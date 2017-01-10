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10.01.2017 11:20  Число серверов MongoDB, поражённых шифровальщиком, увеличилось до 28 тысяч

Спустя неделю с момента выявления атаки на СУБД MongoDB, число поражённых вредоносным ПО систем возросло с 2 до 28 тысяч. Общее число потенциально уязвимых систем, в которых доступ к СУБД MongoDB открыт для внешних сетей без применения аутентификации, оценивается в 99 тысяч. В результате атак потеряно более 93 Тб данных.

Существенно возросло и число модификаций применяемых для атаки шифровальщиков - в настоящее время зафиксировано около 30 вариантов, требующих отправки на разные кошельки от 0.1 до 1 биткойна и сохраняющих предупреждения в таблицах PWNED, PLEASE_READ, LEIA_ME, WARNING и т.п. Ни одному из заплативших пока не удалось вернуть свои данные, судя по всему, как и в первом варианте вредоносного ПО в новых модификациях данные просто удаляются, без возможности восстановления. Разработчики MongoDB опубликовали специальную инструкцию по проверке настроек, увеличению защиты СУБД и действиям в случае атаки.

  1. Главная ссылка к новости (https://twitter.com/nmerrigan...)
  2. OpenNews: Вымогатели-шифровальщики переключились на незащищённые СУБД MongoDB
  3. OpenNews: Некорректно настроенные серверы MongoDB являются источником утечки 684 Тб данных
  4. OpenNews: Около 40 тысяч серверов MongoDB доступны без аутентификации
  5. OpenNews: Выявлено вредоносное ПО, использующее уязвимые СУБД Redis для майнинга криптовалют
  6. OpenNews: Критическая уязвимость в СУБД Redis
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: mongodb
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  • 1.3, Аноним, 11:38, 10/01/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    У меня в стране на гос уровне заблокированы соц сети Twitter, Facebook, и т д... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Аноним, 12:09, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    О, как там в Китае, жизнь есть?
     
  • 2.18, adminlocalhost, 13:26, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    >  Поэтому у
    > каждого интернет-юзера стоит VPN. Зато и проснифать их по "домовой" сети
    > нельзя

    Странный вывод.

    Из наличия VPN не следует что по домовой сети нельзя снифать.

     
     
  • 3.23, Аноним, 15:34, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Это не вывод, это переводчик с китайского глючит. )
     
  • 1.6, Аноним, 11:51, 10/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Неужели ни у кого фаер не настроен???
     
     
  • 2.10, iPony, 11:57, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    > Неужели ни у кого фаер не настроен?

    Ну если не поставлен пароль на MongoDB, то какой-то странный вопрос. Фаервол и то потяжелее будет настроить.

     
     
  • 3.15, Бандерлог Кирбирберч, 12:26, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    А что так можно было?
     
  • 1.19, Аноним, 13:32, 10/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Должны страдать Я бы таким вообще бескорыстно базы сносил, только мараться неох... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.24, Санта, 15:48, 10/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    увеличилось до 28 тысяч... — отлично же.
     
  • 1.25, manster, 15:50, 10/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    это полезно т.к. своего рода может подействовать как отрезвление, хотя ...
     
  • 1.29, Аноним, 17:59, 10/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Если крэзи-не спасет ничего.
    Ни линукс,ни полуось.
    Нет головы-сиди без базы.
     
  • 1.30, Аноним, 18:44, 10/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    открыт для внешних сетей без применения аутентификации - почему они это назы... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.36, Ахахахахаха, 20:52, 10/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот вам и безопасный ЛИНУКС!
    За что баролись, на то и папоролись!
    А как вы хотели, чтоб и рыбку съесть и на хй не сесть? НЕЕЕЕТ, так невозможно!
    Так что садитесь все дружно НАХЙ!
     

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