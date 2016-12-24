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24.12.2016 10:41  Релиз http-сервера Apache 2.4.25

Состоялся релиз HTTP-сервера Apache 2.4.25, в котором представлено 64 изменения, 22 из которых связаны с исправлениями в модуле mod_http2. Из за обнаружения проблем со сбокой некоторых модулей выпуск 2.4.24 был отменён, следом за 2.4.23 сразу опубликован релиз 2.4.25.

Из изменений можно отметить:

  • Устранено 5 уязвимостей:
    • CVE-2016-0736 - mod_session_crypto подвержен атакам, основанным на анализе добавочного заполнения (padding oracle). Защита реализована через аутентификацию сеансовых данных и cookie при помощи MAC (SipHash);
    • CVE-2016-2161 - крах mod_auth_digest из-за заполнения всей доступной разделяемой памяти при обработке специально оформленных клиентских данных;
    • CVE-2016-5387 - уязвимость под кодовым названием Httpoxy, позволяющая совершить MITM-атаку через манипуляцию с HTTP-заголовком Proxy;
    • CVE-2016-8740 - уязвимость в реализации HTTP/2, позволяющая осуществить отказ в обслуживании через исчерпание всей доступной процессу памяти;
    • CVE-2016-8743 - возможность проведения атак через разбиение заголовков и отравление кэша из-за особенности обработки пробелов при разборе заголовков. Заголовки теперь жестко проверяются на соответствие RFC7230 и в случае наличия некорректного заголовка выдаётся ошибка 500;
  • В mod_ratelimit добавлена возможность начальной передачи данных на полной скорости до начала урезания пропускной способности;
  • В mod_socache_memcache обеспечен вывод статистики memcache через mod_status;
  • Добавлена директива HttpProtocolOptions для управления применением различных опций протокола, описанных в RFC 7230;
  • В запросах к прокси добавлена возможность указания незакодированных символов ';' в запросе и заголовке "Location:";
  • Добавлена директива RegisterHttpMethod для регистрации нестандартных методов HTTP;
  • В mod_socache_memcache обеспечена передача сведений о времени окончания жизни записей в memcached;
  • В mod_http2 добавлена директива 'H2EarlyHints' для включения отправки данных о состоянии в HTTP-ответах с кодом 103;
  • В mod_http2 добавлена директива 'H2PushResource' для включения ранней отправки ресурсов методом PUSH до начала обработки основного запроса;
  • В mod_http2 добавлена директива H2CopyFiles для изменения метода обработки файлов в ответах;
  • В mod_proxy_http2 добавлена поддержка кода состояния 103 (Checkpoint);
  • Обеспечен вывод ответа "408 Request Timeout" при при исчерпании таймаута в процессе чтения тела запроса;
  • В утилите ab добавлена возможность указания параметров SNI для идентификации проверяемого виртуального хоста при соединении через TLS.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.mail-archive.com/an...)
  2. OpenNews: Релиз Apache Traffic Server 7.0
  3. OpenNews: В HTTP-сервере Apache 2.4.23 устранена уязвимость
  4. OpenNews: Увидел свет HTTP-сервер Apache 2.4.20
  5. OpenNews: Доступен http-сервер Apache 2.4.18
  6. OpenNews: DoS-уязвимость в mod_http2 из состава http-сервера Apache
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: apache, httpd
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  • 1, th3m3, 15:15, 24/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Кроме хостингов, его реально ещё кто-то юзает в продакшене?
     
     
  • 3, leap42, 15:32, 24/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    да, использую, а разве есть какой-то другой простой, мощный, надёжный и хорошо документированный веб-сервер с открытым кодом?
     
     
  • 4, Аноним, 15:37, 24/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Да, есть несколько. Минимум ещё 3.
     
     
  • 5, Andrey Mitrofanov, 15:56, 24/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Да, есть несколько. Минимум ещё 3.

    Вы используете сразу 4 веб-вервера? Матёро!--

     
  • 2, ОлдФак, 15:30, 24/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Я юзаю в конторе, для работы внутренней СРМки самописной
     

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