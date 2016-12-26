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26.12.2016 18:47  Релиз программы для перекодирования видео HandBrake 1.0.0

Вышел релиз инструмента для многопоточного перекодирования видеофайлов из одного формата в другой - HandBrake 1.0.0. Программа доступна как в варианте, работающем в режиме командной строки, так и в виде GUI-интерфейса. Код проекта написан на языке Си (для Windows GUI реализован на .NET) и распространяется под лицензией GPL. Бинарные сборки подготовлены для Ubuntu, macOS и Windows.

Программа может перекодировать видео с BluRay/DVD-дисков, копий директории VIDEO_TS и любых файлов, формат которых поддерживается библиотеками libavformat и libavcodec из состава FFmpeg/LibAV. На выходе могут быть сформированы файлы в таких форматах, как MP4 и MKV, для кодирования видео могут быть применены кодеки MPEG-4, H.264 и Theora, для звука - AAC, MP3, AC-3 или Vorbis. Из дополнительных функций присутствуют: калькулятор битрейта, предпросмотр в процессе кодирования, изменение размера и масштабирование картинки, интегратор субтитров, широкий набор профилей конвертации для заданных типов мобильных устройств.

Основные новшества:

  • Полностью переработан набор преднастроек и представлена новая система преднастроек на базе формата JSON, с которой можно работать в том числе из командной строки и через API (libhb). Представлены новые преднастройки кодирования для обеспечения максимальной совместимости, для типовых устройств, для Web, для медиаконтейнера Matroska (MKV). Старые преднастройки перенесены в секцию "Legacy";
  • Внесены улучшения в движок обеспечения синхронизации видео и звука, связанные с расширением поддержки различных источников;
  • Добавлена поддержка кодирования с использованием формата VP9 (используется libvpx);
  • Добавлена поддержка формата Opus (используется libopus);
  • Добавлен кодировщик H.265/HEVC, использующий для ускорения расширения Intel QuickSync Video, появившиеся в CPU Intel Skylake;
  • В GUI добавлены дополнительные варианты выбора стандартной частоты кадров;
  • Новый анаморфотный режим Auto для максимизации разрешения, заменивший собой режим Strict;
  • В GUI добавлен фильтр для вращения картинки;
  • Добавлены настройки для фильтра деинтерлейсинга
  • Новый фильтр NLMeans для оптимизации видео, записанных на аналоговую ленту;
  • Улучшено качество кодирования в формате x265. Добавлена поддержка режимов 10-bit и 12-bit;
  • Производительность кодирования x264 увеличена на 5-10% за счёт добавления ассемблерных оптимизаций. Добавлена поддержка режима 10-bit;
  • Добавлена поддержка проброса звука E-AC-3, FLAC и TrueHD;
  • Улучшено качество отрисовки субтитров;
  • Добавлена экспериментальная поддержка формировния HandBrake в виде самодостаточных пакетов flatpak.


  1. Главная ссылка к новости (https://handbrake.fr/news.php?...)
  2. OpenNews: Релиз видеоконвертера HandBrake 0.9.9
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: handbrake
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  • 1.1, A.Stahl, 18:59, 26/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    >для Windows GUI реализован на .NET

    А для нормальных систем, кажется, на GTK. Впихните это куда-то в текст новости.

     
     
  • 2.3, Аноним, 19:08, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –3 +/
    Про нормальные уже написано, что на .NET ))
     
     
  • 3.14, M., 21:27, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Ололо. Картинка, я смотрю, тоже как будто специально под просмотр в Internet Explorer делалась. Ну, что ж, пользуйтесь и дальше своими замечательными системами и офигенными браузерами, которые при масштабировании сглаживать не умеют. А некоторые уже сыты по горло этой фигнёй.
     
  • 1.2, Lisp, 19:05, 26/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    А для OSX?
     
  • 1.4, Ivan_83, 19:09, 26/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Как раз думал чем бы заменить FreeMake, чтобы не разбираться в параметрах ffmpeg.
     
  • 1.6, Necrogrinder, 19:19, 26/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    На GPU до сих пор не умеет работать.
     
     
  • 2.7, EuPhobos, 20:21, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Это обложка на FFMPEG, чего это обложка должна уметь что-то сверхординарное?
    Соберите FFMPEG с CUDA/OpenCL/NVENC да наслаждайтесь.
     
     
  • 3.12, Necrogrinder, 21:01, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Вроде как не ffmpeg, потому что ffmpeg,собранный с nvenc, установлен.
     
     
  • 4.18, Санта, 23:24, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Вроде как не ffmpeg

    Совершенно точно — ffmpeg

    https://github.com/HandBrake/HandBrake/tree/master/contrib

     
  • 1.8, vantoo, 20:27, 26/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    В нем есть готовые пресеты настроек кодеков для загрузки конечного файла на Ютюб?
     
     
  • 2.11, vantoo, 20:38, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Установил, посмотрел. Готовых пресетов именно для Ютюба нет, но дефолтные пресеты наверняка подойдут.
     
  • 1.9, Аноним, 20:30, 26/12/2016 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    На Си Значит нормального интерфейса на Qt нет Но главная проблема не в этом Т... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Видеолюбитель, 20:37, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    К примеру, есть видео в mkv, а надо без головной боли залить это видео на флешку, чтобы прочитал бытовой DVD-плеер, который понимает avi. И тебе не нужно разбираться с ffmpeg, ковыряться в настройках и прочей ерунде. Взял файлик, залил в HandBrake и через N времени получил результат. Залил на флешку и смотришь фильм на телевизоре.

    Или, к примеру, надо скодировать любимый сериал на iPhone. А у тебя данные в AVI/MKV. Залил в HandBrake, затем в iTunes. Синхронизировал по WiFi и готово.

     
  • 2.13, Аноним, 21:15, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    конечно, все должны с разбегу делать отменные рипы фильмов да и зачем может ряд... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.16, Аноним, 21:40, 26/12/2016 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Есть другая реализация на FreePascal Lazarus с правильными интерфейсами winff or... весь текст скрыт [показать]
     

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