Релиз оконного менеджера IceWM 3.8.0

Доступен выпуск легковесного оконного менеджера IceWM 3.8.0. IceWM предоставляет полноценное управление через клавиатурные комбинации, возможность использования виртуальных рабочих столов, панели задач и меню-приложений, для группировки окон можно использовать вкладки. Оконный менеджер настраивается через достаточно простой файл конфигурации, возможно использование тем оформления. Поддерживается объединение окон в форме вкладок. Доступны встроенные апплеты для мониторинга CPU, памяти, трафика. Отдельно развивается несколько сторонних GUI для настройки, реализаций рабочего стола и редакторов меню. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2. Среди изменений в новой версии: В меню с темами оформления (Themes) обеспечен показ кнопки сворачивания окна в качестве демонстрации стиля пиктограмм каждой темы.

Ускорена загрузка меню с темами оформления.

Снижена нагрузка на CPU при работе виджета с графиком потребления памяти и CPU.

В меню Help добавлены дополнительных ссылки на руководства.

Реализовано преобразование горячих клавиш в верхний регистр в соответствии с текущей локалью.

В утилитах icesh и icewmbg задействован недетерминированный генератор случайных чисел (вместо функции "rand()" теперь вызывается "arc4random_uniform()").



