Релиз REST-сервиса EasyREST 0.8

> Единственный язык, который не вызывает религиозные споры

Еще как вызывает!

- где наследование как в плюсах?

- где нормальные дженерики??

- сборщик мусора тормозит!

- бинарник весит 100500Мб, а вот на сишечке пару кб!

И вообще "го сделали в гугле, чтобы заменить нормальных программистов на веб-mакаk и платить им меньше!")))

