21.12.2016 10:45  Обновление сканера сетевой безопасности Nmap 7.40

Представлен рождественский релиз сканера сетевой безопасности Nmap 7.40, предназначенного для проведения аудита сети и выявления активных сетевых сервисов. В новой версии добавлено 12 новых NSE-скриптов для обеспечения автоматизации различных действий с Nmap, обновлена база сигнатур для определения операционных систем, сетевых приложений и протоколов.
Добавлено 149 новых идентификаторов ОС и 779 идентификаторов версий приложений/сервисов, включая ядра Linux 4.6+, macOS 10.12 Sierra, iOS 10
FreeBSD 12.0-CURRENT, Android 6.0, NetBSD 7.0 и OpenBSD 6.0. Добавлены проверки для определения сервисов ClamAV, websocket, jabber, Quick UDP Internet Connection (QUIC), niagara-fox, asf-rmcp и CoAP, реализовано определение версий HAProxy. Число определяемых протоколов доведено до 1161, версий ОС до 5336, приложений и сервисов до 11095.
Новые NSE-скрипты:
Другие изменения:
Не надо писать "рождественский". До Рождества ещё далеко.
...но по старому верному стилю.
с чего бы ему быть верным
Написал, стёр: явно без отношения к сабжу, поэтому дальнейшее углубление офтопика предлагаю не производить.
Ну вот пусть они и пишут у себя всё что угодно. Надо же хоть немного думать, а не тупо новости перепечатывать.
Пробуйте на бэкапных локальных экземплярах...