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На kernel.org по ошибке удалили со всех зеркал архивы с кодом ядра

02.07.2026 21:25 (MSK)

Из-за ошибки при настройке нового первичного зеркала сайта kernel.org и внесении изменений в инфраструктуру, обеспечивающую работу первичных и вторичных зеркал, на существующих зеркалах оказалась удалены все данные в иерархии kernel.org/pub/, в которой среди прочего хранились архивы с кодом всех выпусков ядра, патчи и файлы со списками изменений. Эталонные данные не пострадали, удалены оказались лишь копии на зеркалах, что привело к показу пустого каталога при обращении к kernel.org/pub/. В настоящее время ведётся работа по восстановлению содержимого зеркал.

  1. Главная ссылка к новости (https://social.kernel.org/noti...)
  2. OpenNews: SSH-бэкдор, установленный при взломе kernel.org, два года оставался незамеченным
  3. OpenNews: Представлен people.kernel.org, сервис блогов для разработчиков ядра Linux
  4. OpenNews: Компания Google запустила зеркало git.kernel.org
  5. OpenNews: Арестован подозреваемый во взломе kernel.org
  6. OpenNews: Kernel.org прекращает поддержку FTP
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65830-kernel
Ключевые слова: kernel
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  • 1.2, Аноним (2), 21:34, 02/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно как они зеркалят? В rsync есть флаг куда складывать удаленные и только потом уже удалять ...
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:35, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +16 +/
    > Интересно как они зеркалят?

    _ Окей, ИИ, сделай как-нибудь резервирование...

     
     
  • 3.44, Аноним (44), 02:17, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это лучшая экранизация того, что сейчас происходит и в самой разработке ядра.
     
  • 2.12, Аноним (12), 22:07, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    колхозными скриптами, пару недель назад поставил зеркала яндекса чтобы с них репы тащить, а то со всяких европейских универов было не очень быстро, и тут хоп, и теперь супербыстрые зеркала яндекса отстают на 2 дня, пришлось все переделывать
     
     
  • 3.17, trashwind23 (ok), 22:24, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он ещё вас потом и забанит за трафик. Типо покупайте.
     
     
  • 4.20, Аноним (12), 22:38, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да и пусть, не велика потеря, хотя кто кого раньше занит это еще вопрос, метрики их я уже забанил))
     
  • 2.31, Аноним (31), 23:05, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да ладн, бывает. В rsync путь перепутаешь, не поставишь слешь /, делов то).
     

  • 1.6, Аноним (6), 21:40, 02/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Следы заметают.
     
  • 1.7, Аноним (4), 21:49, 02/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Походу, зеркала хакнули...
     
     
  • 2.26, Счукин Е (?), 22:53, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Те зеркала что видишь ты зеркалят ещё сто лиц.
    И вот их хакнули, да. Просто они 10 лет молчали.
     
  • 2.32, Аноним (31), 23:06, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прям как в матрице 4, знаешь как сложно хакнуть зеркало.
     
     
  • 3.33, Аноним (4), 23:21, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > как сложно хакнуть зеркало

    Ну, из сабжа видно, что уронить ВСЕ зеркала - как 2 байта переслать.

     
  • 2.36, Джон Титор (ok), 23:48, 02/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.9, dannyD (?), 21:52, 02/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    я то думал, что это в gentoo резко позленело 7.0.14 EOL.

    гентушники решили что фсё )))

     
     
  • 2.10, dannyD (?), 21:53, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    раззеленело LOL !
     
  • 2.22, Аноним (22), 22:48, 02/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.13, LaunchWiskey (ok), 22:07, 02/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вкалывают роботы - счастлив человек?
     
  • 1.21, Аноним (22), 22:46, 02/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну, как там бтрфс со снапшотами в проде сильно помогает? Пишут почему-то, что медленно восстанавливаются.
     
     
  • 2.27, Аноним (12), 22:58, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/

    > Пишут почему-то, что медленно восстанавливаются.

    что и где должно восстанавливаться? переключить сабвол занимает меньше секунды

     
     
  • 3.34, Аноним (4), 23:23, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Странно, а у компании Линуса как-то не получилось за секунду восстановить.
     
     
  • 4.35, Аноним (6), 23:36, 02/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 4.39, Аноним (39), 00:27, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    наверное у Линуса педальку заклинило, тепер пока новую плату разведёт да спаяет...
     
  • 4.42, Аноним (12), 01:17, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А он тут причем? они как я понял, просто доступ закрыли, а зеркала, увидели что там пусто, и снесли свои копии - синхронизировали типа, то есть бтрфс очень бы помог на зеркалах, но не факт что он там был, не факт что там ктото чтото настраивал
     

  • 1.28, aname (ok), 22:59, 02/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Stable mirror is nonsense!
     
  • 1.37, Аноним (37), 00:06, 03/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Эталонные данные

    А вот докажи теперь эталонность, коли проверить нечем.

    Небось закладку пихнули, а старьё почистили чтобы потом сказать "а так и було, енто ни мы!"

     
     
  • 2.41, tkzv (ok), 01:15, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запросто. Куча дистрибутивов хранит у себя копии исходников ядра и по крону качает новые версии. При желании все изменения можно отследить.

    Но да, интересно посмотреть, как это попытаются сделать.

     

  • 1.38, Аноним (38), 00:18, 03/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Shit happens...
     
  • 1.40, Bottle (?), 01:04, 03/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жду, когда IamFinnish в очередной раз пальчиком помахает и... ничего не сделает для недопущения подобных ситуаций.
     

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