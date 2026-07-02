На kernel.org по ошибке удалили со всех зеркал архивы с кодом ядра

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|1.2, Аноним (2), 21:34, 02/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно как они зеркалят? В rsync есть флаг куда складывать удаленные и только потом уже удалять ...
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|2.4, Аноним (4), 21:35, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Интересно как они зеркалят?
_ Окей, ИИ, сделай как-нибудь резервирование...
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|3.44, Аноним (44), 02:17, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это лучшая экранизация того, что сейчас происходит и в самой разработке ядра.
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|2.12, Аноним (12), 22:07, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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колхозными скриптами, пару недель назад поставил зеркала яндекса чтобы с них репы тащить, а то со всяких европейских универов было не очень быстро, и тут хоп, и теперь супербыстрые зеркала яндекса отстают на 2 дня, пришлось все переделывать
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|4.20, Аноним (12), 22:38, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да и пусть, не велика потеря, хотя кто кого раньше занит это еще вопрос, метрики их я уже забанил))
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|2.31, Аноним (31), 23:05, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да ладн, бывает. В rsync путь перепутаешь, не поставишь слешь /, делов то).
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|2.26, Счукин Е (?), 22:53, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Те зеркала что видишь ты зеркалят ещё сто лиц.
И вот их хакнули, да. Просто они 10 лет молчали.
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|3.33, Аноним (4), 23:21, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> как сложно хакнуть зеркало
Ну, из сабжа видно, что уронить ВСЕ зеркала - как 2 байта переслать.
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|1.9, dannyD (?), 21:52, 02/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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я то думал, что это в gentoo резко позленело 7.0.14 EOL.
гентушники решили что фсё )))
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|1.21, Аноним (22), 22:46, 02/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну, как там бтрфс со снапшотами в проде сильно помогает? Пишут почему-то, что медленно восстанавливаются.
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|2.27, Аноним (12), 22:58, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Пишут почему-то, что медленно восстанавливаются.
что и где должно восстанавливаться? переключить сабвол занимает меньше секунды
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|3.34, Аноним (4), 23:23, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Странно, а у компании Линуса как-то не получилось за секунду восстановить.
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|4.39, Аноним (39), 00:27, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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наверное у Линуса педальку заклинило, тепер пока новую плату разведёт да спаяет...
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|4.42, Аноним (12), 01:17, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А он тут причем? они как я понял, просто доступ закрыли, а зеркала, увидели что там пусто, и снесли свои копии - синхронизировали типа, то есть бтрфс очень бы помог на зеркалах, но не факт что он там был, не факт что там ктото чтото настраивал
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|1.37, Аноним (37), 00:06, 03/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Эталонные данные
А вот докажи теперь эталонность, коли проверить нечем.
Небось закладку пихнули, а старьё почистили чтобы потом сказать "а так и було, енто ни мы!"
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|2.41, tkzv (ok), 01:15, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Запросто. Куча дистрибутивов хранит у себя копии исходников ядра и по крону качает новые версии. При желании все изменения можно отследить.
Но да, интересно посмотреть, как это попытаются сделать.
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|1.40, Bottle (?), 01:04, 03/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Жду, когда IamFinnish в очередной раз пальчиком помахает и... ничего не сделает для недопущения подобных ситуаций.
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