26.01.2017 23:50  Проект KDE представил ультрабук KDE Slimbook

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Проект KDE объявил о доступности первого ультрабука, выпускаемого под брендом KDE - KDE Slimbook. Устройство поставляется с предустановленным рабочим столом Plasma и приложениями из набора KDE Applications. Системное окружение основано на пакетной базе Ubuntu 16.04 в сборке от проекта KDE neon. Отмечается, что продукт разработан совместно с испанским поставщиком оборудования Slimbook при участии сообщества KDE и для сообщества KDE.
Если обычно разработчики KDE лишены возможности в процессе разработки контролировать сочетаемость и работоспособность создаваемого программного обеспечения на конкретном потребительском оборудовании, то в случае с KDE Slimbook все предлагаемые приложения и обновления досконально тестируются разработчиками KDE для обеспечения высокого уровня стабильности окружения и совместимости с оборудованием. Подобный подход позволяет решать возникающие проблемы не на основе жалоб пользователей, а на стадии до получения обновлений пользователем.
Стоимость устройства составляет 729€ для модели с процессором Intel i5-6200U и 849€ для модели с процессором Intel i7-6500U. Основные характеристики:
- GPU: Intel Graphics HD 520;
- ОЗУ: 4GB, 8GB или 16GB;
- SSD: Samsung/Crucial mSata 120GB, 250GB или 500GB;
- Экран: 13.3" Full HD 1920x1080px;
- Гарантия: 2 года;
- Алюминиевый корпус;
- Bluetooth 4.0 c Intel 3160 или 7265 AC;
- Wifi: Intel Dual Band: 3160 или 7265 N или 7265 AC;
- Webcam;
- 2 порта USB 3.0;
- RJ45;
- Mini HDMI;
- Card Reader SD/MMC;
- Размер: 33 x 22 x 1,8 см;
- Вес: 1,36 кг;
- Аккумулятор: 6800mAH.