20.12.2016 12:10  Релиз Adobe Flash 24 для Linux

> проплаченный комментатор. Скажите-ка дети, как часто вам попадаются рандомные чуваки с заранее подготовленной простынёй текста о том, почему HTML5 Video не умеет VDPAU (но флеш всё равно не нужен)? Ой как все запущенно...

Простыня есть потому что меня этот вопрос интересует, и мне хотелось, чтоб это работало, а найти в поисковике "firefox video gpu decoging bug" - это очень просто.

И да, потому я этот вопрос поизучал побольше, а не тупо "в линуксах есть же VAAPI и VDPAU значит все отлично, а значит виноваты чисто браузерописатели". А флеш? - спасибо... Я отлично помню голубые рожи, и средний фак от адобе - мы свернули разработку, нам не охота колупаться с зоопарком железа на андроидах, да и за одно на десктопных линуксах.

А "лень" всегда можно объяснить заговором, так же интереснее, но только не для здравомыслящего человека.