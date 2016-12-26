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26.12.2016 09:27  Доступен пакетный менеджер DNF 2.0, пришедший на смену Yum

Опубликован второй значительный релиз пакетного менеджера DNF (2.0), который вобрал в себя улучшения, подготовленные после задействования DNF по умолчанию в Fedora Linux и сосредоточенный на улучшении совместимости с YUM.

В DNF 2.0 реализованы более понятные уведомления о проблемах с зависимостями, организован показ списка слабых зависимостей в суммарных параметрах транзакции, добавлена улучшенная система подсказки для доступных команд. В основной состав DNF перемещён плагин Repoquery. Добавлены новые unit-файлы для systemd: dnf-automatic-notifyonly, dnf-automatic-download и dnf-automatic-install.

Реализованы команды и опции:

  • "dnf remove --duplicates" и "dnf remove --oldinstallonly" для удаления старых версий дублирующих друг друга пакетов и старых пакетов категории installonly.
  • Новая команда "dnf repoquery" (ранее данная функциональность развивалась как отдельный плагин) для поиска пакетов во внешних репозиториях (аналог "rpm -q" для удалённого репозитория);
  • Добавлена опция "--repo репозиторий" для ограничения операций только репозиторием, выбранным по идентификатору или маске.
  • Новая команда "dnf check" для выполнения проверки целостности локальной БД packagedb и вывода информации о возможных проблемах. Поддерживаются опции для ограничения проверки отдельными областями, например "--dependencies", "--duplicates", "--obsoleted и "--provides".
  • Новая команда "dnf upgrade-minimal", позволяющая обновить каждый пакет до самой свежей версии с улучшениями или исправлениями ошибок и уязвимостей.
  • Новые опции для выбора уровня безопасности: bugfix, enhancement, newpackage, security, advisory, bzs, cves, sec-severity и secseverity.

К сожалению, некоторые изменения в выпуске, связанные с поддержкой особенностей работы YUM, привели к нарушению полной совместимости с веткой DNF-1. В том числе возвращено свойственное для YUM поведение для настроек файла конфигурации, например опции "include" и "exclude" заменены на "includepkgs" и "excludepkgs", для установки опциональных зависимостей вместо команды "with-optional" теперь предлагается параметр "--with-optional", вместо "dnf search all" - "dnf search --all", вместо "dnf makecache timer" - "dnf makecache --timer", вместо "dnf list command" - "dnf list --command", вместо "dnf repolist [enabled|disabled|all]" - "dnf repolist [--enabled|--disabled|--all]" и т.д. Также изменены аргументы в некоторых вызовах Python API.

Напомним, что DNF является ответвлением от Yum 3.4, созданным для развития некоторых новых идей, таких как использование библиотеки hawkey в качестве бэкенда для разрешения зависимостей. В качестве основных проблем Yum, которые побудили к созданию DNF, называют некачественную документацию на API, проблемный алгоритм разрешения зависимостей и невозможность рефакторинга внутренних функций. По сравнению с Yum, DNF обладает заметно более высокой скоростью работы, низким потреблением памяти и более качественным управлением зависимостями. Кроме того, DNF может выполняться как при помощи Python 2, так и Python 3, что позволило реализовать план по поставке Python 3 в Fedora по умолчанию.

Для разрешения зависимостей в DNF задействован SAT solver, реализованный в библиотеке libsolv (hawkey выступает в роли надстройки над libsolv), созданной в рамках проекта openSUSE. Обработки метаданных и загрузка пакетов выполняется через librepo. Для расширения функциональности DNF предоставляет новый, не совместимый с Yum, API для плагинов и интеграции с другими приложениями, такими как инсталлятор Anaconda. На уровне опций командной строки и файлов конфигурации, DNF почти полностью совместим с YUM.

