The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Опубликован Netflow-коллектор Xenoeye

12.04.2023 16:04

Доступен Netflow-коллектор Xenoeye, который позволяет собирать с различных сетевых устройств статистику о потоках трафика, передаваемую с использованием протоколов Netflow v9 и IPFIX, обрабатывать данные, генерировать отчёты и строить графики. Кроме этого, коллектор может запускать пользовательские скрипты при превышении порогов. Ядро проекта написано на языке С, код распространяется под лицензией ISC.

Особенности коллектора:

  • Агрегированные по нужным Netflow-полям данные экспортируются в PostgreSQL. Предварительная агрегация происходит внутри коллектора.
  • Из коробки поддерживается только базовый набор Netflow-полей, но можно добавить почти любое поле.
  • Производительность коллектора в зависимости от характера трафика и отчётов может достигать нескольких сотен тысяч "flows per second" на одном CPU. Модель распределения нагрузки - по устройству (маршрутизатору) на поток.
  • Коллектор использует скользящие средние для подсчёта превышения скорости трафика.
  • Коллектор можно использовать для поиска заражённых хостов (рассылающих почтовый спам, HTTP(S)-flood, SSH-сканеров), для определения резких всплесков при DoS/DDoS-атаках.
  • Сетевые отчёты можно можно визуализировать с помощью разных утилит: gnuplot, скриптами на Python + Matplotlib, используя Grafana
  • В отличие от многих современных коллекторов в проекте не используются Apache Kafka, Elastic и т.п., основные рассчёты происходят внутри самого коллектора.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/vmxdev/xeno...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива BSD Router Project 1.97
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 16.7
  4. OpenNews: Новый вид теоретической атаки по деанонимизации в Tor
  5. OpenNews: Представлен виртуальный коммутатор Open vSwitch 1.0.0
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58958-netflow
Ключевые слова: netflow, xenoeye
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (4) RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:30, 12/04/2023 [ответить]  
    		• +/
    Мне название не нравится, плохой маркетинг, не взлетит.
     
  • 1.2, Аноним (2), 22:54, 12/04/2023 [ответить]  
    		• +/
    А кто в теме, поясните, зачем оно?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру