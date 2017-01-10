10.01.2017 11:20  Число серверов MongoDB, поражённых шифровальщиком, увеличилось до 28 тысяч

Спустя неделю с момента выявления атаки на СУБД MongoDB, число поражённых вредоносным ПО систем возросло с 2 до 28 тысяч. Общее число потенциально уязвимых систем, в которых доступ к СУБД MongoDB открыт для внешних сетей без применения аутентификации, оценивается в 99 тысяч. В результате атак потеряно более 93 Тб данных.

Существенно возросло и число модификаций применяемых для атаки шифровальщиков - в настоящее время зафиксировано около 30 вариантов, требующих отправки на разные кошельки от 0.1 до 1 биткойна и сохраняющих предупреждения в таблицах PWNED, PLEASE_READ, LEIA_ME, WARNING и т.п. Ни одному из заплативших пока не удалось вернуть свои данные, судя по всему, как и в первом варианте вредоносного ПО в новых модификациях данные просто удаляются, без возможности восстановления. Разработчики MongoDB опубликовали специальную инструкцию по проверке настроек, увеличению защиты СУБД и действиям в случае атаки.



