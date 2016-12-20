20.12.2016 12:10  Релиз Adobe Flash 24 для Linux

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|1.1, meequz, 12:15, 20/12/2016 [ответить] [смотреть все]
|+6 +/–
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>"Из соображений безопасности, в плагине на базе NPAPI для Linux не реализованы средства ускорения 3D и воспроизведения защищённого видео-контента"
Что за соображения безопасности? Почему они не применются для остальных платформ?
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|1.2, Аноним, 12:15, 20/12/2016 [ответить] [смотреть все]
|+19 +/–
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>Из соображений безопасности, в плагине на базе NPAPI для Linux не реализованы средства ускорения 3D и воспроизведения защищённого видео-контента (DRM), которые присутствуют в плагине на базе PPAPI.
А под Виндой значит нормально и безопасно? Более дешёвой отмазки своей лени ещё не было.
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|Часть нити удалена модератором
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|8.90, soarin, 05:08, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
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> проплаченный комментатор. Скажите-ка дети, как часто вам попадаются рандомные чуваки с заранее подготовленной простынёй текста о том, почему HTML5 Video не умеет VDPAU (но флеш всё равно не нужен)?
Ой как все запущенно...
Простыня есть потому что меня этот вопрос интересует, и мне хотелось, чтоб это работало, а найти в поисковике "firefox video gpu decoging bug" - это очень просто.
И да, потому я этот вопрос поизучал побольше, а не тупо "в линуксах есть же VAAPI и VDPAU значит все отлично, а значит виноваты чисто браузерописатели".
А флеш? - спасибо... Я отлично помню голубые рожи, и средний фак от адобе - мы свернули разработку, нам не охота колупаться с зоопарком железа на андроидах, да и за одно на десктопных линуксах.
А "лень" всегда можно объяснить заговором, так же интереснее, но только не для здравомыслящего человека.
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|8.92, soarin, 07:40, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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> VDPAU добавили во Flash Player 11.1, а следующий релиз 11.2 внезапно стал последним. Это проплатила Майкрософт.
И тут ты тоже кстате наврал. VDPAU был добавлен в Flash Player 10.2
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|3.91, soarin, 05:32, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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> обиженные они вернулись к линуксу, но тут их ждал сюрприз...
Ну какбэ история другая.
Они выпускали обновления для секурных безопасностей для ветки 11.2 для линуксов, бэкпортируя их из новых версий.
Видать стало тяжело копаться в этом старом куске, поэтому вот нате - получите.
Принцип "залатываем дырки, а на юзабельность как-то все равно" как был так и остался, так что особо ничего не поменялось.
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|6.95, X2asd, 09:10, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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> высокая, да?
Уж явно выше, чем если из крана коньяк потечёт :-) ..
Высокая ли вероятность что флаш снова начнёт появляться на web-сайтах, ПРИ УСЛОВИИ что всё остальное останется как сегодня?
Ответ -- нет. (Очевидный). Не высокая.
А высокая ли вероятность что флаш начнёт свою активность, ПРИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ условиях. например что они сделают поддержку сотовым телефонам, и при условии что web-браузеры так и не решатся вовремя его задавить (побоятся конкурентного ущемления друг относительно друга)...?
Да -- вполне высокая.
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|7.104, Sluggard, 16:32, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Уж явно выше, чем если из крана коньяк потечёт :-) ..
Что-то я не уверен. )
> А высокая ли вероятность что флаш начнёт свою активность, ПРИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ условиях.
> например что они сделают поддержку сотовым телефонам, и при условии что
> web-браузеры так и не решатся вовремя его задавить (побоятся конкурентного ущемления
> друг относительно друга)...?
> Да -- вполне высокая.
Напомню, что написано было не про возобновление активности, написано было так:
> а если завтра ты ни один сайт без Adobe Flash Player не сможешь открыть
Вполне высокая, да? )
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|5.120, Клыкастый, 10:25, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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> почему алкоголики постоянно вставляют упоминания о своей любимой жидкости?
и только алкоголикам "в завязке" это режет глаз.
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|4.97, X2asd, 09:38, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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>> знаешь ли, вот именно такими ненавящевыми способами как раз и происходит опутывание
>> тебя оковами. (всё начинается с малого добровольного -- а потом становится
>> уже поздно разворачиваться назад)
> Да... вот так вот поставил линь себе, поставил еще кому-то, а завтра
> винды уже нет и выбора не осталось... Трагедия...
> ЗЫ: для одаренных: я против навязывания свободы.
