В ядре Linux 6.16 будет прекращена поддержка протокола DCCP

В состав ветки net-next, в которой накапливаются изменения для передачи в состав будущего выпуска ядра Linux 6.16, принято изменение, удаляющее поддержку сетевого протокола DCCP (Datagram Congestion Control Protocol). Поддержка netfilter-модулей для фильтрации пакетов DCCP сохранена. Протокол DCCP был стандартизирован и принят в состав ядра в 2006 году. Предполагалось, что DCCP позволит повысить эффективность потокового вещания и интернет-телефонии в перегруженных сетях, но на деле протокол оказался не востребован и не получил распространения.

Код DCCP в ядре остаётся без сопровождения уже пять лет, а изменения в последние годы ограничивались исправлениями из-за рефакторинга API ядра. Несколько лет назад в рамках проекта Multipath DCCP была предпринята попытка развития протокола DCCP в ядре, но часть кода этого проекта остаётся проприетарной. Разработчик Multipath DCCP планировал открыть код проприетарных частей, передать накопившиеся изменения в основной состав ядра и взять на себя обязанности мэйнтейнера DCCP в ядре Linux, но он уже несколько лет не выходит на связь.

Удаление DCCP из ядра Linux устранит преграды, мешающие переработать структуру данных inet_connection_sock для повышения эффективности работы стека TCP. В настоящее время структура inet_connection_sock совместно используется в TCP и DCCP, что не позволяет реализовать для TCP некоторые оптимизации без переделки кода DCCP. В частности, переделка структуры inet_connection_sock даст возможность более эффективно использовать процессорный кэш при ускоренной обработке пакетов для уже установленного TCP соединения (TCP fastpath).



