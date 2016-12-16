16.12.2016 19:30  Ubuntu переходит на использование файла подкачки вместо раздела подкачки

> Размер файла подкачки будет выбираться не больше 5% от свободного места в ФС, но не больше, чем 2 Гб. На моей рабочей машине 8ГБ оперативы и 8ГБ swap раздел. В связи со спецификой работы на машине постоянно запущен virtualbox(использует 3ГБ), а также chrome, FF и atom или jetbrains idea. Данный комп никогда не перезагружается, просто лочится на ночь. Если на машине сократить объем своп-файла хотя бы на один гиг, то машина раз в в 2-3 дня виснет намертво, срабатывают только аварийные клавиши(alt + sysrq + magic key). Я с этим столкнулся примерно год назад. Долго не мог понять почему так происходит, пока не стал собирать статистику в файл с помощью vmstat. Сомневаюсь, что 2ГБ для своп-файла это нормально. Не кидайтесь грязью, я понимаю, что может это у меня руки кривые, но вот рассказываю, что столкнулся с такой проблемой, которая у меня много времени и нервов съела, при этом команда journalctl -f ни давала даже намека на решение проблемы.

