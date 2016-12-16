16.12.2016 19:30  Ubuntu переходит на использование файла подкачки вместо раздела подкачки

Разработчики Ubuntu Linux приняли решение отказаться от использования отдельных разделов подкачки для установок дистрибутива, не использующих систему логических томов LVM, в пользу размещения SWAP в файле. Изменение будет применено в ближайшем выпуске Ubuntu 17.04. Размер файла подкачки по умолчанию будет устанавливаться в 5% от свободного места в ФС, но не больше, чем 2 Гб. Использование файла в существующей ФС для хранения данных подкачки существенно увеличивает гибкость и позволяет в любое время изменить размер подкачки.
Уход от отдельных разделов подкачки обусловлен сложностями в выборе оптимального размера раздела в современных реалиях, связанных со значительным ростом размера оперативной памяти в современных системах и применением высокопроизводительных, но дорогостоящих, постоянных хранилищ на базе NVMe и SSD. Рекомендация выделять под подкачку двойной размер ОЗУ в сегодняшних условиях потеряла смысл. Традиционные методы резервирования места под подкачку на устройствах NVMe и SSD рассматриваются как слишком дорогие и неэкономные, а создание больших разделов подкачки на жестких дисках - как избыточное.
вы имеете в виду 1 винчестер = один раздел = одна задача ?
Вот ща совсем хорошо.
Это Убунту-вей - сначала в GNOME замутили аналог реестра, теперь файл подкачки...
Поэтому для себя я пришел к STR и no swap. Потому что лагающие компьютеры - неимоверно бесят. И в этом даже столь разные люди как я и Зенков вроде бы согласились. А paging что в раздел что в файл не может быть быстрым. Механические диски работают в тысячи раз медленнее памяти. Разве что на SSD но он тогда будет протираться при активном своплении.
Фрэйд бы поперхнулся
TuxOnIce
Вот и с этим сообщением с одного адреса прилетела наркоссылка...
Вынужден огорчить, уповать на led@ у Вас вряд ли получится.
PS re #253: "Поучи меня дебиан админить, ага" -- никак пытаетесь Вами же назначенный эталон раскачать и подменить? :)
Гм, уже и я не вижу -- впрочем, это был явный офтопик в любом разе :)
>> никак пытаетесь Вами же назначенный эталон раскачать и подменить? :)
> Не очень понимаю о чем вы.
Ну, типа, обвиняете в том, что тут же демонстрируете сами.
> Рекомендация выделять под подкачку половину размера ОЗУ в сегодняшних условиях потеряла смысл
правильно, давно уже нужно выделять как минимум одно ОЗУ на случай гибернейта в подкачку.
В межблинное пространство или всё же в файлик? Если последнее -- чем это интересней варианта с разделяемым под своп, tmpfs и усыпальницу местом?
Для хибернейта
а правильно приплетают: отдал старую машину, на которой прошел _без_тормозов_ первого ведьмина, атлон 4 гиг памяти жене - она жалуется, фкантактик тормозит! игру играть и одновременно музыку слушать не получается. теперь играет игру с компьютора а музыку слушает через телефон. повбывавбы.
man ld
- это чтоб "не рисковать"
Подсказка 1: в 9-и случаях из 10-и память выедается при линковке, а не при компиляции.
Подсказка 2: нет смысла собирать с дебаг-инфо без необходимости.
это каким образом?
для дампов нужен отдельный дамп девайс. если вас интересует результат (С)
Зашибись. Прощай спящий режим.
узнал новое слово systemd-swap
https://github.com/Nefelim4ag/systemd-swap
и эти люди пеняют нам за скрипты на шелле
На моей рабочей машине 8ГБ оперативы и 8ГБ swap раздел. В связи со спецификой работы на машине постоянно запущен virtualbox(использует 3ГБ), а также chrome, FF и atom или jetbrains idea. Данный комп никогда не перезагружается, просто лочится на ночь. Если на машине сократить объем своп-файла хотя бы на один гиг, то машина раз в в 2-3 дня виснет намертво, срабатывают только аварийные клавиши(alt + sysrq + magic key). Я с этим столкнулся примерно год назад. Долго не мог понять почему так происходит, пока не стал собирать статистику в файл с помощью vmstat. Сомневаюсь, что 2ГБ для своп-файла это нормально.
Не кидайтесь грязью, я понимаю, что может это у меня руки кривые, но вот рассказываю, что столкнулся с такой проблемой, которая у меня много времени и нервов съела, при этом команда journalctl -f ни давала даже намека на решение проблемы.
Первый раз про такую рекомендацию слышу. Возможно это актуально для компьютеров с более 32ГБ ОЗУ. В этом случае использование файла подкачки выглядит оправданным и логичным.
Всегда придерживался рекомендации, что SWAP не должен быть меньше размера ОЗУ, а в некоторых случаях и двухкратным ОЗУ. У себя только пару раз наблюдал использование 98-100% ОЗУ и до 90% SWAP. И это при 8ГБ ОЗУ / 8ГБ SWAP и использовании ZRAM.
Это кем так?
> При больших нагрузках сервер может медленнее работать, но работать,
> а не пучиться и валиться от нехватки ресурсов.
С точки зрения пользователей их обслуживание в условиях активного свопа может выглядеть именно как "пучиться и валиться", что бывает ещё неприятней "сразу ясно, что не работает" (хотя ситуации бывают разные, конечно).
Субъективно своп на сервере допустим в размере того, что запускается "на всякий", используется раз в пятилетку и по времени вылезания из свопа некритично совсем.
А сервер, на котором почти нет кэша в памяти даже без активного свопа -- обычно уже плохо работает.
PS: возможно, те рекомендации просто протухли лет десять как -- типичный объём оперативной памяти рос несопоставимо быстро в сравнении с ростом производительности HDD.
Это неверно. Прослойка ФС используется только для получения адресов блоков своп-файла.
В дальнейшем ядро напрямую работает с этими блоками и не использует прослойку FS.
http://lkml.iu.edu/hypermail/linux/kernel/0507.0/1690.html
кстати, а что, Cургут уже перешел в UK ?
Всегда было "двойной размер RAM, но не более 2Gb".
"В современных реалиях" (С) я бы добавил "не менее 1 размера RAM для целей гибернации", так как этого может захотеться.
Кому свопа окажется мало - внезапно, в Линуксе может быть более одного свопа; пожалуйста, делайте в файле, если нет возможности/желания расширять существующий.
А если у человека 32Gb RAM, то и HDD/SDD наверняка будет такого размера, что откусывание 32Gb большой погоды не сделает.
http://sebeadmin.ru/chto-takoe-ssd.html
оно как раз и используется для корректной работы TRIM, дополнительного места не нужно
Тебя Мариванна не учит, что "делить на 0 нельзя"?