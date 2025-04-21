Релиз REST-сервиса EasyREST 0.8

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Состоялся выпуск EasyREST 0.8, лёгковесного расширяемого REST‑сервиса для выполнения CRUD и агрегированных запросов к реляционным базам данных. Проект написан на языке Go и использует систему плагинов для подключения к различным СУБД (SQLite, MySQL, PostgreSQL, Redis). Код распространяется под лицензией Apache 2.0. Для запуска достаточно собрать или загрузить исполняемый файл и указать плагины в YAML‑файле конфигурации или через переменные окружения.
Ключевые возможности проекта:
- Поддержка нескольких СУБД разных типов через плагины (SQLite, MySQL, PostgreSQL, Redis).
- Поддержка HTTP‑кэширования через ETag.
- Контроль доступа на уровне сервера через проверку "scope" и JWT (опционально для анонимных).
Основные изменения:
- Добавлена возможность анонимного доступа (без JWT‑токена) и настройка "claims" для анонимных пользователей.
- Реализована конфигурация исключения доступа к определённым представлениям, таблицам и функциям через API.
- Исправлена ошибка, из-за которой запрос с If‑None‑Match мог возвращать код 304 до проверки авторизации.
- Повышена скорость сериализации Swagger‑схемы для описания API.
- Для повышения безопасности и стабильности до последних версий обновлены критические зависимости.