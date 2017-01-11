10.01.2017 23:49  Создатель LLVM и Swift уходит из компании Apple

Крис Латнер (Chris Lattner), основатель и главный архитектор LLVM, а также создатель и лидер разработки языка программирования Swift, объявил об уходе с поста лидера проекта Swift в связи с увольнением из компании Apple. В качестве причины ухода из Apple называется желание попробовать свои силы в другой области.

Новым лидером сообщества разработчиков языка Swift стал Тед Кременек (Ted Kremenek), известный своим участием в разработке LLVM и являющийся автором Clang Static Analyzer. После ухода из Apple Крис Латнер планирует продолжить участие в разработке Swift и остаться активным участником Swift Core Team.



