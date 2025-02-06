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Выпуск дистрибутива Tails 6.12

06.02.2025 22:53

Представлен релиз специализированного дистрибутива Tails 6.12 (The Amnesic Incognito Live System), развиваемого в составе проекта Tor. Дистрибутив основан на пакетной базе Debian 12, поставляется с рабочим столом GNOME 43 и предназначен для анонимного выхода в сеть при помощи инструментария Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ.

В новой версии устранены три уязвимости, выявленные в ходе внешнего аудита безопасности. Две проблемы затрагивают отдельные приложения и могут привести к деанонимизации и отслеживанию активности пользователя. Ещё одна проблема позволяет изменить настройки постоянного хранилища. Для эксплуатации данных уязвимостей атакующий должен получить доступ к локальному окружению, например, эксплуатировав неисправленную уязвимость в одном из приложений.

Среди не связанных с безопасностью изменений:

  • В приложение About добавлена кнопка для проверки наличия обновлений.
  • Добавлена комбинация клавиш Ctrl+Alt+T для открытия эмулятора терминала.
  • Обновлены версии Tor Browser 14.0.5 и Thunderbird 128.6.0esr.
  • Обеспечен запуск кода на языке Python в изолированном режиме.
  • Исключено зависание экрана приветствия входа в систему в процессе активации постоянного хранилища.
  • Повышена надёжность синхронизации времени при перезапуске Tor.


  1. Главная ссылка к новости (https://tails.net/news/version...)
  2. OpenNews: Релиз Tor Browser 14.0
  3. OpenNews: Проект Tor и дистрибутив Tails объявили об объединении
  4. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.8
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Tails 6.11 с устранением проблем, выявленных аудитом безопасности
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62682-tails
Ключевые слова: tails
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Обсуждение (4) RSS
  • 1.2, Аноним (2), 23:14, 06/02/2025 [ответить]  
    		• +/
    Я буду постить это предостережение под каждой новостью о тайлс и модератор мне не помешает.

    Используя такой дистрибутив задумайся, может твой процессор подобен T-HEAD XuanTie C910 с его «ошибкой» безопасности?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:16, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Via C3 тоже небезопасен и что?
     

  • 1.6, Аноним (6), 01:07, 07/02/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    > Из ОЗУ
    > Gnome

    Забавные ребята, ну и правильно, зачем нищукам с малым количеством оперативы и без мощной видеокарты безопасность.

     
  • 1.7, Аноним (7), 01:40, 07/02/2025 [ответить]  
    		• +/
    ЦРУшникам сабж уже не поможет. Кто-то из тамошней конторы по запарке всю агентуру слил в незашифрованном письме Белому дому.
     

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