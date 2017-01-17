17.01.2017 21:33  Фонд СПО пересмотрел список приоритетных свободных проектов

Фонд свободного ПО сообщил о значительном пересмотре списка приоритетных свободных проектов. Список приведён к современным реалиям и отражает наиболее важные области для которых не созданы достойные открытые альтернативы проприетарным решениям. Новый вариант подготовлен специальным комитетом, в который вошли известные деятели свободного ПО, такие как Стефано Закироли (Stefano Zacchiroli), ранее занимавший пост лидера проекта Debian, Мэтью Гаррет (Matthew Garrett), известный разработчик ядра Linux, Карен Сендлер (Karen Sandler), исполнительный директор GNOME Foundation. Среди критериев, на основании которых были выбраны приоритетные свободные проекты, отмечаются: Положительное влияние на большое число свободных программ, процесс разработки, работу сообществ или продвижение СПО. Увеличение доступности СПО для большего числа людей. Воплощение возможностей, востребованных почти каждым пользователем, но пока не имеющих полноценных свободных реализаций. Способность не только функционально заменить проприетарное ПО, но и стимулировать переход на свободное ПО большого числа пользователей. Предоставление возможности применения свободных компонентов на самых низких уровнях, от прошивок до аппаратного обеспечения. Основные приоритетные направления: Свободная операционная система для смартфонов. Так как смартфоны в современном мире более широко распространены, чем ПК, задача развития полностью свободной мобильной ОС отнесена к областям, критически важным для продвижения СПО. Основной акцент делается на развитие Replicant, полностью свободной прошивки на основе Android;

Средства децентрализации, построения объединённых систем (Federation) и создания персональных облачных систем. Современные облачные технологии опираются на централизацию и привязку пользователей к своим сервисам (SaaSS), задачей СПО является предоставление пользователю возможности контроля за своими данными и устранение привязки к конкретным сервисам через развитие универсальных облачных платформ, которые можно развернуть на собственном оборудовании. Из проектов, которым предлагается уделить внимание отмечены платформы для микроблогов, социальных сетей и обмена медиафайлами pump.io, Diaspora и GNU MediaGoblin, которые рассматриваются в качестве альтернатив Twitter, Facebook и YouTube/Flickr.

Свободные драйверы, прошивки и аппаратные платформы. Компоненты взаимодействия с оборудованием являются важными компонентами построения свободных систем, для работы с оборудованием часто требуются поприетарные драйверы или прошивки, а такая система не может быть полностью свободной. К ключевым задачам отнесено создание полнофункциональных свободных драйверов для графического движка PowerVR, используемого в смартфонах. Развитие свободных драйверов Nouveau и Radeon как альтернативы проприетарным драйверам NVIDIA и AMD. Разработка свободных прошивок для GPU VideoCore IV и VPU РаCoda, применяемых в Raspberry Pi и SoC Freescale iMX6. Создание драйверов для серии GPU Vivante GCxxx, применяемой в SoC Marvell Armada и Freescale i.MX6;

Свободные средства для голосовой связи в режиме реального времени и видео чатов. Многие коммуникационные системы, такие как Skype и FaceTime, используют проприетарные протоколы, которые не гарантируют отсутствие скрытых лазеек для прослушивания из-за отсутствия кода и невозможности провести его независимый аудит. Фонд СПО рекомендует развивать свободные коммуникационные системы на базе открытых протоколов, таких как SIP, WebRTC и XMPP/Jingle. В качестве примеров свободных проектов, развивающихся в этой области отмечены: Ekiga, Jitsi Meet и GNU Ring, а также различные web-решения на основе WebRTC. Из мобильных приложений для обмена сообщениями отмечен проект Signal, для которого поставлены приоритетные задачи по избавлению от привязки к сервисам Google и созданию независимой инфраструктуры для обеспечения работы сервиса;

Свободный виртуальный голосовой помощник. Создание свободных альтернатив таким сервисам, как Apple Siri, Google Now, Cortana и Amazon Alexa, которые можно запустить на подконтрольном оборудовании. В качестве свободных проектов, работающих в этом направлении отмечены система голосового управления Lucida, платформа Mycroft, система голосового ввода OpenSTT, платформа распознавания изображений Pastec, библиотека компьютерного зрения OpenPR;

Проекты по повышению защищённости свободного ПО. Активное продвижение поддержки шифрования в СПО и таких проектов, как Tor, Let's Encrypt и HTTPS Everywhere. Развитие средств для обеспечения повторяемых сборок. Поддержка инициатив по аудиту исходных текстов;

Развитие полностью свободных Linux-дистрибутивов (например, gNewSense, Trisquel и Dragora);

Продвижение свободного ПО для государственных учреждений;

Среди приоритетных направлений также отмечены расширение доступности ПО для людей с ограниченными возможностями и развитие средств интернационализации. Из проектов, исключённых из списка приоритетных разработок, можно отметить создание свободной альтернативы Flash (Gnash), ПО для редактирования видео, альтернатива геоинформационной системе Google Earth, свободная замена Oracle Forms, разработка функций обратимой отладки для GDB (возможность вернуться на определенное число шагов назад), средства автоматической транскрипции, свободный аналог Bittorrent Sync, свободная альтернатива математическому пакету Matlab, аналог пакету OpenDWG, свободные драйверы для сетевых маршрутизаторов. Многие из вышеотмеченных систем потеряли актуальность или уже получили достойные свободные аналоги.



