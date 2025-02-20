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Выпуск Netflow/IPFIX/sFlow коллектора Xenoeye 25.02

20.02.2025 13:26

Опубликован релиз Netflow/IPFIX/sFlow коллектора Xenoeye 25.02. Коллектор позволяет собирать с различных сетевых устройств статистику о потоках трафика, передаваемую с использованием протоколов Netflow v5, v9, IPFIX и sFlow, обрабатывать данные, генерировать отчёты и строить графики. Ядро проекта написано на языке С, код распространяется под лицензией ISC.

Коллектор агрегирует сетевой трафик по выбранным полям и экспортирует данные в PostgreSQL. По этим данным можно строить отчеты, графики (используя gnuplot, скриптами на Python + Matplotlib) или дашборды в Grafana. Кроме этого, коллектор может запускать пользовательские скрипты при превышении порогов или при падении трафика ниже порогов.

Для подсчёта текущей скорости трафика используются скользящие средние. Механизм, отслеживающий превышение порогов, предназначен для оповещения о DoS/DDoS-атаках и запуске подавления с помощью BGP-анонсов (Flowspec или Blackhole). В комплекте с коллектором идет пример скрипта Telegram-робота, который может оповещать в мессенджер об аномалиях. Коллектор не требователен к ресурсам, он может обрабатывать трафик небольших сетей на Raspberry/Orange Pi или в виртуальной машине с 2-4Гб оперативной памяти.

Изменения в новой версии:

  • Добавлена поддержка протокола sFlow, для которого реализована возможность парсить начинку (payload) сетевых пакетов и извлекать оттуда информацию о DNS и TLS (HTTPS) SNI. Хостеры и владельцы датацентров могут использовать данную возможность для борьбы с фишингом и оценки того, какие домены и сайты хостятся в сети.
  • Добавлена поддержка вложенных/иерархических объектов мониторинга, позволяющих упростить некоторые конфигурации с большим количеством объектов и повысить производительность обработки по сравнению с "плоским" списком объектов мониторинга.
  • Добавлена возможность классификации интерфейсов - трафик выбранных сетевых интерфейсов маршрутизаторов или коммутаторов можно игнорировать или обрабатывать специальным образом.
  • Добавлена возможность следить не только за всплесками трафика, но и за падением ниже порогов, что может быть полезно для косвенного мониторинга отдельных серверов или сервисов.
  • Добавлена возможность изменять пороги трафика без перезапуска коллектора. Механизм предназначен для ситуации, когда пользователи вычисляют пороги автоматически, исходя из статистики за предыдущие периоды, и периодически обновляют пороги в коллекторе.
  • Добавлен LXC-контейнер для быстрого развёртывания и тестирования коллектора. В контейнер входит коллектор с предустановленными объектами мониторинга, PostgreSQL и Grafana.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/vmxdev/xeno...)
  2. OpenNews: Опубликован Netflow-коллектор Xenoeye
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива BSD Router Project 1.994
  4. OpenNews: Релиз FastNetMon 1.1.2, открытого решения по обнаружению DDoS-атак
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62757-xenoeye
Ключевые слова: xenoeye, netflow, ipfix, sflow
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Максим Сохацкий (?), 14:09, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не понял, а где документация на японском?
     
     
  • 2.4, Максим Сохацкий (?), 14:13, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все понятно. Дожили.
     
  • 2.9, Аноним (9), 15:50, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему на японском? Почему не на Фарси, Сомалийском?
     
     
  • 3.11, Максим Сохацкий (?), 16:26, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на русском сейчас почему?
     
     
  • 4.15, Анонем (?), 17:21, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Moscow, Russia
    vm@xenoeye.com

    Может поэтому?

     
     
  • 5.16, Максим Сохацкий (?), 17:22, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда должно быть на белорусском хотя бы.
     

  • 1.5, Аноним (5), 15:22, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    2-4 Gb уже считается не требовательными ресурсами, с учётом, что написано на C. А если бы было на electron?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 15:35, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужно срочно переписать на Turbo Pascal.
     
     
  • 3.13, анонизмус (?), 16:44, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На паскале написано довольно много хороших приложений.
     
  • 2.8, Аноним (9), 15:38, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >или в виртуальной машине с 2-4Гб оперативной памяти

    Так этож на всю гостевую машину вместе с ОС, СУБД.

     

  • 1.6, Аноним (9), 15:34, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Ядро проекта написано на языке С

    C++ 76.5%
    C 20.7%
    M4 1.5%
    Other 1.3%

     
     
  • 2.12, Совершенно другой аноним (?), 16:35, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нажмите ниже на ссылку Languages: C++ (repo:vmxdev/xenoeye  language:C++). У меня пишет "Your search did not match any code". Есть подозрение, что статистика поломана..
     

  • 1.10, Аноним (10), 15:58, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какая-то херня, использую goflow2 и продолжу его использовать.
     
  • 1.14, Аноним (14), 16:49, 20/02/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
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