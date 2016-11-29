29.11.2016 17:27  Волна атак на клиентские маршрутизаторы

Исследователи безопасности предупредили пользователей о выявлении вредоносной активности, поражающей беспроводные и DSL маршрутизаторы Zyxel, Speedport и, возможно, других производителей, устанавливаемые клиентам некоторыми крупными операторами связи, такими как Deutsche Telekom и Eircom.

С учётом того, что проблемные устройства сосредоточены в подсетях нескольких провайдеров, устанавливающих клиентам типовое оборудование, поиск уязвимых устройств существенно упрощается. В настоящее время атака приобретает лавинообразный характер: на подставных honeypot-серверах, запущенных Центром изучения сетевых угроз при институте SANS для изучения характера атаки, новые попытки эксплуатации фиксируются раз в 5-10 минут.

Точное число потенциально уязвимых устройств неизвестно, но утверждается, что проблема может затрагивать миллионы домашних маршрутизаторов. По информации от Deutsche Telekom, проблеме подвержено 900 тысяч их клиентов. Deutsche Telekom уже выпустил обновление прошивок для устанавливаемых клиентам устройств, но для его применения необходимо, чтобы пользователь перезапустил маршрутизатор, что происходит не так часто. До перезагрузки устройство остаётся уязвимым. Предварительное сканирование портов показало, что в сети присутствует около 5 млн проблемных устройств.

Уязвимость связана с некорректной организацией доступа к протоколам TR-069 и TR-064, применяемым для автоматизации настройки абонентского оборудования операторами связи. Протокол основан на HTTP/SOAP и принимает соединения на сетевом порту 7547. Протокол рассчитан только на доступ из внутренней сети оператора связи, но на проблемных устройствах ограничения не были реализованы и соединения принимаются из любых сетей, в том числе для обращений через внешний интерфейс (WAN). Техника атаки достаточно проста и сводится к передаче набора shell-команд в числе настроек (должным образом не экранируются обратные кавычки, что даёт возможность выполнить произвольные команды в shell).

Проанализировав результаты некоторых атак на подставные устройства исследователи выяснили, что после эксплуатации уязвимости на устройство внедряется один из вариантов червя Mirai, формирующего новый ботнет для совершения DDoS-атак. Предполагается, что неизвестные злоумышленники воспользовались ранее опубликованными исходными текстами червя Mirai, которые были дополнены эксплоитом, обеспечивающим запуск кода через манипуляции с сервисами, поддерживающими протокол TR-064 (LAN-Side CPE Configuration).

Атака проводится через перебор IP-адресов. В случае обнаружения открытого порта 7547, осуществляется попытка изменения настроек при помощи команд TR-064 для открытия доступа к административному web-интерфейсу, после чего червь подключается к нему при помощи одного из трёх задаваемых по умолчанию паролей. Далее червь последовательно загружает с разных хостов (например, с "l.ocalhost.host" - поддомен "ocalhost" в домене первого уровня "host", не путать с localhost) и перебирает семь вариантов сборок вредоносного ПО для маршрутизаторов, построенных на базе чипов MIPS Big Endian, MIPS Little Endian, ARМ, Renesas SH, PowerPC (cisco 4500), SPARC и Motorola 68020. После чего закрывает пакетным фильтром порт 7547 и убивает процесс telnetd для блокирования установки обновлений провайдером.

Для удаления червя достаточно перезагрузить устройство, после чего следует убедиться в доставке обновления прошивки. Проверку наличия открытого порта 7547 также следует проводить после перезагрузки, так как в случае если устройство уже атаковано, данный порт будет закрыт пакетным фильтром.



