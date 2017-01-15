15.01.2017 20:03  Релиз офисного пакета Calligra 3.0, развиваемого проектом KDE

После почти двух лет разработки состоялся релиз свободного офисного пакета Calligra 3.0, седьмой значительный релиз с момента ответвления разработки от проекта KOffice в декабре 2010 года. В качестве базового формата используется Open Document (ODF). Готовые бинарные сборки в скором времени будут подготовлены для Arch Linux, Fedora, FreeBSD, openSUSE, Ubuntu, ROSA, macOS и Windows. Несмотря на то, что разработка выпуска Calligra 3.0 заняла два года, что в два раза дольше типичного графика подготовки релизов Calligra, в новой версии практически нет видимых пользователю новшеств. Под капотом произошли кардинальные изменения - осуществлён переход с технологий KDE 4 и библиотеки Qt 4 на KDE Frameworks 5 и Qt 5. Одной из основных задач при подготовке новой ветки было сохранение ранее имевшейся функциональности после миграции на технологии KDE 5. К сожалению, для достижения цели пришлось пожертвовать поставкой в составе Calligra 3.0 ряда приложений. Из состава Calligra исключена система ведения заметок Braindump, которая требует переработки с нуля. В Calligra 3.0 также не вошли редактор диаграмм Flow и система для подготовки презентаций Stage, которые пока не переведены на библиотеки KDE 5, но их поддержку планируется возобновить в будущих выпусках. Перестала существовать как отдельное приложение система оформления электронных книг Author, которая теперь интегрирована с Words. Кроме того, по обоюдному согласию из Calligra исключён растровый графический редактор Krita, который теперь развивается как отдельный продукт. Динамика разработки Krita значительно опережает Calligra и проект давно обзавёлся своим обособленным сообществом. Перешедший на технологии KDE 5 выпуск Krita 3.0 состоялся ещё в мае прошлого года, а в декабре вышел Krita 3.1. Напомним, что компоненты, отвечающие за функциональность и интерфейс пользователя в Calligra разделены, что позволяет создавать на одной основе как легковесные мобильные версии, так и полнофункциональные варианты офисного пакета для настольных систем. Для всех приложений офисного пакета применяется единая система встраиваемых объектов, например, в документ можно встроить такие объекты, как геометрические фигуры и музыкальные ноты. По своим возможностям редактор презентаций, текстовый и табличные процессоры ориентированы в основном на студентов и академических пользователей, в то время как средства работы с графикой, такие как Krita, отмечены как готовые для профессионального применения. Кроме версии для настольных систем, на базе Calligra развивается варианта офисного пакета, оптимизированный для использования на планшетах с сенсорными экранами. Основные компоненты Calligra: Calligra Words (ранее KWord) - текстовый процессор. Поддерживается открытие и сохранение документов в форматах ODF и MS Word (.doc, .docx). Возможна интеграция изображений, таблиц и диаграмм в документы, перетаскивание объектов из других приложений Calligra через интерфейс drag&drop.

Calligra Sheets (ранее KSpread) - табличный процессор, ориентированный на различного рода вычисления и бизнес-расчёты. Поддерживается использование шаблонов, интеграция диаграмм и графиков, возможности вставки формул. В наличии большая коллекций математических и статистических функций.

Kexi - среда для визуального управления данными (аналог MS Access, FileMaker и Oracle Forms), позволяющая быстро создавать формы ввода, обработки и редактирования данных, формировать запросы и генерировать отчёты.

Calligra Plan (ранее KPlato) - система управления проектами, позволяющая координировать выполнение задач и управлять распределением ресурсов;

Karbon - векторный графический редактор, отличающийся гибкими возможностями по кастомизации и поддерживающий расширение функциональности через плагины. Редактор подходит для создания логотипов, иллюстраций и фотореалистичных векторных изображений;

Calligra Flow - редактор диаграмм, блок-схем и карт сети, напоминающий по своему назначению проприетарный пакет Visio;

Calligra Stages (ранее KPresenter) - система для подготовки презентаций. Поддерживается использование в презентациях текста, изображений, графиков и другого контента, поддерживаемого приложениями Calligra. Через плагины может быть реализована поддержка новых эффектов, типов контента и методов обработки презентаций.



