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16.12.2016 19:30  Ubuntu переходит на использование файла подкачки вместо раздела подкачки

Разработчики Ubuntu Linux приняли решение отказаться от использования отдельных разделов подкачки для установок дистрибутива, не использующих систему логических томов LVM, в пользу размещения SWAP в файле. Изменение будет применено в ближайшем выпуске Ubuntu 17.04. Размер файла подкачки по умолчанию будет устанавливаться в 5% от свободного места в ФС, но не больше, чем 2 Гб. Использование файла в существующей ФС для хранения данных подкачки существенно увеличивает гибкость и позволяет в любое время изменить размер подкачки.

Уход от отдельных разделов подкачки обусловлен сложностями в выборе оптимального размера раздела в современных реалиях, связанных со значительным ростом размера оперативной памяти в современных системах и применением высокопроизводительных, но дорогостоящих, постоянных хранилищ на базе NVMe и SSD. Рекомендация выделять под подкачку двойной размер ОЗУ в сегодняшних условиях потеряла смысл. Традиционные методы резервирования места под подкачку на устройствах NVMe и SSD рассматриваются как слишком дорогие и неэкономные, а создание больших разделов подкачки на жестких дисках - как избыточное.

  1. Главная ссылка к новости (http://blog.surgut.co.uk/2016/...)
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: swap, ubuntu
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  • 1.1, брат анонимус, 21:11, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    это линукс вей??
     
     
  • 2.28, JL2001, 22:32, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +27 +/
    > это линукс вей??

    вы имеете в виду 1 винчестер = один раздел = одна задача ?

     
     
  • 3.61, Led, 23:10, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Не, первый раз в первый класс, первая книга - букварь ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.173, Аноним, 23:15, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    А Led как всегда конструктивен и информативен.
     
  • 3.77, Аноним, 23:50, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Одна задача на винчестер - это вроде бы MSDOS-way по жизни был.
     
     
  • 4.93, Аноним, 00:36, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Если используешь mbr, глянь на тип партиций своего диска с ext4 или чем там, они... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.97, Аноним, 01:01, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    давай ближе к делу, что ты хочешь этим сказать?
     
  • 5.117, Аноним, 03:51, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ты тут на правах капитана очевидности А то я могу скроить бутсектор с таблицей ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.161, Аноним, 18:19, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Не совсем так. Правильнее будет "1 винчестер = один раздел = один файл".
     
     
  • 4.234, эцсамое, 18:39, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    на немецком должно красиво звучать…
     
  • 4.277, Анонимко, 07:08, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    = один байт.

    Вот ща совсем хорошо.

     
  • 2.30, Фуррь, 22:36, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +22 +/
    Так-то давным-давно можно подкачку в файл перегнать.

    Это Убунту-вей - сначала в GNOME замутили аналог реестра, теперь файл подкачки...

     
     
  • 3.70, Michael Shigorin, 23:31, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Да уж, раньше такого нигде не было, это Марк догадался сделать Принимаются пр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.79, Аноним, 23:54, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +8 +/
    Своп это не только возможность поспать, но и возможность истошно потормозить.

    Поэтому для себя я пришел к STR и no swap. Потому что лагающие компьютеры - неимоверно бесят. И в этом даже столь разные люди как я и Зенков вроде бы согласились. А paging что в раздел что в файл не может быть быстрым. Механические диски работают в тысячи раз медленнее памяти. Разве что на SSD но он тогда будет протираться при активном своплении.

     
     
  • 5.95, Аноним, 00:47, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Раздел, в том числе и swap раздел, на SSD - это не фиксированная область диска, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.116, Аноним, 03:44, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Хотите бб этом поговорить А как вам для начала тезис что page процессора - знач... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.104, Crazy Alex, 01:45, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Не знаю, что за STR, но наличие свопа и небольшой swappiness обеспечивают комфор... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.114, Аноним, 03:38, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Понятия о комфорте у всех разне Мне вот нравится low latency система Без лагов... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.115, Аноним, 03:41, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    ЗЫ а STR suspend to RAM В отличие от дискового hibernate случается почти мгно... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.155, A, 15:28, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –7 +/
    Ты нагло врешь, луникс-фанбой утверждает, что 12309 был сначала сингулирован, за... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.174, Аноним, 23:19, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    По-моему это не я нагло вру, а ты дичайше тупишь Система может тормозить не тол... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.200, RNZ, 01:59, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Люто плюсую Добавлю только при noswap надо oomkiller тоже настроить на реактив... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.206, Аноним, 07:34, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Тупит он имхо из-за paging Который кроме всего прочего использует в качестве с... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.150, Аноним, 12:32, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    VMWare расскажите что своп - это не модно и тормознуто А то офигели совсем, тре... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.175, Аноним, 23:22, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Да это их проблемы Я kvm qemu пользуюсь, он не требует ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.299, PnDx, 12:09, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Как насчёт "vm.swappiness = 1"?
    Т.е. забиваем 99% RAM и только затем суёмся в своп.
    (Есть ещё финт со swapoff, но тут не поручусь, что бескостыльно.)
     
