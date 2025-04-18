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В ядре Linux 6.16 будет прекращена поддержка протокола DCCP

18.04.2025 12:17

В состав ветки net-next, в которой накапливаются изменения для передачи в состав будущего выпуска ядра Linux 6.16, принято изменение, удаляющее поддержку сетевого протокола DCCP (Datagram Congestion Control Protocol). Поддержка netfilter-модулей для фильтрации пакетов DCCP сохранена. Протокол DCCP был стандартизирован и принят в состав ядра в 2006 году. Предполагалось, что DCCP позволит повысить эффективность потокового вещания и интернет-телефонии в перегруженных сетях, но на деле протокол оказался не востребован и не получил распространения.

Код DCCP в ядре остаётся без сопровождения уже пять лет, а изменения в последние годы ограничивались исправлениями из-за рефакторинга API ядра. Несколько лет назад в рамках проекта Multipath DCCP была предпринята попытка развития протокола DCCP в ядре, но часть кода этого проекта остаётся проприетарной. Разработчик Multipath DCCP планировал открыть код проприетарных частей, передать накопившиеся изменения в основной состав ядра и взять на себя обязанности мэйнтейнера DCCP в ядре Linux, но он уже несколько лет не выходит на связь.

Удаление DCCP из ядра Linux устранит преграды, мешающие переработать структуру данных inet_connection_sock для повышения эффективности работы стека TCP. В настоящее время структура inet_connection_sock совместно используется в TCP и DCCP, что не позволяет реализовать для TCP некоторые оптимизации без переделки кода DCCP. В частности, переделка структуры inet_connection_sock даст возможность более эффективно использовать процессорный кэш при ускоренной обработке пакетов для уже установленного TCP соединения (TCP fastpath).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Уязвимость в реализации протокола DCCP в ядре Linux
  3. OpenNews: Уязвимость в ядре Linux, позволяющая получить права root
  4. OpenNews: Опасная удалённая уязвимость в ядре Linux
  5. OpenNews: Критическая уязвимость в Linux ядре.
  6. OpenNews: Linux ядро 2.6.17 с добавлением поддержки DCCP
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63096-dccp
Ключевые слова: dccp, kernel, linux
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, commiethebeastie (ok), 12:29, 18/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    >эффективность интернет-телефонии
    >несколько лет не выходит на связь.

    Иронично

     
  • 1.7, Жироватт (ok), 12:36, 18/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно, через сколько тут объявятся десяток юзерей этого протокола на линуксе, которым нужно свежайшее ядро и которые, как баба яга - против?
     
  • 1.9, Главные редакторы (?), 12:39, 18/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему никто не "использовает" SCTP протокол? Его не собираются "быстро удолять" из ядра?
     
     
  • 2.14, nuclight (??), 13:03, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Никто" - это среди десятка анонимусов опеннета? Где надо, используют.
     

  • 1.10, Аноним (-), 12:40, 18/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > повысить эффективность ... в перегруженных сетях
    > Разработчик ... уже несколько лет не выходит на связь.

    Разраб просто построил сеть настолько сложной топологии, что он просто ушел в нее как в матрицу.
    Надеюсь его алгоритм там хорошо и быстро работает.

    ps отсылка к рассказу "A Subway Named Mobius")

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 13:01, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У разраба уже давно свое ядро.
     

  • 1.12, Аноним (13), 13:00, 18/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Рано или поздно все будет писать нейросеть. А ядро новой ос будет написано на вайбе.
     
  • 1.15, Аноним (15), 13:04, 18/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это который постоянно флудит в логе когда ботнеты на икспи чего-то от тебя хотят?
     

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