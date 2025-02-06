Выпуск дистрибутива Tails 6.12

Представлен релиз специализированного дистрибутива Tails 6.12 (The Amnesic Incognito Live System), развиваемого в составе проекта Tor. Дистрибутив основан на пакетной базе Debian 12, поставляется с рабочим столом GNOME 43 и предназначен для анонимного выхода в сеть при помощи инструментария Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ. В новой версии устранены три уязвимости, выявленные в ходе внешнего аудита безопасности. Две проблемы затрагивают отдельные приложения и могут привести к деанонимизации и отслеживанию активности пользователя. Ещё одна проблема позволяет изменить настройки постоянного хранилища. Для эксплуатации данных уязвимостей атакующий должен получить доступ к локальному окружению, например, эксплуатировав неисправленную уязвимость в одном из приложений. Среди не связанных с безопасностью изменений: В приложение About добавлена кнопка для проверки наличия обновлений.

Добавлена комбинация клавиш Ctrl+Alt+T для открытия эмулятора терминала.

Обновлены версии Tor Browser 14.0.5 и Thunderbird 128.6.0esr.

Обеспечен запуск кода на языке Python в изолированном режиме.

Исключено зависание экрана приветствия входа в систему в процессе активации постоянного хранилища.

Повышена надёжность синхронизации времени при перезапуске Tor.