  • 4.213, Аноним, 10:03, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    никогда раньше такого не было и вот, опять ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.78, Аноним, 23:51, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Есть только одна проблема дефолтная убунта гномом то как раз и не пользуется А... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.192, Аноним, 01:26, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А унитищель, по-твоему, нашлепка на что?
     
     
  • 5.207, Аноним, 07:38, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Юнити довольно самобытная фигня, там даже менюшки и систрэй сделали по своему а... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.198, Аноним, 01:43, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Кроме религиозных соображений про чей-то там вей, есть ли какие-то причины, поче... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.52, ANISEND, 22:55, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Конечно же нет. Любые изменения классической организации - это не линукс-вей.
     
  • 2.60, Михрютка, 23:06, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    это линукс ой-вэй
     
     
  • 3.151, Аноним, 12:37, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    amway
     
  • 1.2, Аноним123, 21:12, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    гибернация?
     
     
  • 2.10, slm33, 21:41, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    А гибернация вообще где-нибудь работает Сколько компов ноутов не пробовал, то в... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.12, Аноним, 21:44, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +8 +/
    У меня работает. На членове и гей-буке(с убунтой).
     
     
  • 4.140, нонанон, 11:49, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +8 +/
    > членове и гей-буке

    Фрэйд бы поперхнулся

     
  • 3.15, all_glory_to_the_hypnotoad, 21:52, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    никогда не испытывал проблем с гибернацией, всегда нормально работало если, ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.23, KOT040188, 22:13, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Работает.
     
  • 3.46, Аноним, 22:49, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    HP EliteBook 850 Pro, Ubuntu Manjaro все работает А вот на домашнем не работает... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.49, marios, 22:52, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Проблемы бывали.
    Но в данный момент и на десктопе, и на лаптопе всё норм.
     
  • 3.51, fi, 22:55, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    гибернация прекрасно работает у меня уже лет 10-ть - а что ей не работать Комп... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.58, Аноним, 23:06, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    На моём hp начиная с ядра 3 7 вроде бы кулер крутился на максимуме после выход... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.62, Led, 23:11, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –7 +/
    Вы прослушали плач классического лузера ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.119, Zenitur, 04:04, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Нет, типичного убунтовода Марк решил сломать гибернацию И правильно - у мен... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.71, Michael Shigorin, 23:32, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    У меня работала везде -- от первого фуджика ещё с APM до IBM Lenovo и теперь вот... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.96, Аноним, 00:51, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вроде с появлением SSD проблема долгого просыпания должна была уйти ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.177, Аноним, 23:33, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Она с STR ушла независимо от SSD ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.182, Michael Shigorin, 23:44, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А зачем, если ноут в памяти дрыхнуть и так неделями может только не дают ему с... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.135, EuPhobos, 10:31, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Никогда не имел проблем с этим, ни на дебианах, ни даже с моим нелюбимым systemd... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.137, equeim, 11:24, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    У меня сон работает, а гибернация нет Подозреваю, что дело в драйвере для видео... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.201, Anon1, 02:06, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    ни разу проблем не было с гибернацией на винде
     
     
  • 4.245, Аноним, 23:17, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Мде А я недавно видал виндовый десктоп который ловил дедлок при выходе из STR ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.266, Аноним, 02:58, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Мда Из 100500 материн сделанных китайцами, какие-то любят глючить Особо это ко... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.309, Аноним, 06:20, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Если система виснет при апдейте видеодрайвера, которое сама же и предложила - на... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.31, Аноним, 22:37, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    На ленове не работает Один раз заходит-выходит, а на 2й уже не заходит, пока не... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.123, Незнайка_с_Линем, 07:44, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Lenovo Z5075 работает, поэтому не надо обобщать‼️
     
  • 3.169, Аноним, 21:38, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    членово е440, работает всегда.
     
  • 3.267, Аноним, 03:01, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Вся ленова сделана из гогна и палок В какой-то больше гогна чем палок В другой... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.278, Аноним, 10:18, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    "Линуксоиды, которым нравится Lenovo" - это кто?
     
  • 2.118, Zenitur, 04:02, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    > гибернация?

    TuxOnIce

     
  • 2.166, Khariton, 20:27, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    так гибернации по умолчанию и нет в убунту А кто использует, тот и раздел ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.219, Аноним, 11:13, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Чё за чушь ты городишь Не пугай народ Смотрим какие режимы доступны cat sy... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.230, Khariton, 15:24, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    gt оверквотинг удален То что вы написали - доступно из ядра А вы в GUI Kubunt... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 21:16, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Всегда так делаю, когда памяти не хватает dd id dev zero of swapfile bs 1m c... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.50, marios, 22:54, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    Не делай так, юзай fallocate 1 ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.56, мимокрокодил_, 23:04, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Спасибо Хорошее изменение, хотя я сам сделал у себя своп в файле из-за того ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.145, Аноним, 12:16, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Может все-таки GCC, a LLVM?
     
