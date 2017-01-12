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12.01.2017 11:12  Уязвимость в системе управления конфигурацией Ansible

В системе управления конфигурацией Ansible выявлена уязвимость (CVE-2016-9587), позволяющая организовать выполнение команд на стороне управляющего сервера Ansible через манипуляции на подчинённых хостах. Например, в случае компрометации одного из клиентских серверов, конфигурация которого настраивается через Ansible, атакующие могут получить доступ к управляющему серверу и через него ко всем остальным хостам сети.

Проблема проявляется во всех выпусках Ansible и устранена в предварительных выпусках 2.1.4 и 2.2.1, которые пока имеют статус кандидатов в релизы. Исправление также доступно в виде патча. Уязвимость связана с возможностью применения в команде lookup переменной ansible_python_interpreter, позволяющей организовать выполнение кода на стороне сервера. Доступен рабочий прототип эксплоита.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.mail-archive.com/an...)
  2. OpenNews: Выпуск системы управления конфигурацией Ansible 2.2
  3. OpenNews: Компания Red Hat представила систему управления конфигурацией Ansible 2.1
  4. OpenNews: Выпуск системы управления конфигурацией Ansible 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: ansible
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