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Релиз REST-сервиса EasyREST 0.8

21.04.2025 20:29

Состоялся выпуск EasyREST 0.8, лёгковесного расширяемого REST‑сервиса для выполнения CRUD и агрегированных запросов к реляционным базам данных. Проект написан на языке Go и использует систему плагинов для подключения к различным СУБД (SQLite, MySQL, PostgreSQL, Redis). Код распространяется под лицензией Apache 2.0. Для запуска достаточно собрать или загрузить исполняемый файл и указать плагины в YAML‑файле конфигурации или через переменные окружения.

Ключевые возможности проекта:

  • Поддержка нескольких СУБД разных типов через плагины (SQLite, MySQL, PostgreSQL, Redis).
  • Поддержка HTTP‑кэширования через ETag.
  • Контроль доступа на уровне сервера через проверку "scope" и JWT (опционально для анонимных).

Основные изменения:

  • Добавлена возможность анонимного доступа (без JWT‑токена) и настройка "claims" для анонимных пользователей.
  • Реализована конфигурация исключения доступа к определённым представлениям, таблицам и функциям через API.
  • Исправлена ошибка, из-за которой запрос с If‑None‑Match мог возвращать код 304 до проверки авторизации.
  • Повышена скорость сериализации Swagger‑схемы для описания API.
  • Для повышения безопасности и стабильности до последних версий обновлены критические зависимости.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/onegreyonew...)
  2. OpenNews: Релиз PostgREST 9.0.0, надстройки для превращения БД в API RESTful
  3. OpenNews: Новый Apache-проект для создания сервисов на основе REST
  4. OpenNews: Финальный вариант спецификации Java API для создания REST web-сервисов
Автор новости: Анонимус
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63114-easyrest
Ключевые слова: easyrest, database, rest
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 21:44, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Немножко оффтопика: а как реализуется версионность записей в подобных задачах?

    Ну типа была Иванова Наталья Иванована, стала Петрова Наталья Ивановна.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:55, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если база нагруженная просто пишешь новое поле. Ставь флаг что это поле актуальное или номер версии или как у вас принято.
     

  • 1.4, Аноним (4), 21:53, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну что? Теперь в этот раз без выходов границ буфера?)))
     
     
  • 2.7, Аноним (5), 21:56, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проект на Go написан. На безопасном языке.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 22:33, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Единственный язык, который не вызывает религиозные споры
     
     
  • 4.10, Аноним (-), 23:09, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Единственный язык, который не вызывает религиозные споры

    Еще как вызывает!

    - где наследование как в плюсах?
    - где нормальные дженерики??
    - сборщик мусора тормозит!
    - бинарник весит 100500Мб, а вот на сишечке пару кб!

    И вообще "го сделали в гугле, чтобы заменить нормальных программистов на веб-mакаk и платить им меньше!")))

     
     
  • 5.11, Васян (?), 23:35, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ещё эти err != nil везде
     

  • 1.9, Аноним (9), 22:47, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тупо sql инжектят, вот и все плагины.
     
  • 1.12, Аноним (12), 00:18, 22/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А шо у rest есть какой-то СТАНДАРТ??
    Каждый веб-кодерок выдумывает свой собственный рест, по факту
     

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