  • 3.100, Ergil, 01:08, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Ты попробуй fallocate на XFS е сделай, потом по файлу mkswap А в том же CentO... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.178, Аноним, 23:37, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    На btrfs своп-файл в лобовую не заработает Если очень принципиально можно через... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.179, Ergil, 23:39, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Угу, я отказался от btrfs в том числе и по той причине, что предпочитаю жить без... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.189, Аноним, 01:08, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А я от него отказываться не собираюсь Снапшоты все-таки удобная штука, а cp --r... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.190, Ergil, 01:10, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Снапшоты да Сделал снапшот перед обновлением и спокоен, это очень сильный момен... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.208, Аноним, 07:48, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Более того - я даже стал развлекаться тем что перекидываю subvolume на тестовый ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.300, Michael Shigorin, 20:13, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Но все равно затейка на любителя получается. Как и свопы вообще.

    Вот и с этим сообщением с одного адреса прилетела наркоссылка...

     
     
  • 6.310, Аноним, 07:09, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не скажу что мне приятно соседство с такими типами, но с таким же успехом можно ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.221, Andrey Mitrofanov, 11:45, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    I For filesystems which support the fallocate system call, preallocation is don... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.246, Аноним, 23:20, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Ага, давай равняться на OpenBSD и FAT16 Раз уж на всех - так на всех Огурец ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, odd.mean, 21:19, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +10 +/
    Интересно, почему, используя ядра выше 3.2, никто не смотрит в сторону ZRam? Давно уже production-ready и не мешает "на всякий пожарный" использовать on-disk swapping в качастве fallback-решения. Тем более, что ZRam уже давно поддерживает не только lzo, но и lz4. Года два назад внедрил в продакшен. В сочетании с KMS даёт отличный прирост на сервере VPS-ок.
     
     
  • 2.6, фвфыв, 21:26, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –5 +/
    Потому-что он бесполезен, пробовал, при экстренных ситуациях один черт в swap ле... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.21, Аноним, 22:07, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не скажи, данные в памяти лежат по структурам, по большей части очень неплотно у... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.33, JL2001, 22:37, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    даже на слабых 800 мегагерцовых ноутбучных двуядерниках проблема в 4 гигах опера... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.209, Аноним, 07:58, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    При инициализации устройства zram нечто наподобие code echo lz4 sys device... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.180, Аноним, 23:39, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Напротив Позволяет удвоить регион памяти Он будет работать несколько медленн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.29, JL2001, 22:35, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    я использую, мне нравится и вроде таки помогает... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.64, Led, 23:14, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Потому что zswap zcache... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.68, Аноним, 23:19, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Потому что есть zswap В федорке по дефолту включен Но под кэширование в раме п... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.72, Michael Shigorin, 23:34, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Штатно конфигурировался использовался в ALT Linux 4 0 Terminal led тогда ещё ч... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.126, Аноним, 09:00, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Не троллинга ради, но у меня на двухядерном камне 2007 года ZRam бывает тормозит... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.181, Аноним, 23:42, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Возможно с тем что физический таки немного остается, в виде executables и shared... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.232, Аноним, 17:03, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Поделись, интересно же ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.248, Аноним, 23:29, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Могу представить себе LD_PRELOAD своей либы чтобы не патчить over 9000 программ... весь текст скрыт [показать]
     
     ....нить скрыта, показать (13)

  • 1.5, Какаянахренразница, 21:25, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Да неужели Если, имея нельколько ОСей и своп на отдельном разделе, я могу забит... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Аноним, 21:34, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Но ведь так действительно больше на вантуз похоже, разве нет?
     
  • 2.34, Аноним, 22:38, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Можно сделать и раздел.
     
  • 2.36, Аноним, 22:39, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Не вижу логики в твоих словах, какая тебе нахрен разница, что у тебя память дис... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.43, Аннм, 22:47, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Раздел можно расшарить на несколько систем
     
     
  • 4.47, Аноним, 22:52, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ну так расшарь в чем проблема В новости явно речь о свеже-установленном дефолте... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.53, marios, 22:56, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А файл нельзя что ли?
     
     
  • 5.74, Michael Shigorin, 23:36, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Гораздо больше мороки И, как уже отметили выше, при нехватке свопа файлами-то ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.98, Аноним, 01:01, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Обычные пользователи ничего докидывать не могут ибо уровень знаний у них для это... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.107, Аноним, 02:17, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    У меня большинство домашних компов на 10-20 используют хард Не вижу проблем n ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.264, Аноним, 02:47, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Сколько их у тебя? 17? 37?


     
  • 6.183, Аноним, 23:47, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Морока это как раз с разделами Изменять их размеры и проч - сложно, медленно и ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.187, Michael Shigorin, 23:55, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Зачем Базовый своп в ожидаемом размере -- на разделе, если экстренно временно ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.191, Аноним, 01:24, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –7 +/
    Затем что приоритеты не выбиты в камне и могут изменяться Например, место на ди... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.228, Аноним, 15:19, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Года 2 назад брал crucial на 240ГБ за 90 Варианты на 120GB стоили тогда где-т... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.250, Аноним, 23:43, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Знаешь, Во первых, платить 90 баксов чтобы сделать из него потом тормозной и кр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 11.260, Аноним, 02:05, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    не почти ТLC, а почти наверняка MLC В даташите так написано регулярные бэкапы... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 12.269, Аноним, 06:25, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    TLC - это формаотно такой частный случай MLC И тут еще смотреть надо кто и что ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 13.292, Аноним, 16:28, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ну, во-первых, перется никуда не надо, можно заказать удаленно Во-вторых, дал... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 14.301, Аноним, 20:51, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну во первых - спасибо, кэп Во вторых я этот SSD купил сам И это качественный ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 15.308, Аноним, 03:57, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Пожалуйста Это законный повод для гордости Таким Гадание на кофейной гуще и... весь текст скрыт [показать]
     
