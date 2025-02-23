The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Релиз оконного менеджера IceWM 3.7.0

23.02.2025 09:53

Доступен выпуск легковесного оконного менеджера IceWM 3.7.0. IceWM предоставляет полноценное управление через клавиатурные комбинации, возможность использования виртуальных рабочих столов, панели задач и меню-приложений, для группировки окон можно использовать вкладки. Оконный менеджер настраивается через достаточно простой файл конфигурации, возможно использование тем оформления. Поддерживается объединение окон в форме вкладок. Доступны встроенные апплеты для мониторинга CPU, памяти, трафика. Отдельно развивается несколько сторонних GUI для настройки, реализаций рабочего стола и редакторов меню. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2.

Среди изменений в новой версии:

  • Добавлена настройка ColorQuickSwitchBorder для задания цвета рамки интерфейса быстрого переключения между окнами.
  • Добавлена возможность применения тем оформления для виджетов на панели задач, используемых для мониторинга за CPU, памятью, сетевой активностью и потреблением энергии.
  • В настройках горячих клавиш реализована возможность использования одного правила для обработки нажатия клавиш, связанных с одним и тем же символом.
  • Добавлена поддержка операции "_NET_WM_MOVERESIZE_CANCEL".
  • В команду icesh добавлена опция "-Await" для ожидания и выбора новых клиентских окон. Разрешено использование кодировки UTF-8 в свойствах icesh.
  • Добавлена поддержка перемещения окон, раскрытых на весь экран, через удерживание клавиши Shift.
  • В icewmbg добавлена поддержка изображений в формате AVIF.
  • Расширены возможности генератора меню icewm-menu-fdo.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ice-wm/icew...)
  2. OpenNews: Релиз оконного менеджера IceWM 3.6.0
  3. OpenNews: Перевод документации по оконному менеджеру IceWM
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62780-icewm
Ключевые слова: icewm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Zenitur (ok), 10:13, 23/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В icewmbg добавлена поддержка изображений в формате AVIF

    WEBP уже поддерживается? Не иронизирую - просто не слежу IceWM и мне интересно.

     
  • 1.3, Аноним (3), 10:31, 23/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    X11 в gtk5 уже deprecated... Это значит, что скоро под X11 gtk приложения работать не будут.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:47, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гугли про XWayland
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 12:19, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это не в ту сторону работает
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 14:48, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WXorg ещё не придумали? Вроде ж и так можно запускать в иксах окно вейланда по типу Xnest, остаётся придумать как интегрировать в формате xwayland.
     

  • 1.4, Аноним (3), 10:31, 23/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А на wayland только labwc и sway... Да и что делать с перевёрнутым курсором в qemu?
     
     
  • 2.6, Аноним (-), 11:36, 23/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.13, Аноним (13), 13:07, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что значит на Wayland? Вейланд это протокол, а не программа. Его поддерживают все самые популярные ребята.
     

  • 1.7, Аноним (-), 11:38, 23/02/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.8, Аноним (8), 11:43, 23/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Настолько страшно, что даже постеснялись выложить скрин.
     
     
  • 2.9, anonymous (??), 11:52, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не страшнее twm. Там вообще декор нафталиновый.
     
  • 2.12, freebzzZZZzzd (ok), 12:40, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Настолько страшно

    Настолько утилитарный, что скринить нечего. таскбар отключен, обоев нет. А ты проходи мимо, если не понял прелести

     
     
  • 3.14, Аноним (13), 13:09, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Dwm ещё утилитарней, даже рантайм настроек нет.
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 14:42, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    evilWM ещё утилитарней, даже настроек нет
     
  • 2.15, Аноним (15), 13:15, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не страшнее GNOME.
     
  • 2.16, Fracta1L (ok), 13:54, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    IceWM как раз весьма прилично выглядит, темы там не васянские в большинстве случаев.
     
     
  • 3.19, Аноним (13), 14:28, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Открыл скриншоты - темные разделители на черном фоне и угловатые шрифты выглядят особенно не васянски, ага.
     
  • 2.20, СижуПежу (?), 14:32, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он поддерживает ТЕМЫ, а значит в принципе страшный ровно настолько, насколько такие как ты сумели нарисовать. Надо - можно даже эппл сымитировать, а так полно бесплатных тем под любого извращенца.
     

  • 1.11, Шалом мои хорошие (?), 12:32, 23/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Нравилось раньше, но, с переходом на вяленый стало ужене актуально
     
     
  • 2.17, Аноним (13), 14:22, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я что-то кстати не понимаю, они собираются переходить? Или типа как иксы умрут - они закрывают проект? Какая-то странная позиция
     

  • 1.18, Аноним (18), 14:28, 23/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вяленд таск форс в комментах резвится, если заменить вяленого на раст - смысл высказываний не поменяется.
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 14:32, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как же наложено у вас в головах. Не приходит в голову, что большинству людей пофиг на ваши идеологические войны? И им главное, чтобы машина ехала, программа работала, а микроволновка разогревала?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру