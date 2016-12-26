26.12.2016 18:47  Релиз программы для перекодирования видео HandBrake 1.0.0

Вышел релиз инструмента для многопоточного перекодирования видеофайлов из одного формата в другой - HandBrake 1.0.0. Программа доступна как в варианте, работающем в режиме командной строки, так и в виде GUI-интерфейса. Код проекта написан на языке Си (для Windows GUI реализован на .NET) и распространяется под лицензией GPL. Бинарные сборки подготовлены для Ubuntu, macOS и Windows. Программа может перекодировать видео с BluRay/DVD-дисков, копий директории VIDEO_TS и любых файлов, формат которых поддерживается библиотеками libavformat и libavcodec из состава FFmpeg/LibAV. На выходе могут быть сформированы файлы в таких форматах, как MP4 и MKV, для кодирования видео могут быть применены кодеки MPEG-4, H.264 и Theora, для звука - AAC, MP3, AC-3 или Vorbis. Из дополнительных функций присутствуют: калькулятор битрейта, предпросмотр в процессе кодирования, изменение размера и масштабирование картинки, интегратор субтитров, широкий набор профилей конвертации для заданных типов мобильных устройств. Основные новшества: Полностью переработан набор преднастроек и представлена новая система преднастроек на базе формата JSON, с которой можно работать в том числе из командной строки и через API (libhb). Представлены новые преднастройки кодирования для обеспечения максимальной совместимости, для типовых устройств, для Web, для медиаконтейнера Matroska (MKV). Старые преднастройки перенесены в секцию "Legacy";

Внесены улучшения в движок обеспечения синхронизации видео и звука, связанные с расширением поддержки различных источников;

Добавлена поддержка кодирования с использованием формата VP9 (используется libvpx);

Добавлена поддержка формата Opus (используется libopus);

Добавлен кодировщик H.265/HEVC, использующий для ускорения расширения Intel QuickSync Video, появившиеся в CPU Intel Skylake;

В GUI добавлены дополнительные варианты выбора стандартной частоты кадров;

Новый анаморфотный режим Auto для максимизации разрешения, заменивший собой режим Strict;

В GUI добавлен фильтр для вращения картинки;

Добавлены настройки для фильтра деинтерлейсинга

Новый фильтр NLMeans для оптимизации видео, записанных на аналоговую ленту;

Улучшено качество кодирования в формате x265. Добавлена поддержка режимов 10-bit и 12-bit;

Производительность кодирования x264 увеличена на 5-10% за счёт добавления ассемблерных оптимизаций. Добавлена поддержка режима 10-bit;

Добавлена поддержка проброса звука E-AC-3, FLAC и TrueHD;

Улучшено качество отрисовки субтитров;

Добавлена экспериментальная поддержка формировния HandBrake в виде самодостаточных пакетов flatpak.