  • 11.280, Michael Shigorin, 11:22, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > И не в обиду таким эталонам, мне проще самому себе быть системщиком
    > чем на такие эталоны уповать. Хоть это и геморойно.

    Вынужден огорчить, уповать на led@ у Вас вряд ли получится.

    PS re #253: "Поучи меня дебиан админить, ага" -- никак пытаетесь Вами же назначенный эталон раскачать и подменить? :)

     
     
  • 12.303, Аноним, 21:43, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Имхо, это не очень ужасный повод для расстройства Я не вижу 253 Его стерли Н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 13.306, Michael Shigorin, 21:55, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >> PS re #253: "Поучи меня дебиан админить, ага" --
    > Я не вижу #253. Его стерли?

    Гм, уже и я не вижу -- впрочем, это был явный офтопик в любом разе :)

    >> никак пытаетесь Вами же назначенный эталон раскачать и подменить? :)
    > Не очень понимаю о чем вы.

    Ну, типа, обвиняете в том, что тут же демонстрируете сами.

     
     
  • 14.311, Аноним, 07:25, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну да, там какие-то пикировки получились и поэтому фиг бы с ними Возможно что с... весь текст скрыт [показать]
     
  • 9.254, Dane, 00:02, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    О, а поделись с общественностью - интересно же ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.265, Аноним, 02:58, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Примерно так cat etc systemd system zram0 service code Unit Description zr... весь текст скрыт [показать]
     
  • 8.199, JL2001, 01:55, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    тут выше кидали подходящий скрипт https github com Nefelim4ag systemd-swap... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.222, Andrey Mitrofanov, 12:05, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Портянка на bash-е для распухшего 16-строчного s-d-юнит-фейла под GPLv3... весь текст скрыт [показать]
     
  • 9.251, Аноним, 23:45, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Gross overengineering Я сделал в десяток строк, в юнит файле ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.138, equeim, 11:28, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Разве при этом не будут проблемы с гибернацией Linux же при гибернации сохраняе... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.38, JL2001, 22:41, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    простите, но ваш юзкейс хоть на сколько либо массовый и что вам мешает шарить... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.268, Какаянахренразница, 04:36, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да, этот юзкейс массово распространён на моих компьютерах А зачем я должен меня... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним, 21:35, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Вечно они фигнёй всякой маются Нет чтобы действительно нужными вещами заняться,... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, slm33, 21:36, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Честно, я этого долго ждал в мире линукса, чтоб не делать тоже самое руками :), надеюсь они это сделают как опцию, ведь для тех у кого целый зоопарк линуксов на диске (бывают же такие :) ) удобнее пользоваться swap-разделом.
     
  • 1.11, Square1, 21:44, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –12 +/
    еще два десятка лет и линух догонит по фичам виндовс 95....
     
     
  • 2.24, KOT040188, 22:15, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +14 +/
    А винда догонит когда-нибудь линукс по фичам?
     
     
  • 3.83, лылыщв, 00:11, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Сначала хотя-бы песочницей нормальной обзаведитесь.
     
     
  • 4.108, Аноним, 02:19, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Коллекцию malware запускать?
     
  • 1.13, all_glory_to_the_hypnotoad, 21:47, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    во дебилы

    > Рекомендация выделять под подкачку половину размера ОЗУ в сегодняшних условиях потеряла смысл

    правильно, давно уже нужно выделять как минимум одно ОЗУ на случай гибернейта в подкачку.

     
     
  • 2.39, Михрютка, 22:41, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    ну правильно, у нас же линупс исключительно лаптопная ось
     
     
  • 3.41, all_glory_to_the_hypnotoad, 22:44, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    убунта то через гуёвый установщик? Ну конечно же.
     
     
  • 4.55, Михрютка, 23:02, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    вы видите где-то в новости слова гуевый инсталлер я так нет ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.99, Аноним, 01:02, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    уменя Lubuntu 14 04 ставил через текстовый псевдографически интерфейс На ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.184, Аноним, 23:49, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ну вы то с вашей максималкой вообще известный заботничек о благе линя ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.42, JL2001, 22:45, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    у меня 32 гига оперативы и доставшийся по случаю 128 гиговый ссд... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.284, Аноним, 12:08, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    И зачем S3-S5 изобретали, непонятно, ах да если свет отключат, но вот к примеру ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.289, Michael Shigorin, 13:09, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > к примеру нелюбимый многими win умеет полную гибернацию с отключенным swap-ом :)

    В межблинное пространство или всё же в файлик?  Если последнее -- чем это интересней варианта с разделяемым под своп, tmpfs и усыпальницу местом?