Послезавтра тебе наплодили кучу разных сборок линукса. И выбор снова есть
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|4.113, пох, 18:39, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Да... вот так вот поставил линь себе, поставил еще кому-то, а завтра
> винды уже нет и выбора не осталось... Трагедия...
на самом деле - да.
И она уже, по факту, произошла.
Судьба винды ныне довольно предсказуема и печальна. Как в виду индусского менеджмента (который все же оказался явно лучше "эффективного" тупого жулика, а других в америках похоже больше не рожают), так в виду того, что все полимеры в общем-то уже необратимо просраны, и судьба десктопов тоже вполне понятна.
> ЗЫ: для одаренных: я против навязывания свободы.
какая ж это нахрен свобода?
вот стотыщ косоруко собранных из одного и того же дерьма дистрибутивов, ты свободен выбрать любой (если хакерам удалось расковырять блобы, без которых ничего не работает)
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|1.18, soarin, 13:12, 20/12/2016 [ответить] [смотреть все]
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> Из соображений безопасности, в плагине на базе NPAPI для Linux не реализованы средства ускорения 3D и воспроизведения защищённого видео-контента (DRM), которые присутствуют в плагине на базе PPAPI.
На линуксах и в PPAPI этого тоже нет.
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|2.114, пох, 18:43, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> Большое ли отличие с тем, что поставляется в хроме? Я про PPAPI.
адоб утверждает что нет
> В ФФ использую fresh-plugin-wrapper.
в котором вообще нет изоляции? ну маладец, атважный малчык.
а зачем ты это делаешь? Я вот знаю только одну причину - vCenter5.x
но там, вроде, достаточно было поправить один файлик.
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|2.85, Shichael Migorin, 21:59, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> Однажды в офис Adobe пришло письмо от АНБ, которое гласило: "Никак не
> можем заразить этот Linux! Срочно выпускайте новую версию зонда!".
А потом пришло еще одно
"Простите, ошиблись с получателем. Какой там почтовый ящик у майкрософта? Не подскажете?"
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|5.82, Ilya Indigo, 21:51, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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> А вы значит из тех великовозрастных детин кто титьку мамкину
> посасывает ? Мне вас жаль.
Регулярно, но не мамкину.
> Мне вас жаль.
Вот именно.
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|2.115, www2, 19:58, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|–1 +/–
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>А то что флеш несет с собой какие бы то нибыло баги, глюки, вред безопасности и прочее... ОТКРОЮ Вам Страшный секрет Ваша ОС Тоже несет всебе различные баги глюки и вред безопасности! Другое дело что если вы с руками и мозгами то вы можете отсеять ~%50 этого всего.
А кто тут против флеша? Пусть откроют исходники под свободной лицензией и все линуксоиды будут за. А против-то ТОЛЬКО потому, что исходники закрыты. Весь софт содержит баги - это верно. Но есть софт, исходники которого доступны и этот софт можно поправить самостоятельно или сообща. А есть софт, у которого исходники закрыты и ничего с этими багами не поделаешь - либо используешь вместе с дырами, либо не используешь. Смерти флешу желают именно поэтому - потому что его исходники закрыты, потому что это дыра, неизлечимая дыра.
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|2.116, www2, 20:04, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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>И Еще Мало сказать что HTML5 лучше чем флеш. Нужно это еще и доказать на деле. Это примерно так же кк прийти к преру на C и сказать "Ты не пиши на C Это г какого свет не видывал Пиши лучше на каком нибудь там F#...
И тут приходит Adobe и говорит - не пиши на JavaScript, пиши на ActionScript и пользуйся нашим закрытым компилятором, который генерирует файлы непонятного формата.
Вот когда покажешь флеш для ARM, для MIPS, для SPARC, для Itanium в сочетании с Mac OS X, FreeBSD, Linux, Windows, Android, Haiku, Colibri, тогда ещё можно будет хотя бы подумать о флеше. А если исходники откроют под свободной лицензией и разрешат пользоваться патентами, то и думать нечего - все будут использовать. И не только в браузерах и не только на настольных компьютерах, но и в телефонах, планшетах, стиральных машинах. А так - закрытая местячковая технология.
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|4.121, Stax, 14:17, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Про порносайты не знаю, но как минимум 3 категории упорно требуют флеша:
1) Графики google finance
2) Прием видео с платформ стриминга (Wowza, AMS и т.п.), они вещают RTMP, принимать можно или отдельным проигрывателем, или флешем в браузере. HTML5 не умеет (или, во всяком случае, хорошее популярное решение пока распространения не получило)
3) Сайты с портфолио всяких дизайнеров, все такие разукрашенные и интерактивные
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