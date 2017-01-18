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18.01.2017 10:23  Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей

Компания Oracle опубликовала плановый выпуск обновлений своих продуктов (Critical Patch Update), нацеленный на устранение критических проблем и уязвимостей. В январском обновлении в сумме устранено 270 уязвимостей.

В выпуске Java SE 8u121 устранено 16 проблем с безопасностью, 15 из которых могут быть эксплуатированы удалённо без проведения аутентификации. Трём уязвимостям присвоен критический уровень опасности (CVSS Score 9 и выше). Десять проблем проявляются только на клиентских системах (запуск в браузере Java Web Start и Java-апплеты), а шесть затрагивают как клиентов, так и серверные конфигурации Java. Кроме устранения уязвимостей начиная с января 2017 года прекращена поддержка MD5 для формирования цифровых подписей для JAR-файлов - все JAR-файлы с MD5 теперь считаются неподписанными.

Кроме проблем в Java SE, наличие уязвимостей обнародовано и в других продуктах Oracle, в том числе:

  • 18 уязвимостей в MySQL (максимальный уровень опасности 6.8). Проблемы устранены в выпусках MySQL Community Server 5.7.17, 5.6.35 и 5.5.55.
  • 3 уязвимости в Solaris (максимальный уровень опасности 5.7). Уязвимости устранены в ядре и виртуализированном драйвере блочных устройств для Kernel Zones;
  • 4 уязвимости в VirtualBox (максимальная степень опасности 8.4 - уязвимости в GUI и в коде эмуляции SVGA). Уязвимости устранены во вчерашних обновлениях VirtualBox 5.1.14 и 5.0.32.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/secur...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Oracle Linux 7.3 и ядра Unbreakable Enterprise Kernel R4U2
  3. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
  4. OpenNews: Компания Oracle передаёт среду разработки NetBeans сообществу Apache
  5. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: oracle
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  • 1.1, x, 12:28, 18/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –10 +/
    Никогда не связывайтесь с рeшeтом под названием Java, а каждой версии миллион ды... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Дятел, 12:40, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    18 уязвимостей в MySQL (максимальный уровень опасности 6.8). Проблемы устранены в выпусках MySQL Community Server 5.7.17, 5.6.35 и 5.5.55.

    3 уязвимости в Solaris (максимальный уровень опасности 5.7). Уязвимости устранены в ядре и виртуализированном драйвере блочных устройств для Kernel Zones;

    4 уязвимости в VirtualBox (максимальная степень опасности 8.4 - уязвимости в GUI и в коде эмуляции SVGA). Уязвимости устранены во вчерашних обновлениях VirtualBox 5.1.14 и 5.0.32.

     
     
  • 3.3, ы, 13:11, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У фанатиков о некрасивых фактах не принято говорить. Чтож, исправим.
    По жабе максимальный уровень опасности: 9.6
     
     
  • 4.8, A, 16:12, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А если сходить посмотреть в оригинал то можно и 9.8 найти в других продуктах.
     
  • 2.4, Другой аноним, 13:12, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    x, немедленно выключите интернет и для начала избавьтесь от всех пластиковых карт.
     
     
  • 3.14, МИКРОСОФТ РЕСЕЛЛЕР, 18:22, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ПОКУПАЙТЕ только ВИНДОВС 10 это НАДЕЖНО и СЕКЬЮРНО! .NET ОБГОНЯЕТ ЯВУ!

    А ну да конешно, "яву яву взял я на халяву!" НО вспомните чем заканчивается эта халява: "БЫЛ Я С ЯВОЙ А ТЕПЕРЬ Я   О. Т. С. О. С. У. !" !!!

    Так что только ДОТНЕТ!> x, немедленно выключите интернет и для начала избавьтесь от всех пластиковых карт.


     

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