     
  • 3.304, Аноним, 21:51, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ноуту не страшно Он примерно 1-2 недели после этого от батарейки питается Да и... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, Аноним, 21:48, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Отлично Каноны везут косяк винды в линь - теперь и на убунте нужен будет тул дл... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, Аноним, 22:00, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    В старой винде фиксированный своп создаёшь, делаешь один раз сторонней утилитой ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.127, Аноним, 09:03, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    Осиль почитать man ext, ext4 не фрагментируется Зато всякие XFS ещё как ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.139, Sly_tom_cat, 11:43, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Ага только в ман на ext вы можете прочитать фантастическую повесть о том, что э... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.218, Аноним, 11:08, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Почти не фрагментируется А у XFS даже тулза для дефрагментации есть, которая, с... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.252, Аноним, 23:49, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А ты покачай торенты без преаллокации на забитый носитель Вот тогда и поговорим... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.285, Аноним, 12:11, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Не так, для ext 2 не существует адекватного дефрагментатора, и вероятно поэто... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.185, Аноним, 23:50, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Да его и без этого иногда не лишне ЧСХ для ext4 и btrfs даже есть Может и еще ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     ....нить скрыта, показать (7)

  • 1.16, Аноним, 21:54, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Перестал бить своп-раздел, когда появилось 4 гб оперативы Когда это было Лет 1... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.25, anonymous, 22:23, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    > Зачем мне своп

    Для хибернейта

     
     
  • 3.32, Аноним, 22:37, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Что, из гибера с hdd система грузится сильно быстрее, чем с холодного Я понимаю... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.45, all_glory_to_the_hypnotoad, 22:49, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    C ssd из гибернейта грузится примерно за 3-6 сек Но тут же главное состояние вс... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.80, Аноним, 23:56, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Ой, сомневаюсь, что у тебя рендеринг видео с середины пойдёт А открыть приложен... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.186, Аноним, 23:53, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Пойдет С середины Как минимум из suspend to RAM - точно Единственное что с с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.286, Аноним, 12:13, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    А для этого swap нужен а если нет то о чём разговор ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.305, Аноним, 21:54, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Для STR не нужно Только для suspend to disk А какая разница Ядро что так что... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.40, Михрютка, 22:44, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    который и так не работает в 75 случаев ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.59, тоже Аноним, 23:06, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Аналогично 8 гиг, никакого свопа Если нужно отойти и не хочется все закрывать ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.149, Аноним, 12:26, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А мне вот частенько нехватает, при том что набор софта аналогичный Ты кстати пр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.168, тоже Аноним, 20:46, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ну, проекты, в которых потоптался Битрикс, маленькими и не бывают Виртуалки -... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.287, Аноним, 12:17, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Забавно, все почему-то вконтакт приплетают, самое забавное что это один из самых... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.294, Михрютка, 00:52, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > Забавно, все почему-то вконтакт приплетают, самое забавное что это один из самых
    > маложрущих ресурсы сайтов в сети ( cnews даже больше обычно, и
    > хабр ) нет бы честно facebook приводили, вот это точно рекордсмен
    > :)

    а правильно приплетают: отдал старую машину, на которой прошел _без_тормозов_ первого ведьмина, атлон 4 гиг памяти жене - она жалуется, фкантактик тормозит! игру играть и одновременно музыку слушать не получается. теперь играет игру с компьютора а музыку слушает через телефон. повбывавбы.

     
  • 2.128, Аноним, 09:04, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Друг на своей рабочей машине запускает среды разработки 8 гигов как не было Пл... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.257, Ordu, 01:14, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Да ладно уже хрен знает сколько лет подряд невозможно собрать firefox или ope... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.296, Аноним, 02:56, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Спокойно собираю Firefox на 4 GiB с небольшим использованием свопа и -j5 Вот с ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.298, Led, 03:59, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Спокойно собираю Firefox на 4 GiB с небольшим использованием свопа и -j5.
    > Вот с другими пакетами – да:
    > app-vim/youcompleteme -j3
    > dev-libs/libclc -j1
    > dev-qt/qtwebkit -j3
    > dev-util/qbs -j3
    > sys-devel/llvm -j3
    > LO собирать не рискую. :)

    man ld

    - это чтоб "не рисковать"

    Подсказка 1: в 9-и случаях из 10-и память выедается при линковке, а не при компиляции.

    Подсказка 2: нет смысла собирать с дебаг-инфо без необходимости.

     
  • 1.18, Кубер100, 22:02, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    т.е., есть те, кто при ручной разметке диска указывают явно своп-раздел?)
     
     
  • 2.106, Crazy Alex, 01:55, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Ну я указываю Винтов куча, плюс привычка запустить софтину и держать открытой м... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.19, noxa, 22:03, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    своп нужен для коре дампов, не тоолько как ужлиннитель ram. как с этим будет?
     
     
  • 2.26, Никто, 22:27, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Своп-раздел иногда бывает нужен для разворачивания альтернативной установки сист... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.48, all_glory_to_the_hypnotoad, 22:52, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > своп нужен для коре дампов

    это каким образом?

