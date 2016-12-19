19.12.2016 20:15  Релиз OpenSSH 7.4

Состоялся релиз OpenSSH 7.4, открытой реализации клиента и сервера для работы по протоколам SSH 2.0 и SFTP. В OpenSSH 7.4 удалён код, связанный с использованием SSHv1 на стороне сервера. Поддержка протоколов SSH 1.3 и 1.5 на стороне клиента пока сохранена, но требует сборки со специальной опцией.
В следующем выпуске будет отключена возможность запуска OpenSSH без разделения привилегий и прекращена поддержка версий библиотеки OpenSSL до ветки 1.0.1. В августе 2017 года планируется полностью прекратить поддержку SSHv1 и удалить компоненты с реализаций шифров Blowfish и RC4, а также RIPE-MD160 HMAC, которые в настоящее время по умолчанию отключены в настройках. В будущих выпусках также планируют запретить использование RSA-ключей размером менее 1024 бит.
Устранённые проблемы с безопасностью:
Изменения, нарушающие совместимость:
Новые возможности:
Его автор так не считает. Но куда ж ему до тебя - ты же в классе хорошист!
Но 3DES брутить дороже, в зависимости от разновидности в нем используется два или три независимых ключа.