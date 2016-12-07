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07.12.2016 11:31  Локальная root-уязвимость в ядре Linux

В ядре Linux обнаружена локальная уязвимость (CVE-2016-8655), позволяющая локальному непривилегированному пользователю выполнить код с правами root. В том числе, уязвимость может быть использована для выхода за пределы изолированных контейнеров, работающих с использованием пространств имён идентификаторов пользователей. Рабочий прототип эксплоита подготовлен для Ubuntu 14.04/16.04 c ядром Linux 4.4 и работает независимо от активации механизмов защиты SMEP/SMAP (Supervisor Mode Execution Prevention/Supervisor Mode Access Prevention).

Проблема вызвана состоянием гонки в коде net/packet/af_packet.c и присутствует, начиная с выпуска ядра Linux 3.2-rc1, представленного в августе 2011 года. Уязвимость затрагивает функцию packet_set_ring() и позволяет через манипуляции с кольцевым буфером TPACKET_V3 осуществить обращение по уже освобождённому указателю функции, что может быть использовано для запуска кода на уровне ядра Linux.

Для атаки пользователь должен иметь полномочия по созданию сокетов AF_PACKET, которые предоставляются при наличии прав CAP_NET_RAW. В Debian, Red Hat Enterprise Linux и, возможно, в некоторых других дистрибутивах (требуется уточнение информации) проблема проявляется только при предоставлении администратором прав CAP_NET_RAW и активации поддержки пространств имён идентификаторов пользователей (user namespaces, sysctl kernel.unprivileged_userns_clone=1), которая отключена по умолчанию. В Ubuntu и Fedora режим user namespaces включен по умолчанию, но для атаки по-прежнему требуется получение полномочий CAP_NET_RAW. На платформе Android право создавать сокеты AF_PACKET имеет процесс mediaserver, через который может быть эксплуатирована уязвимость.

Патч с исправлением уязвимости принят в состав ядра Linux 4.9-rc8. Обновления пакетов пока выпущены только для Ubuntu. Проблема остаётся неисправленной в Fedora, openSUSE, Debian, CentOS/RHEL 7, SUSE Linux Enerprise 12. Уязвимость не затрагивает SLE 11, RHEL 5 и RHEL 6.

Дополнительно можно отметить публикацию обновления для платформы Android, в котором устранено шесть критических уязвимостей, из которых три затрагивают ядро Linux, две драйвер NVIDIA и одна модуль для чипов Qualcomm. Уязвимости могут привести к выполнению кода с правами ядра. Эксплоиты для данных уязвимостей пока не сформированы, но информация о проблемах и код патчей уже доступны публично. Из проблем не отнесённых к категории критических, также отмечаются более 20 уязвимостей, которые дают возможность организовать выполнение кода с правами текущего процесса или позволяют поднять свои привилегии через манипуляции с различными подсистемами (kernel file system, HTC sound codec, MediaTek driver, Qualcomm codec, Qualcomm camera driver, NVIDIA libomx, libziparchive, Smart Lock, Telephony, Wi-Fi, Qualcomm sound driver и т.п.).

Также продолжается история с уязвимостями в GStreamer: чтобы показать, что упомянутые в первом отчёте проблемы не единичны, Крис Эванс (Chris Evans) выявил ещё шесть уязвимостей в декодировщиках форматов FLIC и vmnc, позволяющие организовать выполнение кода при открытии специально оформленных файлов. Также предложен пример создания нового работающего эксплоита для прошлой уязвимости, некорректно исправленной в Fedora Linux.

  1. Главная ссылка к новости (http://openwall.com/lists/oss-...)
  2. OpenNews: Уязвимость в ядре Linux, позволяющая поднять привилегии через eCryptfs
  3. OpenNews: Уязвимость в LXC, позволяющая получить доступ к файлам вне контейнера
  4. OpenNews: Уязвимость в Cryptsetup, позволяющая получить доступ к root shell
  5. OpenNews: Уязвимость в ядре Linux, позволяющая выйти из изолированного контейнера
  6. OpenNews: Критическая уязвимость в ядре Linux, уже эксплуатируемая злоумышленниками
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: linux, kernel
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  • 1.1, Аноним, 11:47, 07/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• +6 +/
    > На платформе Android право создавать сокеты AF_PACKET имеет процесс mediaserver, через который может быть эксплуатирована уязвимость.

    Ждем порнхак

     
     
  • 2.53, Аноним, 18:05, 08/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    > Ждем порнхак

    Это будет весьма оригинальным способом рутования усторйств.

     
  • 1.3, Аноним, 11:54, 07/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Больше root-эксплоитов б-гу Android-эксплоитов!
     
  • 1.4, Аноним, 12:11, 07/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    Придложенный PoC у меня не заработал retrying stage race not won Вот это п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, none_first, 13:18, 07/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    но для атаки по-прежнему требуется получение полномочий CAP_NET_RAW кот нет п... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.6, Аноним, 12:35, 07/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    5 и 6 наше все.
     
  • 1.7, Ergil, 12:54, 07/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    И как всегда Наобещают, а нихера не работает А все почему Все потому, что для... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, EuPhobos, 13:06, 07/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Надеюсь rkhunter на момент запуска этого эксплоита стоял?
     
     
  • 3.47, yz, 22:42, 07/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    он хоть ловит чтонибудь?
     
     
  • 4.48, EuPhobos, 22:43, 07/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Он делает одну очень удобную вещь, diff файловой системы. А что изменилось в системе до и после, уж сам лови.
    Ну и плюс модули антивирусные по вкусу.
     
  • 2.49, Аноним, 23:59, 07/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Попробуй это сначала включить ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.17, J.L., 14:02, 07/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > Дополнительно можно отметить публикацию обновления для платформы Android, в котором устранено шесть критических уязвимостей

    а есть ли для андройда возможность иметь свежие системные компоненты, но старое гуи (типо для прошлых телефонов которые по памяти/процу новые 5+ андройды не тянут) ? есть ли такая возможность в качестве штатной фичи у какого-нить CyanogenMod и ко ?

     
     
  • 2.37, Crazy Alex, 17:04, 07/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Нет, к сожалению. Я бы с 4.4 и не слез никогда.
     
     
  • 3.50, Аноним, 10:29, 08/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Почему 7 1 даже на моём стареньком устройстве работает значительно шустрее, чем... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.52, Аноним, 12:37, 08/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Потому что не всем нравятся новые "фитчи" от гугла. Я до сих пор на 4.2.2 сижу.
     
  • 4.54, Аноним, 18:08, 08/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Потому что ведроиды после 4-ки стали выглядеть как кусок использованной туалетно... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.36, Аноним, 16:52, 07/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Циан до сих пор обновляет ветку 11 0 Так что скорее да, чем нет Осталось тольк... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.45, Аноним, 20:17, 07/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А толку Орали про dirtycow И до сих пор shell получить не могут https githu... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.55, Аноним, 04:23, 09/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ну может кто особо строптивый андроид порутает ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.51, Аноним, 10:41, 08/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Нихрена себе, какой всё-таки жуткий геморрой - пытаться воспользоваться уязвимос... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.56, Kodir, 15:48, 09/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Как можно после стольки уязвимостей появляться на публике в роли "нечаянного революционера"? "Нечаянный клоун-*овнокодер" - тут куда ближе!
     
     
  • 2.57, Andrey Mitrofanov, 17:01, 09/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Как можно после стольки уязвимостей появляться на публике в роли "нечаянного революционера"?
    > "Нечаянный клоун-*овнокодер" - тут куда ближе!

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