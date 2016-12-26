26.12.2016 18:47  Релиз программы для перекодирования видео HandBrake 1.0.0

Вышел релиз инструмента для многопоточного перекодирования видеофайлов из одного формата в другой - HandBrake 1.0.0. Программа доступна как в варианте, работающем в режиме командной строки, так и в виде GUI-интерфейса. Код проекта написан на языке Си (для Windows GUI реализован на .NET) и распространяется под лицензией GPL. Бинарные сборки подготовлены для Ubuntu, macOS и Windows.
Программа может перекодировать видео с BluRay/DVD-дисков, копий директории VIDEO_TS и любых файлов, формат которых поддерживается библиотеками libavformat и libavcodec из состава FFmpeg/LibAV. На выходе могут быть сформированы файлы в таких форматах, как MP4 и MKV, для кодирования видео могут быть применены кодеки MPEG-4, H.264 и Theora, для звука - AAC, MP3, AC-3 или Vorbis. Из дополнительных функций присутствуют: калькулятор битрейта, предпросмотр в процессе кодирования, изменение размера и масштабирование картинки, интегратор субтитров, широкий набор профилей конвертации для заданных типов мобильных устройств.
Основные новшества:
А для нормальных систем, кажется, на GTK. Впихните это куда-то в текст новости.
Совершенно точно — ffmpeg
https://github.com/HandBrake/HandBrake/tree/master/contrib
Или, к примеру, надо скодировать любимый сериал на iPhone. А у тебя данные в AVI/MKV. Залил в HandBrake, затем в iTunes. Синхронизировал по WiFi и готово.