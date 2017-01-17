17.01.2017 21:33  Фонд СПО пересмотрел список приоритетных свободных проектов

Фонд свободного ПО сообщил о значительном пересмотре списка приоритетных свободных проектов. Список приведён к современным реалиям и отражает наиболее важные области для которых не созданы достойные открытые альтернативы проприетарным решениям. Новый вариант подготовлен специальным комитетом, в который вошли известные деятели свободного ПО, такие как Стефано Закироли (Stefano Zacchiroli), ранее занимавший пост лидера проекта Debian, Мэтью Гаррет (Matthew Garrett), известный разработчик ядра Linux, Карен Сендлер (Karen Sandler), исполнительный директор GNOME Foundation.
Среди критериев, на основании которых были выбраны приоритетные свободные проекты, отмечаются: Положительное влияние на большое число свободных программ, процесс разработки, работу сообществ или продвижение СПО. Увеличение доступности СПО для большего числа людей. Воплощение возможностей, востребованных почти каждым пользователем, но пока не имеющих полноценных свободных реализаций. Способность не только функционально заменить проприетарное ПО, но и стимулировать переход на свободное ПО большого числа пользователей. Предоставление возможности применения свободных компонентов на самых низких уровнях, от прошивок до аппаратного обеспечения.
Основные приоритетные направления:
Из проектов, исключённых из списка приоритетных разработок, можно отметить создание свободной альтернативы Flash (Gnash), ПО для редактирования видео, альтернатива геоинформационной системе Google Earth, свободная замена Oracle Forms, разработка функций обратимой отладки для GDB (возможность вернуться на определенное число шагов назад), средства автоматической транскрипции, свободный аналог Bittorrent Sync, свободная альтернатива математическому пакету Matlab, аналог пакету OpenDWG, свободные драйверы для сетевых маршрутизаторов. Многие из вышеотмеченных систем потеряли актуальность или уже получили достойные свободные аналоги.
Даже можно нулевое место этой задаче!
mali и прочее блобьё дико ржёт