     
  • 2.295, Михрютка, 00:58, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > своп нужен для коре дампов, не тоолько как ужлиннитель ram. как с
    > этим будет?

    для дампов нужен отдельный дамп девайс. если вас интересует результат (С)

     
  • 1.22, KOT040188, 22:12, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    >но не больше, чем 2 Гб

    Зашибись. Прощай спящий режим.

     
     
  • 2.44, Аноним, 22:48, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Давно хотел узнать а на черта оно надо По скорости загрузки никакого выигрыша ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.109, Анонимный Алкоголик, 02:47, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Очередное виндовс-зависимое пришло со своими большими DE Поучить любителей... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.154, KOT040188, 14:39, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Сессии не сохраняют всё что мне требуется.
     
  • 2.57, Аноним, 23:05, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Целую одну настройку поменять придеться ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.129, Аноним, 09:06, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Ну ты чо, ну подыграй Это же так сложно, тем, кто сидит на убунте ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.288, Аноним, 12:19, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Уже лет 10 как даже на десктопах STR S5 1 Ватта, вы комп на месяц усыпляете ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.54, Михрютка, 22:56, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    б-же, зачем я сходил по ссылке.

    узнал новое слово systemd-swap

    https://github.com/Nefelim4ag/systemd-swap

    и эти люди пеняют нам за скрипты на шелле

     
     
  • 2.82, Аноним, 00:10, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Ничего они вам не пеняют, просто выкидывают вас за борт ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.91, Михрютка, 00:26, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Хорошо сказано, Маленькие Рожки Когда Перемирие кончится, это будет зачтено в ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.130, Аноним, 09:07, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ты хотел сказать выкидывают за борт systemd фанов Действительно Тем паче, что ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.195, Аноним, 01:37, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А ты тоже гордый пользователь виндового десктопа, как михрютка Извини, чувак, н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.210, Аноним, 08:31, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вообще-то я счастливый пользователь Debian без systemd 4 года настроил себе сис... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.211, Аноним, 08:33, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    И да, я таки использую именно файл подкачки, потому что двигать разделы мне тупо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.212, Аноним, 08:35, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    З Ы И GNU Linux мне нравится именно тем, что я могу творить тут, что захочу, а ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.271, Аноним, 06:29, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Так мне он тоже нравится за это самое А системд помогает это делать несколько п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.193, Аноним, 01:30, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Что, поставил уже WSL или как там его У нас все ходы записаны https www open... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     ....нить скрыта, показать (9)

  • 1.73, th3m3, 23:34, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Пожалуй, пора возвращаться на openSUSE. А то Ubuntu уже в винду завезли, теперь уже как винде с подкачкой будет. Что дальше? Диск С запилят с реестром?
     
     
  • 2.131, Аноним, 09:11, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Задолбали вы товарищи Нет, ну правда Что тебе мешает поменять положение вещей ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.136, алекс, 10:59, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    gt оверквотинг удален Нытики в убунту ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.148, минус_1_мэйнтэйнер, 12:23, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    gt оверквотинг удален лол, да пускай ползет на этот сусе там еще больше вес... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.215, Аноним, 10:10, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    КОсмонавт, ты задолбал в свою поделку тянуть!
     
  • 1.76, Админаноним, 23:49, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Читаю и думаю - вам не все ли равно как будет по дефолту? Это же линукс - берете текстовый установщик и делаете как нравится. Тому, кто использует графический инсталлер может действительно проще использовать настройки по-умолчанию.
     
     
  • 2.132, Аноним, 09:12, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Им просто нравится ныть. Дай поныть людям.
     
  • 1.84, Другой Аноним, 00:12, 17/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Размер файла подкачки будет выбираться не больше 5% от свободного места в ФС, но не больше, чем 2 Гб.

    На моей рабочей машине 8ГБ оперативы и 8ГБ swap раздел. В связи со спецификой работы на машине постоянно запущен virtualbox(использует 3ГБ), а также chrome, FF и atom или jetbrains idea. Данный комп никогда не перезагружается, просто лочится на ночь. Если на машине сократить объем своп-файла хотя бы на один гиг, то машина раз в в 2-3 дня виснет намертво, срабатывают только аварийные клавиши(alt + sysrq + magic key). Я с этим столкнулся примерно год назад. Долго не мог понять почему так происходит, пока не стал собирать статистику в файл с помощью vmstat. Сомневаюсь, что 2ГБ для своп-файла это нормально.

    Не кидайтесь грязью, я понимаю, что может это у меня руки кривые, но вот рассказываю, что столкнулся с такой проблемой, которая у меня много времени и нервов съела, при этом команда journalctl -f ни давала даже намека на решение проблемы.

     
     
  • 2.87, Другой Аноним, 00:13, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    * нЕ давала даже намека на решение проблемы.
     
  • 2.110, Аноним, 02:54, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Никто не мешает это размер изменить Это файл, а вот после полной разметки диска... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.147, минус_1_мэйнтэйнер, 12:18, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ничто не мешает добавить в fstab отдельной записью этот файл подкачки плюс к том... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.163, Аноним, 19:46, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Это тупость! Достаточно одной реализации файлом на все случаи жизни.
     
