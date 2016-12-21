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21.12.2016 11:21  Новый выпуск BlackArch, дистрибутива для тестирования безопасности

Сформированы новые сборки BlackArch Linux, специализированного дистрибутива для исследований в области безопасности и изучения защищённости систем. Дистрибутив построен на пакетной базе Arch Linux и включает более 1600 связанных с безопасностью утилит. Поддерживаемый проектом репозиторий пакетов совместим с Arch Linux и может использоваться в обычных установках Arch Linux.

Дистрибутив поддерживает сборку для архитектур i686, x86_64, armv6h и armv7h. Размер Live-образа 6 Гб. В качестве графических окружений предлагаются на выбор оконные менеджеры dwm, fluxbox, openbox, awesome, wmii, i3 и spectrwm. Кроме Live-режима дистрибутив развивает собственный инсталлятор с возможностями сборки из исходного кода.

В состав очередного выпуска включено более 100 новых утилит, обновлены версии ранее поставляемых приложений и обновлены системные пакеты. В выпуске задействовано ядро Linux 4.8.13. Решены проблемы с перезагрузкой в lxdm. Проведена чистка состава пользовательского окружения и обновлён состав меню для оконных менеджеров awesome, fluxbox и openbox.



  1. Главная ссылка к новости (http://blackarch.org/blog.html...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива для исследования безопасности систем Kali Linux 2016.2
  3. OpenNews: Выпуск Wifislax 4.12, дистрибутива для тестирования Wi-Fi
  4. OpenNews: Доступно Android-окружение исследователя безопасности Kali NetHunter 3.0
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Parrot 3.2 с подборкой программ для проверки безопасности
  6. OpenNews: Вышел CAINE 8.0, дистрибутив для выявления скрытых данных
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: blackarch
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  • 1.1, Аноним, 11:32, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• +5 +/
    Чем он отличается по сути от любого другого дистрибутива для тестирования безоп... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Аноним, 11:48, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Больше велосипедов, хороших и разных....
     
  • 2.17, лютый жабист__, 05:57, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    sploitctl там нету. Даже в обычном Арче или его aur.
    Но насколько sploitctl годный продукт - вопрос неизученный.
     
  • 2.20, Аноним, 10:23, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    - имеет свой реп с программами - а что плохого, в том что есть выбор - инсталят... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.27, Аноним, 12:13, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это не по сути Следующий вопрос, который можно задать чем он отличается по сут... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.23, Аноним, 10:33, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Насчет любого не скажу, но от Кали он отличается размером.
     
  • 1.5, anonymous, 11:56, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Вырвиглазненько. Влияние фильмов про хакеров налицо.
     
  • 1.6, Аноним2, 12:19, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    конечно стремная тема. хакерам оно не нужно, а кулхацкерам опасно.))))
     
     
  • 2.21, Аноним, 10:27, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    да, там когда через скрипт ставишь, оно на тебя ругается, типа n00b n00b ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.22, Аноним, 10:28, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В смысле в срипте выбираешь GUI ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним, 15:48, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Круто, пригодится в повседневной жизни)
     
  • 1.9, минус_1_мэйнтэйнер, 15:52, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    размер образа хз на что это резать...у меня ток 4.3 болванки
     
     
  • 2.12, zztop, 17:25, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > размер образа хз на что это резать...у меня ток 4.3 болванки

    на флэшку записывать только

     
  • 1.13, Аноним, 23:05, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    linux глазами хакера...
     
  • 1.18, Адекват, 06:43, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Предлагаю создать дистрибутив SexArch, где будет еще больше глюков.
    Для начала там можно репы исключительно testing подключить, и сделать автоматичское обновление, без возможности отмены его запуска.
     
     
  • 2.19, Аноним, 09:37, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Почему-то больше всего арчег глючит у тех, кто им не пользуется Что постоянно п... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.24, Аноним, 10:40, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я тут пробовал ставить на свой смарт LXLE, вроде бы графический инсталятор, и вр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.25, Аноним, 10:48, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Если нyжно что-то типа Rescue Flash, то имеет смысл целиком его туда закатать, п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.26, Аноним, 10:52, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Ну почему же, на ноуте прикладухи для wifi могут пригодиться , а так согласен ... весь текст скрыт [показать]
     

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