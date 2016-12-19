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19.12.2016 20:15  Релиз OpenSSH 7.4

Состоялся релиз OpenSSH 7.4, открытой реализации клиента и сервера для работы по протоколам SSH 2.0 и SFTP. В OpenSSH 7.4 удалён код, связанный с использованием SSHv1 на стороне сервера. Поддержка протоколов SSH 1.3 и 1.5 на стороне клиента пока сохранена, но требует сборки со специальной опцией.

В следующем выпуске будет отключена возможность запуска OpenSSH без разделения привилегий и прекращена поддержка версий библиотеки OpenSSL до ветки 1.0.1. В августе 2017 года планируется полностью прекратить поддержку SSHv1 и удалить компоненты с реализаций шифров Blowfish и RC4, а также RIPE-MD160 HMAC, которые в настоящее время по умолчанию отключены в настройках. В будущих выпусках также планируют запретить использование RSA-ключей размером менее 1024 бит.

Устранённые проблемы с безопасностью:

  • Устранена уязвимость, позволяющая осуществить загрузку сторонней разделяемой библиотеки и выполнить код с правами ssh-agent, передав запрос на загрузку модуля PKCS#11 через перенаправленный (forwarded) канал к ssh-agent. Для осуществления атаки злоумышленник должен контролировать перенаправленный сокет на стороне хоста с sshd и иметь возможность записи в ФС на системе, где выполняется ssh-agent (обычно хост с клиентом ssh);
  • При отключении режима разделения привилегий (включен по умолчанию), перенаправленный Unix-сокет создавался процессом sshd под пользователем root, вместо идентификатора текущего пользователя, что создавало возможный вектор для проведения атак. Для защиты введён запрет на использование перенаправления Unix-сокетов (forwarding) при отключенном разделении привилегий;
  • В sshd блокирована теоретическая возможность утечки данных закрытого ключа хоста в дочерние процессы (через realloc) при выполнении операции чтения ключа. Практически для ключей обычного размера утечка не проявляется;
  • В sshd в коде менеджера разделяемой памяти, используемого для обеспечения сжатия на стадии до проведения аутентификации, некоторые оптимизирующие компиляторы отбрасывали проверки выхода за границы буфера. Также выявлено наличие доступа к данному менеджеру разделяемой памяти при отключении функции сжатия, что потенциально позволяет использовать его для развития атаки на привилегированный процесс мониторинга после успешной компрометации непривилегированного процесса, изолированного в sandbox-окружении;
  • Устранены условия для инициирования отказа в обслуживании через исчерпание всей доступной sshd памяти путём отправки множественных сообщений KEXINIT, обработка которых может потребовать до 128 Мб памяти на одно соединение;
  • В sshd добавлены дополнительные проверки диапазонов адресов для директив AllowUser и DenyUsers. Ранее в данных директивах не запрещалось указание диапазонов с некорректной сетевой маской, таких как 127.1.2.3/55, под которые подпадают любые подсети.

Изменения, нарушающие совместимость:

  • Из кода сервера удалена поддержка протокола SSH v.1;
  • По умолчанию в клиенте отключено использование блочного шифра 3des-cbc - на современном этапе развития вычислительных систем 64-разрядные блочные шифры не могут считаться безопасными. Так как 3des-cbc определён в SSH RFC как единственный обязательный к реализации блочный шифр, его отключение может привести к проблемам при подключении к старым устройствам (необходимо будет изменить конфигурацию ssh);
  • Из sshd удалена поддержка сжатия на стадии до прохождения аутентификации (сжатие на начальной стадии отключено по умолчанию более 10 лет). Экономия трафика от сжатия данных, передаваемых до прохождения аутентификации, ничтожна, по сравнению с рисками из-за выполнения дополнительного кода и появления потенциальных векторов для проведения атак. На стороне клиента ssh поддержка сжатия до аутентификации сохранена;
  • В ssh-agent запрещена загрузка модулей PKCS#11, расположение которых не подпадает под белый список путей, заслуживающих доверия;
  • При задании через опцию "command=" принудительно выполняемой команды в сертификате и параметрах авторизированного ключа sshd теперь отвергает сертификат, если заданные команды не идентичны;
  • В sshd прекращена поддержка директивы UseLogin и управления сеансами на базе /bin/login;

Новые возможности:

  • В ssh добавлен режим мультиплексирования прокси ("ssh -O proxy ..."), реализованный по аналогии с подобным режимом в ssh-клиенте PuTTY. Новый режим позволяет мультиплексировать взаимодействие клиента с основным процессом через unix-сокет с использованием основного процесса как прокси для трансляции идентификаторов каналов. Данный режим позволяет применить мультиплексирование в системах без поддержки передачи файловых дескрипторов. Кроме того, воспользовавшись возможностью проброса unix-сокета на другой хост, можно организовать мультиплексирование на разных машинах;
  • В sshd добавлена директива конфигурации DisableForwarding, отключающая все виды проброса трафика (forwarding), в том числе проброс X11, агента, TCP, туннелей и unix-сокетов;
  • В sshd и ssh добавлена поддержка метода обмена ключами "curve25519-sha256", который идентичен уже поддерживаемому методу "curve25519-sha256@libssh.org";
  • В sshd добавлена возможность использования директив ClientAliveInterval и ClientAliveCountMax внутри блоков Match;
  • В sshd добавлена возможность использования escape-последовательностей (%*) в директиве AuthorizedPrincipalsCommand по аналогии с параметрами ключей, поддерживаемыми в AuthorizedKeysCommand;
  • В sftp-server и ssh-agent на платформе macOS добавлен вызов ptrace(PT_DENY_ATTACH, ..), запрещающий использование ptrace;
  • Решены проблемы со сборкой с библиотекой libcrypto, скомпилированной без поддержки RIPEMD160;
  • В contrib добавлено приложение gnome-ssh-askpass3 с поддержкой GTK+3.


  1. Главная ссылка к новости (http://lists.mindrot.org/piper...)
  2. OpenNews: DoS-уязвимость в OpenSSH
  3. OpenNews: Релиз OpenSSH 7.3
  4. OpenNews: Обход защиты OpenSSH, препятствующей определению наличия пользователя
  5. OpenNews: Выпуск OpenSSH 7.2
  6. OpenNews: В OpenSSH устранена критическая уязвимость
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: openssh, ssh
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  • 1.1, Аноним, 22:47, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    В последнее время больше чистят, чем добавляют.
     
     
  • 2.3, Тоётоми Араповы Леди, 23:13, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +20 +/
    И это круто.
     
  • 2.24, Ilya Indigo, 21:44, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +1 +/
    Ну а чего туда ещё добавлять?
    sftp - есть
    compression - есть
    sha512 - есть
    chacha20-poly1305 - есть
    ed25519 - есть
    Чего вам ещё не хватает?
     
     
  • 3.27, Black Roland, 14:39, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Кофе не варит :(
     
  • 3.28, Денис, 17:07, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Интеграции mosh?
     
  • 1.2, sabakka, 22:54, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    почему blowfish удаляют?
     
     
  • 2.4, Аноним, 23:19, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Он же вроде морально устарел, как и DES.
    Ну и есть Twofish
     
     
  • 3.9, assol, 00:48, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –6 +/
    сплошные сноудены тут прям через одного алгоритм очень даже не плох, не требов... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.14, Led, 02:22, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    > алгоритм очень даже не плох

    Его автор так не считает. Но куда ж ему до тебя - ты же в классе хорошист!

     
  • 4.25, Аноним, 23:23, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Кроме того момента что у него нет никаких выдающихся свойств, а дизайны слизанны... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.5, Аноним, 23:25, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    Учитесь читать на современном этапе развития вычислительных систем 64-разрядны... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.16, Аноним, 10:24, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    А всегда ли нужно безопасно по самое немогу?
     
     
  • 4.17, Crazy Alex, 11:12, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    этож OpenBSD, что с них взять
     
  • 4.26, Аноним, 23:23, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В интерфейсе ремотного управления - лучше наверное да ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.7, anonymous, 00:34, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    С помощью современных вычислительных мощностей уже вполне реально ломать 64-битные шифры брутфорсом.

    Но 3DES брутить дороже, в зависимости от разновидности в нем используется два или три независимых ключа.

     
  • 1.10, Ivan_83, 01:14, 20/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Тут не написано, интересно пофксили или нет: rekey опция на i386 если поставить больше 24d то ссш переставал пускать, переполнение int там где то секундами внутри.
     
     
  • 2.12, Аноним, 01:43, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Номер багрепорта ссылка ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.18, Ivan_83, 11:35, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    DB18-6730-4E74, 30 Oct 2016
     
     
  • 4.22, Аноним, 14:35, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Это где такой В OpenSSH Bugzilla идентификаторы другие, и даже гугл эти слова н... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.21, Аноним, 13:25, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Кажется, догадываюсь у вас Linux или другая ОС, где на i386 размер time_t 821... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.11, Аноним, 01:39, 20/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А в чем смысл запрещать проброс трафика, если все равно можно сделать ssh host ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, Аноним, 01:44, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Познакомьтесь ForcedCommand в sshd_config command в authorized_keys... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.15, Аноним, 02:56, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ОК, в этом случае есть смысл Просто сталкивался с ситауцией, когда на сервер ес... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.23, Аноним, 14:36, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Люди 8212 идиоты, шо делать Кстати, ещё бывает chroot ... весь текст скрыт [показать]
     

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