  1. Главная ссылка к новости (http://dnf.baseurl.org/2016/12...)
  2. OpenNews: Пакетный менеджер DNF будет переработан на языке Си
  3. OpenNews: Увидел свет пакетный менеджер DNF 1.0, пришедший на смену Yum
  4. OpenNews: Бета-выпуск Fedora 22, перешедший на пакетный менеджер DNF
  5. OpenNews: Доступен пакетный менеджер RPM 4.13.0
  6. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера Apt 1.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: dnf, yum, packet
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  • 1.1, Шоколадный заяц, 09:33, 26/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Кто-нибудь знает, CentOS/RHEL перейдет на это?
     
     
  • 2.3, Аноним, 09:40, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –15 +/
    CentOS перейдёт, скорее всего. REHL только когда оттестируют на федоре.
     
  • 2.4, Аноним, 09:40, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +2 +/
    Конечно. В следующем мажорном релизе.
     
  • 2.5, Аноним, 09:41, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +3 +/
    Конечно, оно изначально для грядущего RHEL 8 и разрабатывалось.
     
  • 1.2, Аноним, 09:38, 26/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Rhel строится из fedora.
     
     
  • 2.7, Аноним, 10:22, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    правильно - обкатать на хомячках баги - и продать их работу за бабло.
     
     
  • 3.8, Плазма полетела, 10:43, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Поэтому господа сидят на Арче.
     
     
  • 4.10, anonimus, 12:02, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Я тебя удивлю, но арчеводы являются тестерами почти для всех пакетов;)
     
     
  • 5.20, лютый жабист__, 13:27, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    При этом у нас проблемы фиксятся на момент фикшенья апстримом, т.е. за считанные часы или дни с случае серьёзных грабель. А в стабильных ЦентОсах и Дебльянах по нескольку лет с одними и теми же багами сидят, причём иногда очень жирными. Знаем, плавали...
     
     
  • 6.21, Аноним, 13:30, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Centos и debian называются стабильными не потому что в них нет багов, а потому ч... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.39, ваноним, 16:01, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    на gentoo же
     
  • 4.46, vitvegl, 16:58, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    неплох, но слишком зависим от апстрима (патчи не делают относительно). За времен kernel < 3.6 было все еще хорошо, последний раз смотрел - с gtk3 проблемы с рендерингом, nm-плагины разваливаются, kf5 вообще не пригоден
     
  • 1.6, Аноним, 10:18, 26/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    для systemd надо 2 unit a для download по другому никак... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, anonimous, 12:30, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > New systemd units dnf-automatic-notifyonly, dnf-automatic-download, dnf-automatic-download were added for a better customizability of dnf-automatic.

    Забавно, что и в оригинале так же.

     
     
  • 3.23, Аноним, 13:33, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    dnf-automatic-notifyonly, dnf-automatic-download, dnf-automatic-install http ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.34, Ан, 14:47, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Помоему второе dnf-automatic-download не относится уже к самому перечислению, а является пояснением что это такое за dnf-automatic-download.
     
  • 2.22, Аноним, 13:32, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    А без systemd мейнтенеру надо писать скрипты. По-другому никак.
     
     
  • 3.29, gogo, 14:33, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    yum-updatesd?
     
     
  • 4.48, Аноним, 17:15, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что yum-updatesd? А как он по твоему вызываться будет?
     
     
  • 5.50, Аноним, 17:22, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    мисье о Cron знает ?
     
  • 1.9, Аноним, 11:56, 26/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Поясните, ведь в yum есть опции inclue exclude, зачем нужны includepkgs excludep... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.18, Аноним, 13:11, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    В yum есть exclude и includepkgs, в dnf-1 - include и exclude, в dnf-2 - include... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.41, Аноним, 16:38, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Явно готовятся к интеграции в очередной rhel
     
  • 1.11, Аноним, 12:09, 26/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Не прошло и ста лет пока не отказались от Python версии пакетного менеджера Над... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.16, Аноним, 13:04, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Нет На python 3 ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.12, rh, 12:10, 26/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    зачем менять yum???!!! ну скажите мне зачем?
     
     
  • 2.13, Аноним, 12:18, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Зачем слезать с деревьев? Действительно. К черту прогресс.
     
  • 2.15, Меломан1, 12:40, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > зачем менять yum???!!! ну скажите мне зачем?

