каким хреном это сделано KDE Slimbook — непонятно.
     
     
  • 4.10, Sluggard, 01:50, 27/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    О, там ещё и правый Alt совмещён с Insert, судя по фото. Что это, зачем это...
     
  • 2.11, Аноним, 02:48, 27/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кто-нибудь, объясните откуда тут логотип мастдая?
     

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