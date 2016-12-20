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20.12.2016 12:10  Релиз Adobe Flash 24 для Linux

Компания Adobe начала распространение стабильного выпуска Flash Player 24 для Linux. Сборки подготовлены в виде плагинов NPAPI (для Firefox) и PPAPI (для Opera и Chromium) для 32- и 64-разрядных архитектур (deb, rpm и tar.gz). Плагины NPAPI и PPAPI для Linux, macOS и Windows теперь будут выпускаться синхронно. Для обеспечения высокого уровня безопасности в плагине на базе NPAPI для Linux не реализованы средства ускорения 3D и воспроизведения защищённого видео-контента (DRM), которые присутствуют в плагине на базе PPAPI. Для использования PPAPI-плагина в Firefox можно воспользоваться прослойкой FreshPlayer.

Напомним, что четыре месяца назад, после четырёхлетнего перерыва, компания Adobe возобновила подготовку тестовых сборок Flash для Linux. В конце октября был представлен первый бета-выпуск Flash для Linux, 14 декабря финальный бета-выпуск, а сейчас доступен релиз, который начал распространяться бок о бок с версиями для Windows и macOS с использованием идентичных номеров версий.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.theregister.co.uk/2...)
  2. OpenNews: Adobe возобновляет выпуск NPAPI-плагина с Flash Player для Linux
  3. OpenNews: В ночных сборках Firefox прекращена поддержка NPAPI-плагинов, кроме Flash
  4. OpenNews: В Chrome вводятся ограничения по воспроизведению Flash-контента
  5. OpenNews: Adobe прекращает распространение Flash-плагина для Linux, останется только Flash в составе Chrome
  6. OpenNews: Новый выпуск FreshPlayer, прослойки для запуска PPAPI-плагинов в Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: flash
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  • 1.1, meequz, 12:15, 20/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• +6 +/
    >"Из соображений безопасности, в плагине на базе NPAPI для Linux не реализованы средства ускорения 3D и воспроизведения защищённого видео-контента"

    Что за соображения безопасности? Почему они не применются для остальных платформ?

     
     
  • 2.44, Анончик, 16:49, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    Наверное, проблемы с безопасностью есть и на других платформах Но мейнтейнеры с... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.2, Аноним, 12:15, 20/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +19 +/
    >Из соображений безопасности, в плагине на базе NPAPI для Linux не реализованы средства ускорения 3D и воспроизведения защищённого видео-контента (DRM), которые присутствуют в плагине на базе PPAPI.

    А под Виндой значит нормально и безопасно? Более дешёвой отмазки своей лени ещё не было.

     
     
  • 2.55, Аноним, 17:57, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Adobe писал по этому поводу Because this change is primarily a security initiat... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.63, soarin, 18:41, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Повторю удаленный коммент еще раз Все вопросы к писунам новости И от Adobe и о... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.5, Аноним, 12:26, 20/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Проверьте VDPAU? В бете не работал.
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 3.10, Аноним, 12:42, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Бета крешалась, поэтому я оставался на 11 2 Без VDPAU флеш не нужен, он существ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.42, soarin, 16:41, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –5 +/
    Естественно Потому что в линуксах не очень хороши дела с видеосистемой Та же к... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.50, минус_1_мэйнтэйнер, 17:39, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    VP9 неплох, по возможностям на форонихе недавно ссылались на статейку об этом ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.94, soarin, 09:03, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > VP9 неплох, по возможностям

    А я разве против? Только когда его в VDPAU завезут неизвестно...
    Как в прочем VDPAU тоже не поддерживает и HEVC Main10.

    https://devtalk.nvidia.com/default/topic/918822/hevc-main-10-profile-decoding-

     
  • 5.51, Аноним, 17:39, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ты один из проплаченных Майкрософтом, да Не пори чепуху В Линуксе не НАСТОЛЬКО... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.58, soarin, 18:07, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ну как есть, вот тут все фури разработчиком объяснено https bugzilla mozilla o... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.67, Аноним, 20:01, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    О, да ты не просто проплаченный комментатор, а проплаченный комментатор с пруфам... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.72, Аноним, 21:09, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да, всё вокруг проплачено, все врут, и один ты, наркоман, в белом такой стоишь и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.75, Аноним, 21:24, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Если ты параноик, то это ещё не значит, что за тобой не следят Я знаю кое-что о... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.86, Аноним, 23:21, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Кул стори, бро Сразу видно собрата-гуманитария Но Я таких историй тоже штук д... весь текст скрыт [показать]
     
