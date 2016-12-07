07.12.2016 09:22  В рекламных сетях выявлено вредоносное ПО, скрытое в графических баннерах

Исследователи из компаний ESET и Malwarebytes выявили вредоносное ПО, с сентября незаметно атаковавшее системы пользователей, распространяясь через рекламные блоки на популярных сайтах. Особенностью вредоносного ПО, получившего название Stegano, стало то, что используемый для атаки код был интегрирован в PNG-изображения при помощи методов стеганографии.

Вредоносная реклама, на которой предлагались продукты "Browser Defence" и "Broxu", была зафиксирована на многих крупных сайтах, в том числе Yahoo Mail, MSN и нескольких новостных изданиях с аудиторией более миллиона пользователей в день. Из рекламных сетей, в которых был замечен вредоносный баннер, отмечаются SmartyAds и Yahoo Ad Network. Вредоносные баннеры в основном показывались пользователям из Канады, Великобритании, Австралии, Испании и Италии.

При помощи специальной формулы вредоносный JavaScript-код был преобразован в набор пикселей, который накладывался на имеющееся в PNG-файле изображение с корректировкой для наложенных пикселей уровня прозрачности, делающей изменения незаметными, но позволяющей при желании восстановить добавленный набор данных. В рекламные сети добавлялась PNG-картинка с сопутствующим JavaScript-кодом для формирования баннера (многие рекламные сети перешли на HTML5-баннеры и допускают выполнение JavaScript-кода, качество проверки которого оставляет желать лучшего). На первый взгляд код выглядел безобидно, но на деле в процессе обработки баннера восстанавливал спрятанный в него вредоносный JavaScript-блок и передавал ему управление.

Примеры картинок с вредоносными вставками:

После активации вредоносный код инициировал отправку браузером пользователя запроса на специально подготовленный проверочный сервер, контролируемый злоумышленниками, который на основании имеющихся данных принимал решение о целесообразности продолжения атаки. При поступлении запроса от Internet Explorer выполнялась специальная проверка, использующая уязвимость в браузере (CVE-2016-0162) для подтверждения, что запрос поступил из системы реального пользователя, а не симулирован анализаторами трафика.

Также осуществлялась попытка определения установки на системе пользователя антивирусного ПО, запуска браузера в контейнерах или системах виртуализации, применения анализаторов сетевых пакетов, в случае выявления которых соединение обрывалось. Если запрос не вызывал подозрений и были выявлены признаки наличия уязвимого ПО, пользователь перенаправлялся на финальный этап атаки, в ходе которого загружался набор эксплоитов, пытающихся получить управление над системой при помощи эксплуатации распространённых уязвимостей в Adobe Flash. После успешной атаки в систему пользователя внедрялся вредоносный код, способный перехватывать пароли, журналировать нажатие клавиш, создавать скриншоты, скрыто записывать видео через web-камеру и предоставлять скрытый доступ к системе.