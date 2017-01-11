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10.01.2017 23:49  Создатель LLVM и Swift уходит из компании Apple

Крис Латнер (Chris Lattner), основатель и главный архитектор LLVM, а также создатель и лидер разработки языка программирования Swift, объявил об уходе с поста лидера проекта Swift в связи с увольнением из компании Apple. В качестве причины ухода из Apple называется желание попробовать свои силы в другой области.

Новым лидером сообщества разработчиков языка Swift стал Тед Кременек (Ted Kremenek), известный своим участием в разработке LLVM и являющийся автором Clang Static Analyzer. После ухода из Apple Крис Латнер планирует продолжить участие в разработке Swift и остаться активным участником Swift Core Team.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Проект LLVM планирует сменить лицензию
  3. OpenNews: Компания Apple прекращает возврат наработок в GCC ?
  4. OpenNews: Создатель проекта LLVM удостоен премии ACM
  5. OpenNews: Компания Apple объявила о скором переводе языка Swift в разряд открытых проектов
  6. OpenNews: Компания Apple представила язык программирования Swift 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: llvm, swift
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  • 1, Аноним, 00:25, 11/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Сменил профессию на столяра https twitter com clattner_llvm status 81862019833... весь текст скрыт [показать]
     

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