  • 10.106, Аноним, 16:43, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    отвечу на поднятый вопрос для грамотного управления нужна обратная связь пыщ-пы... весь текст скрыт [показать]
     
  • 8.90, soarin, 05:08, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    > проплаченный комментатор. Скажите-ка дети, как часто вам попадаются рандомные чуваки с заранее подготовленной простынёй текста о том, почему HTML5 Video не умеет VDPAU (но флеш всё равно не нужен)?

    Ой как все запущенно...
    Простыня есть потому что меня этот вопрос интересует, и мне хотелось, чтоб это работало, а найти в поисковике "firefox video gpu decoging bug" - это очень просто.
    И да, потому я этот вопрос поизучал побольше, а не тупо "в линуксах есть же VAAPI и VDPAU значит все отлично, а значит виноваты чисто браузерописатели".

    А флеш? - спасибо... Я отлично помню голубые рожи, и средний фак от адобе - мы свернули разработку, нам не охота колупаться с зоопарком железа на андроидах, да и за одно на десктопных линуксах.
    А "лень" всегда можно объяснить заговором, так же интереснее, но только не для здравомыслящего человека.

     
     
  • 9.107, Аноним, 16:45, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    та-та, они ж свой плеш-флейер руками в ассемблерах писали под каждую железку са... весь текст скрыт [показать]
     
  • 8.92, soarin, 07:40, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > VDPAU добавили во Flash Player 11.1, а следующий релиз 11.2 внезапно стал последним. Это проплатила Майкрософт.

    И тут ты тоже кстате наврал. VDPAU был добавлен в Flash Player 10.2

     
  • 5.112, пох, 18:21, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    у нас вместо нее - gstreamer, по одной секьюрити-дырке с исполнением кода от име... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Sluggard, 12:27, 20/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +7 +/
    Как они разогнались, а... Надеюсь, в направлении стены, и убьются наконец уже!
     
     
  • 2.68, Анончик, 20:04, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Гугль их поматросил и бросил, обиженные они вернулись к линуксу, но тут их ждал ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.91, soarin, 05:32, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > обиженные они вернулись к линуксу, но тут их ждал сюрприз...

    Ну какбэ история другая.
    Они выпускали обновления для секурных безопасностей для ветки 11.2 для линуксов, бэкпортируя их из новых версий.
    Видать стало тяжело копаться в этом старом куске, поэтому вот нате - получите.
    Принцип "залатываем дырки, а на юзабельность как-то все равно" как был так и остался, так что особо ничего не поменялось.

     
  • 2.77, KOT040188, 21:32, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    А я только лопату наточил…
     
  • 1.7, Аноним, 12:32, 20/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Плевать Всё больше сайтов не навязывают flash благодаря смартфонам Кто хочет -... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, XXXasd, 12:42, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –10 +/
    а если подумать сегодня кто хочет -- а если завтра ты ни один сайт без Ad... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.12, Sluggard, 12:45, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А если нет А если из крана коньяк потечёт А если рептилоиды нападут ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.23, XXXasd, 13:58, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    вероятность низкая рептилоидов не бывает по крайней мере не бывает тех которые ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.24, Sluggard, 14:05, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А у этого заявления высокая, да Ну-ну ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.95, X2asd, 09:10, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > высокая, да?

    Уж явно выше, чем если из крана коньяк потечёт :-) ..

    Высокая ли вероятность что флаш снова начнёт появляться на web-сайтах, ПРИ УСЛОВИИ что всё остальное останется как сегодня?

    Ответ -- нет. (Очевидный). Не высокая.

    А высокая ли вероятность что флаш начнёт свою активность, ПРИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ условиях. например что они сделают поддержку сотовым телефонам, и при условии что web-браузеры так и не решатся вовремя его задавить (побоятся конкурентного ущемления друг относительно друга)...?

