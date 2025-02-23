Релиз оконного менеджера IceWM 3.7.0

Доступен выпуск легковесного оконного менеджера IceWM 3.7.0. IceWM предоставляет полноценное управление через клавиатурные комбинации, возможность использования виртуальных рабочих столов, панели задач и меню-приложений, для группировки окон можно использовать вкладки. Оконный менеджер настраивается через достаточно простой файл конфигурации, возможно использование тем оформления. Поддерживается объединение окон в форме вкладок. Доступны встроенные апплеты для мониторинга CPU, памяти, трафика. Отдельно развивается несколько сторонних GUI для настройки, реализаций рабочего стола и редакторов меню. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2. Среди изменений в новой версии: Добавлена настройка ColorQuickSwitchBorder для задания цвета рамки интерфейса быстрого переключения между окнами.

Добавлена возможность применения тем оформления для виджетов на панели задач, используемых для мониторинга за CPU, памятью, сетевой активностью и потреблением энергии.

В настройках горячих клавиш реализована возможность использования одного правила для обработки нажатия клавиш, связанных с одним и тем же символом.

Добавлена поддержка операции "_NET_WM_MOVERESIZE_CANCEL".

В команду icesh добавлена опция "-Await" для ожидания и выбора новых клиентских окон. Разрешено использование кодировки UTF-8 в свойствах icesh.

Добавлена поддержка перемещения окон, раскрытых на весь экран, через удерживание клавиши Shift.

В icewmbg добавлена поддержка изображений в формате AVIF.

Расширены возможности генератора меню icewm-menu-fdo.