    DNF веселее YUM.

     
  • 2.17, bormotov, 13:07, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    в заметке же написано какие проблемы решали при разработке DNF, кажется даже по-русски.
     
  • 2.19, Аноним, 13:16, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    yum очень топорно и тупо в лоб строил дерево зависимосией, а при проблемах в нем... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.26, angra, 14:20, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Хотя бы потому, что оно жрет память сотнями мегабайт и на контейнерах с <512MB нередко  становится нерабочим. Но даже при достаточной памяти оно может настолько долго думать, что приходится самостоятельно разбивать действия на элементарные и скармливать ему по частям или вообще напрямую с rpm возится.  
     
  • 2.31, Sw00p_aka_Jerom, 14:42, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Мозги бы им лучше поменять, а то с каждым новым индусом новый пакетный менеджер будет появляться, никто блять не хочет думать архитектурно и основательно, строили бы так дома как пилят ПО, вызывает отвращение  с точки зрения искусства
     
     
  • 3.32, A.Stahl, 14:45, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    С точки зрения искусства, мазня ван Гога -- шедевр. В чёрту искусство.
     
  • 1.24, Necrogrinder, 13:57, 26/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Кто объяснит почему eopkg из SolusOS и pacman из Arch такие быстрые, а dnf и apt намного медленнее их? Ну в плане скорости установки обновлений и так далее. В чём такая колоссальная разница скорости?
     
     
  • 2.25, Аноним, 14:12, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    есть еще emerge, который тоже не быстрый.
     
  • 2.27, angra, 14:25, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    apt сам по себе шустрый, тормозит dpkg. Получается забавная ситуация, в debian-based быстрый apt и тормознутый dpkg, а в rhel-based тормознутый yum и шустрый rpm.


     
     
  • 3.45, vitvegl, 16:54, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    да, pacman >= 5.0 уже не тот (archlinux). rpm5 ничем не быстрее rpm4 (визуально). Остается попробовать "гибрид" backend rpm + frontend apt (тот, что в альте)
     
  • 2.37, мякмяк, 15:49, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    наверное, потому что мейнстрим-хомячки должны страдать от стабильности.
     
  • 1.28, Аноним, 14:26, 26/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Есть где-нибудь сравнение производительности DNF и YUM?
     
     
  • 2.30, Аноним, 14:35, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Тебе зачем? если yum скоро никто поддерживать не будет? везде останется dnf
     
     
  • 3.33, Аноним, 14:47, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Жри что дают и не задавай вопросов Если производительнее, то насколько А то ес... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.36, Аноним, 15:18, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Потратить один раз пять минут и переучиться будет быстрее, чем многократно трати... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.38, Аноним, 15:58, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да ноу проблем. У меня только CentOS. Интересно когда ждать. К 2019-му? )
     
  • 4.49, funt, 17:18, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    О чём вы говорите?
    Там кого-то заботят ваши проблемы, думаете?
    Они даже nmcli поломали зачем-то. В новой шапке (7.3) опции работают по-другому.
    Спрашивается: ЗАЧЕМ?!
     
  • 1.35, ZloySergant, 15:11, 26/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >Добавлены новые unit-файлы для systemd: dnf-automatic-notifyonly, dnf-automatic-download и dnf-automatic-download.

    Что-то я туплю, кажется.

     
  • 1.40, Cmp, 16:21, 26/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А где те крикуны, которые заявляли, что на питоне плохо писать нельзя?
     
     
  • 2.42, Аноним, 16:41, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Плохо ни на чем нельзя писать Стыдно должно быть писать плохо ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.43, Аноним, 16:50, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Стыдно делать ошибки, когда говоришь или пишешь на русском языке А эти умники х... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.44, vitvegl, 16:51, 26/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    научился делать autoremove "сирот" ? fc22-23 было поломано
     
  • 1.47, одобрямсики, 16:59, 26/12/2016 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    ДВА ОСНОВНЫХ КОНТУРА ГЛОБАЛЬНОГО НАДНАЦИОНАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ Сег... весь текст скрыт [показать]
     

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