    Да -- вполне высокая.

     
     
  • 7.104, Sluggard, 16:32, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Уж явно выше, чем если из крана коньяк потечёт :-) ..

    Что-то я не уверен. )

    > А высокая ли вероятность что флаш начнёт свою активность, ПРИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ условиях.
    > например что они сделают поддержку сотовым телефонам, и при условии что
    > web-браузеры так и не решатся вовремя его задавить (побоятся конкурентного ущемления
    > друг относительно друга)...?
    > Да -- вполне высокая.

    Напомню, что написано было не про возобновление активности, написано было так:

    > а если завтра ты ни один сайт без Adobe Flash Player не сможешь открыть

    Вполне высокая, да? )

     
  • 5.25, Клыкастый, 14:16, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    количество благоприятных исходов на количество возможных, т е 189 Не самая ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.109, Аноним, 16:53, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    почему алкоголики постоянно вставляют упоминания о своей любимой жидкости ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.111, Sluggard, 17:11, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не знаю. А они так делают? )
     
     
  • 6.119, Аноним, 05:45, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    а то! в любых примерах упоминают
     
  • 5.120, Клыкастый, 10:25, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > почему алкоголики постоянно вставляют упоминания о своей любимой жидкости?

    и только алкоголикам "в завязке" это режет глаз.

     
  • 3.27, Аноним, 14:22, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    чтобы примерно оценить возможные варианты нужно следить за процессами, слив AFP ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.96, X2asd, 09:21, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Чтобы примерно понимать как события могут развиваться в будущем -- надо помнить ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.69, Анончик, 20:06, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Да вот так вот поставил линь себе, поставил еще кому-то, а завтра винды уже н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.97, X2asd, 09:38, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    >> знаешь ли, вот именно такими ненавящевыми способами как раз и происходит опутывание
    >> тебя оковами. (всё начинается с малого добровольного -- а потом становится
    >> уже поздно разворачиваться назад)
    > Да... вот так вот поставил линь себе, поставил еще кому-то, а завтра
    > винды уже нет и выбора не осталось... Трагедия...
    > ЗЫ: для одаренных: я против навязывания свободы.

    Послезавтра тебе наплодили кучу разных сборок линукса. И выбор снова есть

     
  • 4.113, пох, 18:39, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Да... вот так вот поставил линь себе, поставил еще кому-то, а завтра
    > винды уже нет и выбора не осталось... Трагедия...

    на самом деле - да.
    И она уже, по факту, произошла.
    Судьба винды ныне довольно предсказуема и печальна. Как в виду индусского менеджмента (который все же оказался явно лучше "эффективного" тупого жулика, а других в америках похоже больше не рожают), так в виду того, что все полимеры в общем-то уже необратимо просраны, и судьба десктопов тоже вполне понятна.

    > ЗЫ: для одаренных: я против навязывания свободы.

    какая ж это нахрен свобода?
    вот стотыщ косоруко собранных из одного и того же дерьма дистрибутивов, ты свободен выбрать любой (если хакерам удалось расковырять блобы, без которых ничего не работает)

     
  • 3.70, Ilya Indigo, 20:52, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    По вашему нику понятно какие сайты вы не можете без него открыть ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.84, Shichael Migorin, 21:57, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Мне друзья рассказывали, что "Сайты с веселыми видео" преспокойно уже давно работают через html5
     
  • 3.108, Аноним, 16:48, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    это слово мне что-то напоминает 8230 а, вспомнил 8212 загубленное советско... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, Аноним, 12:43, 20/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Неизвестный тип адреса Firefox не знает, как открыть данный адрес, так как один ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, Аноним, 12:48, 20/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Download Flash Player 24 Beta Date December 14, 2016 http labs adobe com down... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, Мимокрокодил, 12:52, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Так вот же! Тупой анон! https://get.adobe.com/ru/flashplayer/otherversions/
     
     
  • 3.35, J.L., 16:07, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    выбери там убунту, получи apt adobe-flashplugin channel distro-partner... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.65, Аноним, 19:16, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Выбери tar.gz и тащи куда угодно
     
     
  • 5.117, Анончик, 20:24, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Выбери tar.gz и тащи куда угодно

    Это же убунтуребёнок, они умеют только в даблклик по .deb.

