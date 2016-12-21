21.12.2016 10:45  Обновление сканера сетевой безопасности Nmap 7.40

Представлен рождественский релиз сканера сетевой безопасности Nmap 7.40, предназначенного для проведения аудита сети и выявления активных сетевых сервисов. В новой версии добавлено 12 новых NSE-скриптов для обеспечения автоматизации различных действий с Nmap, обновлена база сигнатур для определения операционных систем, сетевых приложений и протоколов. Добавлено 149 новых идентификаторов ОС и 779 идентификаторов версий приложений/сервисов, включая ядра Linux 4.6+, macOS 10.12 Sierra, iOS 10 FreeBSD 12.0-CURRENT, Android 6.0, NetBSD 7.0 и OpenBSD 6.0. Добавлены проверки для определения сервисов ClamAV, websocket, jabber, Quick UDP Internet Connection (QUIC), niagara-fox, asf-rmcp и CoAP, реализовано определение версий HAProxy. Число определяемых протоколов доведено до 1161, версий ОС до 5336, приложений и сервисов до 11095. Новые NSE-скрипты: fingerprint-strings - отображает ASCII-строки, выводимые при обращении к сервису, который Nmap не может определить;

ip-geolocation-map-bing, ip-geolocation-map-google, ip-geolocation-map-kml - формируют изображение с картой для наглядной оценки результатов определения местоположения IP. В качестве источника карт используются Bing Maps, Google Maps и файлы в формате KML;

nje-pass-brute - подбирает пароль к узлу NJE методом перебора;

ssl-cert-intaddr - выполняет поиск внутренних IP-адресов в полях сертификатов и расширениях TLS;

tn3270-screen - отображает экран входа для telnet-сервисов TN3270, в том числе показывает содержимое скрытых полей;

tso-enum - перебирает имена пользователей для telnet-ссервисов TN3270;

tso-brute - подбирает пароли для telnet-ссервисов TN3270;

vtam-enum - подбирает идентификаторв приложений VTAM для telnet-ссервисов TN3270;

cics-enum - перебирает идентификаторы транзакций CICS и определяет привязку экранов в сервисах TN3270;

cics-user-enum - определяет существующие имена пользователей CICS методом перебора. Другие изменения: Добавлена поддержка возобновления прерванного сканирования по логу в формате XML ("-oX", ранее опция "--resume" была доступна для форматов "-oN" и "-oG");

Значительно улучшена работа библиотеки для захвата пакетов на платформе Windows;

Ускорено выполнение NSE-скриптов, связанных с подбором параметров аутентификации;

Добавлена библиотека geoip.lua для определения местоположения по IP;

Обновлён набор русских переводов для Zenmap.



