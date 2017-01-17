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17.01.2017 21:33  Фонд СПО пересмотрел список приоритетных свободных проектов

Фонд свободного ПО сообщил о значительном пересмотре списка приоритетных свободных проектов. Список приведён к современным реалиям и отражает наиболее важные области для которых не созданы достойные открытые альтернативы проприетарным решениям. Новый вариант подготовлен специальным комитетом, в который вошли известные деятели свободного ПО, такие как Стефано Закироли (Stefano Zacchiroli), ранее занимавший пост лидера проекта Debian, Мэтью Гаррет (Matthew Garrett), известный разработчик ядра Linux, Карен Сендлер (Karen Sandler), исполнительный директор GNOME Foundation.

Среди критериев, на основании которых были выбраны приоритетные свободные проекты, отмечаются: Положительное влияние на большое число свободных программ, процесс разработки, работу сообществ или продвижение СПО. Увеличение доступности СПО для большего числа людей. Воплощение возможностей, востребованных почти каждым пользователем, но пока не имеющих полноценных свободных реализаций. Способность не только функционально заменить проприетарное ПО, но и стимулировать переход на свободное ПО большого числа пользователей. Предоставление возможности применения свободных компонентов на самых низких уровнях, от прошивок до аппаратного обеспечения.

Основные приоритетные направления:

  • Свободная операционная система для смартфонов. Так как смартфоны в современном мире более широко распространены, чем ПК, задача развития полностью свободной мобильной ОС отнесена к областям, критически важным для продвижения СПО. Основной акцент делается на развитие Replicant, полностью свободной прошивки на основе Android;
  • Средства децентрализации, построения объединённых систем (Federation) и создания персональных облачных систем. Современные облачные технологии опираются на централизацию и привязку пользователей к своим сервисам (SaaSS), задачей СПО является предоставление пользователю возможности контроля за своими данными и устранение привязки к конкретным сервисам через развитие универсальных облачных платформ, которые можно развернуть на собственном оборудовании. Из проектов, которым предлагается уделить внимание отмечены платформы для микроблогов, социальных сетей и обмена медиафайлами pump.io, Diaspora и GNU MediaGoblin, которые рассматриваются в качестве альтернатив Twitter, Facebook и YouTube/Flickr.
  • Свободные драйверы, прошивки и аппаратные платформы. Компоненты взаимодействия с оборудованием являются важными компонентами построения свободных систем, для работы с оборудованием часто требуются поприетарные драйверы или прошивки, а такая система не может быть полностью свободной. К ключевым задачам отнесено создание полнофункциональных свободных драйверов для графического движка PowerVR, используемого в смартфонах. Развитие свободных драйверов Nouveau и Radeon как альтернативы проприетарным драйверам NVIDIA и AMD. Разработка свободных прошивок для GPU VideoCore IV и VPU РаCoda, применяемых в Raspberry Pi и SoC Freescale iMX6. Создание драйверов для серии GPU Vivante GCxxx, применяемой в SoC Marvell Armada и Freescale i.MX6;
  • Свободные средства для голосовой связи в режиме реального времени и видео чатов. Многие коммуникационные системы, такие как Skype и FaceTime, используют проприетарные протоколы, которые не гарантируют отсутствие скрытых лазеек для прослушивания из-за отсутствия кода и невозможности провести его независимый аудит. Фонд СПО рекомендует развивать свободные коммуникационные системы на базе открытых протоколов, таких как SIP, WebRTC и XMPP/Jingle. В качестве примеров свободных проектов, развивающихся в этой области отмечены: Ekiga, Jitsi Meet и GNU Ring, а также различные web-решения на основе WebRTC. Из мобильных приложений для обмена сообщениями отмечен проект Signal, для которого поставлены приоритетные задачи по избавлению от привязки к сервисам Google и созданию независимой инфраструктуры для обеспечения работы сервиса;
  • Свободный виртуальный голосовой помощник. Создание свободных альтернатив таким сервисам, как Apple Siri, Google Now, Cortana и Amazon Alexa, которые можно запустить на подконтрольном оборудовании. В качестве свободных проектов, работающих в этом направлении отмечены система голосового управления Lucida, платформа Mycroft, система голосового ввода OpenSTT, платформа распознавания изображений Pastec, библиотека компьютерного зрения OpenPR;
  • Проекты по повышению защищённости свободного ПО. Активное продвижение поддержки шифрования в СПО и таких проектов, как Tor, Let's Encrypt и HTTPS Everywhere. Развитие средств для обеспечения повторяемых сборок. Поддержка инициатив по аудиту исходных текстов;
  • Развитие полностью свободных Linux-дистрибутивов (например, gNewSense, Trisquel и Dragora);
  • Продвижение свободного ПО для государственных учреждений;
  • Среди приоритетных направлений также отмечены расширение доступности ПО для людей с ограниченными возможностями и развитие средств интернационализации.

