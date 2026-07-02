На kernel.org по ошибке удалили со всех зеркал архивы с кодом ядра

2.4 , Аноним ( 4 ), 21:35, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +16 + / – > Интересно как они зеркалят? _ Окей, ИИ, сделай как-нибудь резервирование...

3.44 , Аноним ( 44 ), 02:17, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это лучшая экранизация того, что сейчас происходит и в самой разработке ядра.

2.12 , Аноним ( 12 ), 22:07, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – колхозными скриптами, пару недель назад поставил зеркала яндекса чтобы с них репы тащить, а то со всяких европейских универов было не очень быстро, и тут хоп, и теперь супербыстрые зеркала яндекса отстают на 2 дня, пришлось все переделывать

3.17 , trashwind23 ( ok ), 22:24, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Он ещё вас потом и забанит за трафик. Типо покупайте.

4.20 , Аноним ( 12 ), 22:38, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – да и пусть, не велика потеря, хотя кто кого раньше занит это еще вопрос, метрики их я уже забанил))

2.31 , Аноним ( 31 ), 23:05, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да ладн, бывает. В rsync путь перепутаешь, не поставишь слешь /, делов то).

