Выпуск Netflow/IPFIX/sFlow коллектора Xenoeye 25.02

Опубликован релиз Netflow/IPFIX/sFlow коллектора Xenoeye 25.02. Коллектор позволяет собирать с различных сетевых устройств статистику о потоках трафика, передаваемую с использованием протоколов Netflow v5, v9, IPFIX и sFlow, обрабатывать данные, генерировать отчёты и строить графики. Ядро проекта написано на языке С, код распространяется под лицензией ISC. Коллектор агрегирует сетевой трафик по выбранным полям и экспортирует данные в PostgreSQL. По этим данным можно строить отчеты, графики (используя gnuplot, скриптами на Python + Matplotlib) или дашборды в Grafana. Кроме этого, коллектор может запускать пользовательские скрипты при превышении порогов или при падении трафика ниже порогов. Для подсчёта текущей скорости трафика используются скользящие средние. Механизм, отслеживающий превышение порогов, предназначен для оповещения о DoS/DDoS-атаках и запуске подавления с помощью BGP-анонсов (Flowspec или Blackhole). В комплекте с коллектором идет пример скрипта Telegram-робота, который может оповещать в мессенджер об аномалиях. Коллектор не требователен к ресурсам, он может обрабатывать трафик небольших сетей на Raspberry/Orange Pi или в виртуальной машине с 2-4Гб оперативной памяти. Изменения в новой версии: Добавлена поддержка протокола sFlow, для которого реализована возможность парсить начинку (payload) сетевых пакетов и извлекать оттуда информацию о DNS и TLS (HTTPS) SNI. Хостеры и владельцы датацентров могут использовать данную возможность для борьбы с фишингом и оценки того, какие домены и сайты хостятся в сети.

Добавлена поддержка вложенных/иерархических объектов мониторинга, позволяющих упростить некоторые конфигурации с большим количеством объектов и повысить производительность обработки по сравнению с "плоским" списком объектов мониторинга.

Добавлена возможность классификации интерфейсов - трафик выбранных сетевых интерфейсов маршрутизаторов или коммутаторов можно игнорировать или обрабатывать специальным образом.

Добавлена возможность следить не только за всплесками трафика, но и за падением ниже порогов, что может быть полезно для косвенного мониторинга отдельных серверов или сервисов.

Добавлена возможность изменять пороги трафика без перезапуска коллектора. Механизм предназначен для ситуации, когда пользователи вычисляют пороги автоматически, исходя из статистики за предыдущие периоды, и периодически обновляют пороги в коллекторе.

Добавлен LXC-контейнер для быстрого развёртывания и тестирования коллектора. В контейнер входит коллектор с предустановленными объектами мониторинга, PostgreSQL и Grafana.