  • 2.112, Аноним, 03:18, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Мне кажется, у тебя 12309 Поищи в интернете информацию про swapiness Возможно,... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.113, Аноним, 03:29, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Еще один членоголовый, который дает советы и при это не понимает механизмов рабо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.146, минус_1_мэйнтэйнер, 12:17, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    В Manjaro как раз такие бредовые дефолты, пришлось искать дефолты убунты и замен... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.120, Аманим, 05:18, 17/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Помни эти новости времен openSuse 10.2 про ini файлы конфигов времен "как в виндовс". А тут уже целые приближения к архитектурным изменениям.
     
     
  • 2.122, Zenitur, 06:59, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Блин, лучше ini чем xml version 1 0 encoding utf-8 -- - - SGML - - -- ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.124, Меломан1, 08:10, 17/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    >Рекомендация выделять под подкачку половину размера ОЗУ

    Первый раз про такую рекомендацию слышу. Возможно это актуально для компьютеров с более 32ГБ ОЗУ. В этом случае использование файла подкачки выглядит оправданным и логичным.

    Всегда придерживался рекомендации, что SWAP не должен быть меньше размера ОЗУ, а в некоторых случаях и двухкратным ОЗУ. У себя только пару раз наблюдал использование 98-100% ОЗУ и до 90% SWAP. И это при 8ГБ ОЗУ / 8ГБ SWAP и использовании ZRAM.


     
     
  • 2.134, EuPhobos, 10:29, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Т е 16Гб под своп И вы надеетесь забить его весь При таком раскладе хард уйдё... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.142, Аноним, 12:06, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ещё один То что вы говорите будет только если working set больше памяти, иначе ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.143, Меломан1, 12:08, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Да, 16ГБ под SWAP В этом случае запущенный процесс завершится успешно И не слу... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.302, Michael Shigorin, 21:12, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Кстати, на серверных системах в принципе не рекомендуется использование SWAP
    > менее двукратного объема ОЗУ.

    Это кем так?

    > При больших нагрузках сервер может медленнее работать, но работать,
    > а не пучиться и валиться от нехватки ресурсов.

    С точки зрения пользователей их обслуживание в условиях активного свопа может выглядеть именно как "пучиться и валиться", что бывает ещё неприятней "сразу ясно, что не работает" (хотя ситуации бывают разные, конечно).

    Субъективно своп на сервере допустим в размере того, что запускается "на всякий", используется раз в пятилетку и по времени вылезания из свопа некритично совсем.

    А сервер, на котором почти нет кэша в памяти даже без активного свопа -- обычно уже плохо работает.

    PS: возможно, те рекомендации просто протухли лет десять как -- типичный объём оперативной памяти рос несопоставимо быстро в сравнении с ростом производительности HDD.

     
  • 3.279, Гентушник, 10:42, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > каждое обращение к свопу, будет проходить через обращение ext4/btrfs/или что там у вас ещё.

    Это неверно. Прослойка ФС используется только для получения адресов блоков своп-файла.
    В дальнейшем ядро напрямую работает с этими блоками и не использует прослойку FS.

    http://lkml.iu.edu/hypermail/linux/kernel/0507.0/1690.html

     
  • 1.141, Sly_tom_cat, 11:50, 17/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А мне интересно на btrfs они тоже файлом сделают?
    Через loop??? Или в btrfs наконец допилили API для работы swap-а?
     
  • 1.144, минус_1_мэйнтэйнер, 12:13, 17/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Да оно вроде и так при авто разбиении в установщике 2135MB создало мне месяц назад, но я менять точно ничего не буду, могу конечно еще 2Гб свопа дописать отдельно в fstab и файлом заделать, но в этом смысла особо нет.
    4.8.0-30-generic #32-Ubuntu SMP Fri Dec 2 03:43:27 UTC 2016 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
    Модель: ATA ST31000520AS (scsi)
    Диск /dev/sda: 1000GB
    Размер сектора (логич./физич.): 512B/512B
    Таблица разделов: msdos
    Флаги диска:
    No LSB modules are available.
    Distributor ID: Ubuntu
    Description: Ubuntu 16.10
    Release: 16.10
    Codename: yakkety
    Номер  Начало  Конец   Размер  Тип       Файловая система  Флаги
    1     1049kB  998GB   998GB   primary   ext4              загрузочный
    2     998GB   1000GB  2135MB  extended
    5     998GB   1000GB  2135MB  logical   linux-swap(v1)
     
  • 1.152, Аноним, 13:32, 17/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Рhantom os не?
     
  • 1.153, Нанобот, 14:14, 17/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Линукс опять тыряет идеи из 95й винды, выдавая за революционные инновации...
     
     
  • 2.156, Stax, 15:42, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Если вы считаете, что win 95 была первой операционкой в истории, где был своп-фа... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.157, wintel, 15:46, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Не линукс, а убунта это она скоро превратится в винду общего с линукс-вей у ни... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.225, Аноним, 15:14, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ясно Так давай я тебе объясню, что своп-файлы можно было создавать с самого нач... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.158, wintel, 15:47, 17/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > http://blog.surgut.co.uk/2016/...

