20.12.2016 10:01  Первый стабильный выпуск ветки Tor 0.2.9

Представлен выпуск инструментария Tor 0.2.9.8, используемого для организации работы анонимной сети Tor. Tor 0.2.9.8 является первым стабильным выпуском ветки 0.2.9, которая развивалась последние пять месяцев. В состав нового выпуска принято 1406 изменений, подготовленных 32 разработчиками.
Основные новшества:
Новый режим может быть востребован скрытыми сервисами, которым требуется минимизировать задержки или организовать загрузку больших объёмов данных, но при этом нет необходимости скрывать адрес сервера. Из соображений безопасности и чтобы предотвратить потерю анонимности по ошибке, новый режим может быть активирован только в конфигурации с одним onion-сервисом. Сочетание сервисов в режиме Single Onion Services и обычных скрытых сервисов не допускается. Включение осуществляется через опции HiddenServiceSingleHopMode и HiddenServiceNonAnonymousMode.
Дополнительно можно отметить выход последнего корректирующего обновлений прошлой ветки Tor 0.2.8.12 в котором устранена уязвимость (CVE-2016-1254), способная привести к краху клиентского ПО при обращении к специально настроенному скрытому сервису. Также опубликован первый альфа-выпуск новой ветки Tor 0.3.0, в которой задействована идентификация шлюзов по ключам Ed25519, в клиенте улучшен алгоритм выбора и поддержания списка вспомогательных узлов для подключения к сети, добавлена поддержка дополнительного бэкенда для скрытых сервисов нового поколения.
"И эти люди..."
А ещё он ЦПУ жрёт гораздо меньше, так что новость хорошая. Хотя и TAP на сети ещё дофига.