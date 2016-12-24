24.12.2016 10:41  Релиз http-сервера Apache 2.4.25

Состоялся релиз HTTP-сервера Apache 2.4.25, в котором представлено 64 изменения, 22 из которых связаны с исправлениями в модуле mod_http2. Из за обнаружения проблем со сбокой некоторых модулей выпуск 2.4.24 был отменён, следом за 2.4.23 сразу опубликован релиз 2.4.25. Из изменений можно отметить: Устранено 5 уязвимостей: CVE-2016-0736 - mod_session_crypto подвержен атакам, основанным на анализе добавочного заполнения (padding oracle). Защита реализована через аутентификацию сеансовых данных и cookie при помощи MAC (SipHash); CVE-2016-2161 - крах mod_auth_digest из-за заполнения всей доступной разделяемой памяти при обработке специально оформленных клиентских данных; CVE-2016-5387 - уязвимость под кодовым названием Httpoxy, позволяющая совершить MITM-атаку через манипуляцию с HTTP-заголовком Proxy; CVE-2016-8740 - уязвимость в реализации HTTP/2, позволяющая осуществить отказ в обслуживании через исчерпание всей доступной процессу памяти; CVE-2016-8743 - возможность проведения атак через разбиение заголовков и отравление кэша из-за особенности обработки пробелов при разборе заголовков. Заголовки теперь жестко проверяются на соответствие RFC7230 и в случае наличия некорректного заголовка выдаётся ошибка 500;

В mod_ratelimit добавлена возможность начальной передачи данных на полной скорости до начала урезания пропускной способности;

В mod_socache_memcache обеспечен вывод статистики memcache через mod_status;

Добавлена директива HttpProtocolOptions для управления применением различных опций протокола, описанных в RFC 7230;

В запросах к прокси добавлена возможность указания незакодированных символов ';' в запросе и заголовке "Location:";

Добавлена директива RegisterHttpMethod для регистрации нестандартных методов HTTP;

В mod_socache_memcache обеспечена передача сведений о времени окончания жизни записей в memcached;

В mod_http2 добавлена директива 'H2EarlyHints' для включения отправки данных о состоянии в HTTP-ответах с кодом 103;

В mod_http2 добавлена директива 'H2PushResource' для включения ранней отправки ресурсов методом PUSH до начала обработки основного запроса;

В mod_http2 добавлена директива H2CopyFiles для изменения метода обработки файлов в ответах;

В mod_proxy_http2 добавлена поддержка кода состояния 103 (Checkpoint);

Обеспечен вывод ответа "408 Request Timeout" при при исчерпании таймаута в процессе чтения тела запроса;

В утилите ab добавлена возможность указания параметров SNI для идентификации проверяемого виртуального хоста при соединении через TLS.