    кстати, а что, Cургут уже перешел в UK ?

     
     
  • 2.167, Michael Shigorin, 20:33, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Registrant Dimitri John Ledkov ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.165, 0x0, 20:24, 17/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Когда сильно хочется быть самыми-самыми, а трезвых идей в голове кот наплакал, обычно такое и происходит :)))
     
     
  • 2.176, Аноним, 23:29, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Абантоиды - они такие Уверен, следующая новость будет Ubuntu переходит на исп... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.170, Kroz, 21:47, 17/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > сложностями в выборе оптимального размера раздела в современных реалиях

    Всегда было "двойной размер RAM, но не более 2Gb".

    "В современных реалиях" (С) я бы добавил "не менее 1 размера RAM для целей гибернации", так как этого может захотеться.

    Кому свопа окажется мало - внезапно, в Линуксе может быть более одного свопа; пожалуйста, делайте в файле, если нет возможности/желания расширять существующий.

    А если у человека 32Gb RAM, то и HDD/SDD наверняка будет такого размера, что откусывание 32Gb большой погоды не сделает.

     
     
  • 2.172, Michael Shigorin, 22:32, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Не-а Двойной размер годился примерно во времена типичных 16--64 Мб памяти _и... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.171, Илья, 21:58, 17/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –6 +/
    Алилуя Убунта начинает тянуться к пользователю, упрощать То что в виндовсе был... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.188, Аноним, 01:06, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    Справедливости ради, в отличии от Windows, Linux лучше всего подходит для сервер... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.226, Аноним, 15:16, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    О боже Доктор, я нездоров Шёл бы ты отсюда, Аноним Пользуюсь чем хочу, хоть с... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.274, Аноним, 06:37, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Вот тебя спросить забыли А ты кто такой вообще, чтобы твоя экспертиза кого-то к... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.197, Вареник, 01:42, 18/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Давно пора. Вообще свапа не делаю.
     
  • 1.202, 0x0, 02:48, 18/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Можно было соскочить и на пути BSD со слоями в одном разделе :))
     
  • 1.203, 0x0, 02:51, 18/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    "В завершении этой темы, прислушаемся к рекомендации всеми уважаемой фирмы «Intel», которая говорит, что идеальными условиями работы SSD твердотельного диска является его заполненность данными меньше чем на 75% с соотношением статической (редко изменяемой) и динамической (изменяемой часто) информации - 3 к 1. Не следует использовать последние 10-20% пространства диска, так как они нужны для корректной работы команды «TRIM». Для работы ей нужно свободное пространство для перегруппировки данных (так же, как для функции дефрагментации). Общее правило такое - чем больше свободного места - тем быстрее работает устройство."

    http://sebeadmin.ru/chto-takoe-ssd.html

     
     
  • 2.217, soarin, 11:01, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    И к чему это Это вообще не только к SSD Около любая ФС будет себя хуже вести, ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.231, 0x0, 15:43, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Как раз к тому, что традиционные методы резервирования места под подкачку на ус... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.223, all_glory_to_the_hypnotoad, 12:59, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Это похоже на гонево или совсем древнюю инфу SSD должен иметь специальный резер... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.276, Аноним, 06:40, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    У SSD конечно есть резерв, но - не для этого А для GC wear leveling И таки чем... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.293, all_glory_to_the_hypnotoad, 22:41, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > У SSD конечно есть резерв, но - не для этого. А для GC/wear leveling.

    оно как раз и используется для корректной работы TRIM, дополнительного места не нужно

     
     
  • 5.307, Аноним, 22:04, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Прикалываешься Trim информирует накопитель что регион не используется Далее на... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.204, Аноним, 03:35, 18/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    На дворе 2017 год...
    В 2025 они наконец и песочницы интегрируют по дефолту.
     
     
  • 2.227, Аноним, 15:17, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    По дефолту вместо отдельного раздела файл Действительно Инновации в 2025 году ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.220, anonymous, 11:21, 18/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    бредятина какая, как будто к разделу подкачки я не смогу потом еще хоть сколько файлов подкачки насоздавать себе, их там всех пОТТЕР покусал
     
  • 1.224, Аноним, 14:24, 18/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    В принципе - правильно, единственное что, что возникнет та же проблема, что и на... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.229, Аноним, 15:21, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Извини, но когда начнут делать программы, которые не будут требовать по 2 гига п... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.281, слакварявод, 11:29, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    pagefile.sys ?
     
  • 1.290, Аноним, 15:59, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Файл/раздел подкачки не использую уже лет пять, так что без разницы.
     
  • 1.291, odd.mean, 16:27, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Как говорят серьёзные мужчины из Яндекса (как минимум, Ашик и Иванов), если у вас есть возможность не свопиться - не свопьтесь. И я с ними полностью согласен. На крайний случай - в компрессованную память свопьтесь, но уж точно не на диск.
     
     
  • 2.297, Led, 03:54, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > серьёзные мужчины
    > из Яндекса

    Тебя Мариванна не учит, что "делить на 0 нельзя"?

     

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