21.12.2016 11:21  Новый выпуск BlackArch, дистрибутива для тестирования безопасности

Сформированы новые сборки BlackArch Linux, специализированного дистрибутива для исследований в области безопасности и изучения защищённости систем. Дистрибутив построен на пакетной базе Arch Linux и включает более 1600 связанных с безопасностью утилит. Поддерживаемый проектом репозиторий пакетов совместим с Arch Linux и может использоваться в обычных установках Arch Linux.

Дистрибутив поддерживает сборку для архитектур i686, x86_64, armv6h и armv7h. Размер Live-образа 6 Гб. В качестве графических окружений предлагаются на выбор оконные менеджеры dwm, fluxbox, openbox, awesome, wmii, i3 и spectrwm. Кроме Live-режима дистрибутив развивает собственный инсталлятор с возможностями сборки из исходного кода.

В состав очередного выпуска включено более 100 новых утилит, обновлены версии ранее поставляемых приложений и обновлены системные пакеты. В выпуске задействовано ядро Linux 4.8.13. Решены проблемы с перезагрузкой в lxdm. Проведена чистка состава пользовательского окружения и обновлён состав меню для оконных менеджеров awesome, fluxbox и openbox.