     
  • 1.16, wintel, 13:02, 20/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    видимо без флеша тяжеловато трекать линукс-машины и их начинку, вот и оживили эту поделку.
     
  • 1.18, soarin, 13:12, 20/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Из соображений безопасности, в плагине на базе NPAPI для Linux не реализованы средства ускорения 3D и воспроизведения защищённого видео-контента (DRM), которые присутствуют в плагине на базе PPAPI.

    На линуксах и в PPAPI этого тоже нет.

     
  • 1.21, Радуга, 13:33, 20/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Скажите а во FreeBSD это "добро" работает?
     
     
  • 2.34, Аноним, 15:23, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    В OS X BSD да
     
  • 2.87, Александр, 23:23, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Работает.
     
  • 1.22, Аноним, 13:48, 20/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    При попытке скачать deb фаил для ubuntu редиректит на apt adobe-flashplugin chan... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.36, J.L., 16:09, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    ну можно пойти в партнёрреп убунты и пошуровать деб непосредственно в нём адрес... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.52, минус_1_мэйнтэйнер, 17:43, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    adobe-flashplugin yakkety 1 20161213 1-0ubuntu0 16 10 1 amd64 Adobe Flash Play... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.32, Аноним, 15:09, 20/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Большое ли отличие с тем, что поставляется в хроме Я про PPAPI В ФФ использую ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.114, пох, 18:43, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Большое ли отличие с тем, что поставляется в хроме? Я про PPAPI.

    адоб утверждает что нет

    > В ФФ использую fresh-plugin-wrapper.

    в котором вообще нет изоляции? ну маладец, атважный малчык.

    а зачем ты это делаешь? Я вот знаю только одну причину - vCenter5.x
    но там, вроде, достаточно было поправить один файлик.

     
  • 1.33, Аноним, 15:11, 20/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Однажды в офис Adobe пришло письмо от АНБ, которое гласило Никак не можем зара... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.37, J.L., 16:13, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    если вы не параноик - это не значит что за вами не следят и без флеша бдительнос... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.98, Аноним, 12:54, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну тут всё как у всех. js нету, webgl отключён. И вообще пишу с curl.
     
  • 2.38, Аноним, 16:21, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    А на самом деле это операция прикрытия для отвода подозрений от системд ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.99, Аноним, 12:56, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    systemd-adobeflash
     
  • 2.85, Shichael Migorin, 21:59, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    > Однажды в офис Adobe пришло письмо от АНБ, которое гласило: "Никак не
    > можем заразить этот Linux! Срочно выпускайте новую версию зонда!".

    А потом пришло еще одно
    "Простите, ошиблись с получателем. Какой там почтовый ящик у майкрософта? Не подскажете?"

     
  • 1.40, dep, 16:33, 20/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Так уже и не надо.
     
  • 1.46, Аноним, 17:29, 20/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    выбери там убунту, получи apt adobe-flashplugin channel distro-partner Ой у ли... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.59, Аноним, 18:09, 20/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    fix ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.71, Аноним, 21:08, 20/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Убейте меня веником, но я никка не могу понять тех уникумов которые говорят чт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.74, Аноним, 21:22, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    Дополнено про сердитого дядьку Да, Именно так Ибо Даже если флеш вдруг п... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.80, Ilya Indigo, 21:35, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    То есть пластиковая соска по-вашему, для ребёнка лучше чем титька матери Тогда ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.81, not inkognito, 21:47, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    А вы значит из тех великовозрастных детин  кто титьку мамкину посасывает ?  Мне вас жаль.

     
     
  • 5.82, Ilya Indigo, 21:51, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >  А вы значит из тех великовозрастных детин  кто титьку мамкину
    > посасывает ?  Мне вас жаль.

    Регулярно, но не мамкину.
    > Мне вас жаль.

    Вот именно.

