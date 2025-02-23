Релиз оконного менеджера IceWM 3.7.0

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|1.2, Zenitur (ok), 10:13, 23/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В icewmbg добавлена поддержка изображений в формате AVIF
WEBP уже поддерживается? Не иронизирую - просто не слежу IceWM и мне интересно.
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|1.3, Аноним (3), 10:31, 23/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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X11 в gtk5 уже deprecated... Это значит, что скоро под X11 gtk приложения работать не будут.
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|4.23, Аноним (23), 14:48, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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WXorg ещё не придумали? Вроде ж и так можно запускать в иксах окно вейланда по типу Xnest, остаётся придумать как интегрировать в формате xwayland.
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|1.4, Аноним (3), 10:31, 23/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А на wayland только labwc и sway... Да и что делать с перевёрнутым курсором в qemu?
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|2.13, Аноним (13), 13:07, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что значит на Wayland? Вейланд это протокол, а не программа. Его поддерживают все самые популярные ребята.
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|2.12, freebzzZZZzzd (ok), 12:40, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Настолько страшно
Настолько утилитарный, что скринить нечего. таскбар отключен, обоев нет. А ты проходи мимо, если не понял прелести
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|2.16, Fracta1L (ok), 13:54, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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IceWM как раз весьма прилично выглядит, темы там не васянские в большинстве случаев.
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|3.19, Аноним (13), 14:28, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Открыл скриншоты - темные разделители на черном фоне и угловатые шрифты выглядят особенно не васянски, ага.
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|2.20, СижуПежу (?), 14:32, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он поддерживает ТЕМЫ, а значит в принципе страшный ровно настолько, насколько такие как ты сумели нарисовать. Надо - можно даже эппл сымитировать, а так полно бесплатных тем под любого извращенца.
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|2.17, Аноним (13), 14:22, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я что-то кстати не понимаю, они собираются переходить? Или типа как иксы умрут - они закрывают проект? Какая-то странная позиция
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|1.18, Аноним (18), 14:28, 23/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вяленд таск форс в комментах резвится, если заменить вяленого на раст - смысл высказываний не поменяется.
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|2.21, Аноним (21), 14:32, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как же наложено у вас в головах. Не приходит в голову, что большинству людей пофиг на ваши идеологические войны? И им главное, чтобы машина ехала, программа работала, а микроволновка разогревала?
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