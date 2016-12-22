22.12.2016 21:10  Проект Raspberry Pi выпустил пользовательское окружение PIXEL для ПК и ноутбуков

Организация Raspberry Pi Foundation опубликовала live-окружение с рабочим столом PIXEL для компьютеров с процессорами на базе архитектуры x86. Рабочий стол PIXEL изначально поставлялся в дистрибутиве Raspbian и представляет собой ответвление от LXDE с реализацией собственных идей по обустройству легковесного пользовательского окружения для Raspberry Pi. Сборка для систем x86 основана на Debian 8.0 "Jessie" и даёт возможность использовать PIXEL не только на Raspberry Pi, но и на обычных ПК и ноутбуках.

Из особенностей PIXEL можно отметить другой стиль обрамления окон со скруглёнными углами и тонкими рамками, новый набор цветных пиктограмм для панели, меню и файлового менеджера, иное оформление экрана входа в систему. В качестве web-браузера предлагается Chromium с предустановленным плагином Adobe Flash. В состав входит типовой набор приложений Raspbian, за исключением Minecraft и Wolfram Mathematica, которые поставляются для Raspberry Pi по специальному соглашению. Размер загрузочного образа 1.3 Гб. Для комфортной работы достаточно системы с 512 Мб ОЗУ.