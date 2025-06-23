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Релиз оконного менеджера IceWM 3.8.0

23.06.2025 09:45

Доступен выпуск легковесного оконного менеджера IceWM 3.8.0. IceWM предоставляет полноценное управление через клавиатурные комбинации, возможность использования виртуальных рабочих столов, панели задач и меню-приложений, для группировки окон можно использовать вкладки. Оконный менеджер настраивается через достаточно простой файл конфигурации, возможно использование тем оформления. Поддерживается объединение окон в форме вкладок. Доступны встроенные апплеты для мониторинга CPU, памяти, трафика. Отдельно развивается несколько сторонних GUI для настройки, реализаций рабочего стола и редакторов меню. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2.

Среди изменений в новой версии:

  • В меню с темами оформления (Themes) обеспечен показ кнопки сворачивания окна в качестве демонстрации стиля пиктограмм каждой темы.
  • Ускорена загрузка меню с темами оформления.
  • Снижена нагрузка на CPU при работе виджета с графиком потребления памяти и CPU.
  • В меню Help добавлены дополнительных ссылки на руководства.
  • Реализовано преобразование горячих клавиш в верхний регистр в соответствии с текущей локалью.
  • В утилитах icesh и icewmbg задействован недетерминированный генератор случайных чисел (вместо функции "rand()" теперь вызывается "arc4random_uniform()").


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ice-wm/icew...)
  2. OpenNews: Релиз оконного менеджера IceWM 3.7.0
  3. OpenNews: Перевод документации по оконному менеджеру IceWM
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63445-icewm
Ключевые слова: icewm
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:50, 23/06/2025 [ответить]  
    		• +/
    есть IceWM и X.org, остальное - от лукавого
     
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