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22.12.2016 21:10  Проект Raspberry Pi выпустил пользовательское окружение PIXEL для ПК и ноутбуков

Организация Raspberry Pi Foundation опубликовала live-окружение с рабочим столом PIXEL для компьютеров с процессорами на базе архитектуры x86. Рабочий стол PIXEL изначально поставлялся в дистрибутиве Raspbian и представляет собой ответвление от LXDE с реализацией собственных идей по обустройству легковесного пользовательского окружения для Raspberry Pi. Сборка для систем x86 основана на Debian 8.0 "Jessie" и даёт возможность использовать PIXEL не только на Raspberry Pi, но и на обычных ПК и ноутбуках.

Из особенностей PIXEL можно отметить другой стиль обрамления окон со скруглёнными углами и тонкими рамками, новый набор цветных пиктограмм для панели, меню и файлового менеджера, иное оформление экрана входа в систему. В качестве web-браузера предлагается Chromium с предустановленным плагином Adobe Flash. В состав входит типовой набор приложений Raspbian, за исключением Minecraft и Wolfram Mathematica, которые поставляются для Raspberry Pi по специальному соглашению. Размер загрузочного образа 1.3 Гб. Для комфортной работы достаточно системы с 512 Мб ОЗУ.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.raspberrypi.org/bl...)
  2. OpenNews: Новый выпуск Raspbian c изменениями, направленными на усиление безопасности
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: pixel, debian, raspberrypi
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  • 1.1, Аноним, 21:53, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Как-то замечательно оно там огорожено Обычному пользователю даже ping сделать... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 22:08, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Что это там за броузер такой ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Wormik, 22:09, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    LibreOffice
     
  • 1.4, Wormik, 22:10, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо. Установлю на свою Opensuse. А то дефолтная тема LXDE выглядит очень старо для нашего времени. А с Pixel мы имеем и красоту, и ресурсопотребление Windows 98.
     
  • 1.5, Аноним, 22:13, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    По совпадению, именно сегодня набрал страницу текста на английском Valve, хочу ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, A.Stahl, 22:21, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    >>Из особенностей PIXEL можно отметить
    >другой стиль обрамления окон со скруглёнными углами и тонкими рамками,

    Вот это да!
    >новый набор цветных пиктограмм для панели, меню и файлового менеджера,

    Неужели они это сделали?!
    >иное оформление экрана входа в систему.

    О-о-о! Это восхитительно!

    Я так понимаю другие изменения не настолько значительны и выглядят не так ошеломляюще по сравнению с озвученными?

     
  • 1.7, Аноним, 00:04, 23/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Чем оно лучше JWM?
    http://joewing.net/projects/jwm/
     
  • 1.8, vektor, 00:12, 23/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > В состав входит типовой набор приложений Raspbian, за исключением Minecraft и Wolfram Mathematica

    Вольфрам? оО
    Непогано-таки.

     
  • 1.9, Аноним, 01:17, 23/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вспомнил третью Винду, ностальгия.
     
  • 1.10, Аноним, 01:57, 23/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    похоже что это годно
     
  • 1.11, Аноним, 02:02, 23/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а обои то на "нескучные" поменяли?
     
  • 1.12, Дуплик, 02:45, 23/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    На каком графическом тулките оно построено? Это важно.
     
  • 1.13, Аноним, 02:55, 23/12/2016 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Для комфортной работы в одной вкладке В целом невероятно мажорный релиз Фундам... весь текст скрыт [показать]
     

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