     
     
  • 6.83, not inkognito, 21:53, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > регулярно

    Кошмар !
    И откуда только берутся такие

     
  • 5.118, Аноним, 05:42, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    пфф, то есть Вы из тех дядь, которые посасывают пластиковые соски?
     
  • 3.110, Аноним, 17:00, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    неадекватный кукарекан, ветер не дует потому-что деревья качаются HTML5 будет вы... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.100, Аноним, 13:01, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Аноним, я тебе скажу одну вещь, только ты не обижайся Все браузеры либо отказал... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.115, www2, 19:58, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    >А то  что флеш несет с собой какие бы то нибыло баги, глюки, вред безопасности и прочее... ОТКРОЮ Вам Страшный секрет  Ваша ОС  Тоже несет всебе различные баги глюки и вред безопасности!  Другое дело  что если вы с руками и мозгами то вы  можете отсеять  ~%50 этого всего.

    А кто тут против флеша? Пусть откроют исходники под свободной лицензией и все линуксоиды будут за. А против-то ТОЛЬКО потому, что исходники закрыты. Весь софт содержит баги - это верно. Но есть софт, исходники которого доступны и этот софт можно поправить самостоятельно или сообща. А есть софт, у которого исходники закрыты и ничего с этими багами не поделаешь - либо используешь вместе с дырами, либо не используешь. Смерти флешу желают именно поэтому - потому что его исходники закрыты, потому что это дыра, неизлечимая дыра.

     
  • 1.78, Аноним, 21:34, 20/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    И Еще Мало сказать что HTML5 лучше чем флеш Нужно это еще и доказать на де... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.79, Аноним, 21:35, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    к прогеру*

    fix*

     
  • 2.101, Аноним, 13:06, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    То что во флеше куча незакрытых дыр тебя не смущает А C просто незаменим, напри... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.116, www2, 20:04, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    >И Еще Мало  сказать что HTML5 лучше  чем флеш.  Нужно это еще и доказать  на деле.  Это примерно  так же кк прийти  к преру на C и сказать "Ты не пиши на C  Это г какого свет не видывал Пиши лучше  на каком нибудь там F#...

    И тут приходит Adobe и говорит - не пиши на JavaScript, пиши на ActionScript и пользуйся нашим закрытым компилятором, который генерирует файлы непонятного формата.

    Вот когда покажешь флеш для ARM, для MIPS, для SPARC, для Itanium в сочетании с Mac OS X, FreeBSD, Linux, Windows, Android, Haiku, Colibri, тогда ещё можно будет хотя бы подумать о флеше. А если исходники откроют под свободной лицензией и разрешат пользоваться патентами, то и думать нечего - все будут использовать. И не только в браузерах и не только на настольных компьютерах, но и в телефонах, планшетах, стиральных машинах. А так - закрытая местячковая технология.

     
  • 1.88, Аноним, 03:51, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Песенка флеша в вебе была спета с уходом с мобильных устройств для потребления р... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.89, Аноним, 04:19, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    некромантия в чистом виде, из за фейсбук игрушек ферм
     
     
  • 2.105, Аноним, 16:42, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    В лицокниге игрушки есть Оо Госпаде, кто играет в вебе сейчас ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.93, Аноним, 09:01, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Короче чуваки Не нравится - не ешь Сколько его уже хоронили, а он живее всех ж... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.102, Аноним, 13:07, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ох, как я устал уже переубеждать здешних Флеш умер Его блокируют по умолчанию ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.103, Аноним, 13:09, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    И да, какие там ещё сайты на HTML 5 не перешли? Слоупочные порно-сайты?
     
     
  • 4.121, Stax, 14:17, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Про порносайты не знаю, но как минимум 3 категории упорно требуют флеша:

    1) Графики google finance
    2) Прием видео с платформ стриминга (Wowza, AMS и т.п.), они вещают RTMP, принимать можно или отдельным проигрывателем, или флешем в браузере. HTML5 не умеет (или, во всяком случае, хорошее популярное решение пока распространения не получило)
    3) Сайты с портфолио всяких дизайнеров, все такие разукрашенные и интерактивные

     

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