Из проектов, исключённых из списка приоритетных разработок, можно отметить создание свободной альтернативы Flash (Gnash), ПО для редактирования видео, альтернатива геоинформационной системе Google Earth, свободная замена Oracle Forms, разработка функций обратимой отладки для GDB (возможность вернуться на определенное число шагов назад), средства автоматической транскрипции, свободный аналог Bittorrent Sync, свободная альтернатива математическому пакету Matlab, аналог пакету OpenDWG, свободные драйверы для сетевых маршрутизаторов. Многие из вышеотмеченных систем потеряли актуальность или уже получили достойные свободные аналоги.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.fsf.org/news/fsf-an...)
  2. OpenNews: Фонд СПО опубликовал идеи по изменению списка приоритетных свободных проектов
  3. OpenNews: Фонд СПО намерен пересмотреть список приоритетных свободных проектов
  4. OpenNews: Фонд СПО признал проект GNU PDF состоявшимся и исключил его из списка приоритетных разработок
  5. OpenNews: Четвёртый выпуск Replicant, полностью свободной прошивки на основе Android
  6. OpenNews: Манифесту GNU исполнилось 30 лет
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: fsf
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  • 1.1, Аноним, 22:26, 17/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Уж сколько лет висит этот таск , а подвижек не предвидится Не думают на него п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, МИКРОСОФТ РЕСЕЛЛЕР, 22:35, 17/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    Толку ноль от гнусных, покупайте WINDAWS10 там все чикипоки!
     
  • 1.4, Аноним, 22:44, 17/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А свободные офисные программы уже/еще не в приоритете?
     
     
  • 2.19, Аноним, 00:49, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
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    А вам таки мало существующих?
     
  • 1.5, DmA, 22:48, 17/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >>1)Свободная операционная система для смартфонов

    Даже можно нулевое место этой задаче!

     
     
  • 2.6, олхнтп, 23:08, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >>1)Свободная операционная система для смартфонов

    mali и прочее блобьё дико ржёт

     
     
  • 3.9, Аманим, 23:35, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Кому надо уже купили Neo900
     
  • 1.7, Аноним, 23:12, 17/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –6 +/
    клоун в который раз одно и то же Никаких новых идей и детское желание сделать ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, AlexYeCu, 23:44, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Клоун, Репликант и есть Андроид Я знаю, что с абстрактным мышлением у тебя плох... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.16, Аноним, 00:24, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    клоун вспомни про Cinnamon, который обещал ту же туфту, но смог облагодетельств... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.12, Аноним, 23:48, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Слишком толстый тролинг, речь идёт о свободном ПО.
     
     
  • 3.14, Аноним, 00:22, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    клоун свободность - это характеристика Речь в первую очередь о ПО, единствен... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Гусар, 23:32, 17/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    Да куда уж свободней дистрибутивы-то На федоре лютое ШГ искаропки и кучи софта ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, Аноним, 00:14, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Попробуй Arch - базарю, забудешь о всяких колясках.
     
  • 2.18, Аноним, 00:44, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    тандербёрд - это icedove в debian, олух
     
  • 2.22, Аноним, 01:47, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Тебя сильно парит, называется от тхундербирд или ицедове ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.11, Аноним, 23:45, 17/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    https everywhere отключаю всегда, тк мусорный траффик режется проксей только в h... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, Аноним, 00:23, 18/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Tox даже не вспомнили?
     
     
  • 2.17, rapatar, 00:38, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Проекты по повышению защищённости свободного ПО. Активное продвижение поддержки шифрования в СПО и таких проектов, как Tor, Let's Encrypt и HTTPS Everywhere. Развитие средств для обеспечения повторяемых сборок. Поддержка инициатив по аудиту исходных текстов;
     
     
  • 3.23, saasd, 02:26, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Он спрашивал про Tox, а не Tor.
     
  • 2.21, Аноним, 01:04, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Этот security circus-то Правильно что не вспомнили https github com TokTok c... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.20, Аноним, 00:56, 18/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Лучше бы Copperhead OS пилили.
     

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